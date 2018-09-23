Наследник престола. 5 вещей, которые Клаудио Маркизио привез в Санкт-Петербург

Клаудио Маркизио стал одним из самых ярких трансферов РПЛ. Легенда итальянского футбола впервые в жизни будет бороться не за скудетто, а за чемпионство России. Футболист привез с собой в Санкт-Петербург пять вещей, полностью характеризующих его карьеру. Называем их и разбираемся в исключительности Маленького принца.

1. Костюм-тройка

Аккаунт «Зенита» опубликовал видео, где Маркизио вместе с семьей спускается с борта частного самолета. Если не знать, кто этот человек, то можно предположить, что в Санкт-Петербурге приземлился основатель какого-нибудь итальянского дома моды. И такой вкус у полузащитника был с детства. Сам Клаудио объяснил, почему его называют Маленький принц, следующим образом: «В 2006 году, когда я начал тренироваться с первой командой «Ювентуса», мне дали это прозвище. Я всегда был одет элегантно, постоянно появлялся в рубашках и пиджаках, в то время как мои коллеги были куда проще. Один из моих товарищей тогда и дал мне это прозвище».

На собственном сайте Маркизио, где публикуются новости, биография и контакты для связи с игроком, также есть и страница fashion с кучей фотографий итальянца в различных костюмах. Футболист сотрудничает с большим количеством модных домов, но предпочитает старую добрую классику и костюмы, сшитые вручную итальянскими мастерами. Что-то подсказывает, что большую часть багажа Клаудио, заняла именно одежда.

2. Автобиография «Черное на белом»

Клаудио Маркизио в 2016-м выпустил автобиографию, где рассказал о 25 годах, проведенных в системе «Ювентуса». Кто, собственно, как не он, может позволить себе издать такую книгу. Итальянец — символ Турина, а город давно забронировал львиную долю в сердце игрока. Он родился в пригороде Турина, вся его семья болела за «Ювентус» и имела сезонные абонементы. Уже в возрасте семи лет маленький Клаудио стал частью системы «черно-белых». По иронии жена Маркизио — дочь одного из воспитанников «Торино», заклятых врагов «Юве». Но это не мешало ей надевать футболку «бьянконери» на матчах мужа.

Клаудио — своего рода достопримечательность Турина наравне с «Альянц Стэдиум» или Королевским музеем. «Зенит» приобрел золотой итальянский экспонат, который уже наверняка отбил свою стоимость и зарплату продажей футболок.

3. Коробка с кубками

Дух побед — это то, что Маркизио привез с собой в Санкт-Петербург. Семь скудетто, четыре Кубка Италии, три Суперкубка Италии и «серебро» чемпионата Европы-2012. Единственное, чего не хватает итальянцу, — еврокубока. «Зенит» один из претендентов на победу в Лиге Европы в этом сезоне, почему бы в копилку Клаудио не добавить еще один трофей?

Главное, что привнесет Маркизио в «Зенит», — игра в пас. Это одна из самых сильных его сторон. В последние пять сезонов футболист делает в среднем 46 передач за матч. Такими же результатами может похвастаться и Лука Модрич. Около 70% всех длинных передач

итальянца являются точными. Маркизио в связке с Паредесом сумеет освежить и убыстрить атаки «Зенита» по максимуму. Даже Массимо Каррера не стал скрывать своих восторгов по поводу линии полузащиты сине-бело-голубых: «Клаудио может стать лучшим футболистом РПЛ. Но уже сейчас скажу, что полузащита Паредес–Кузяев–Маркизио – самая сильная в Премьер-лиге». Маркизио уже стал одним из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ. Его зарплата, по разным источникам, колеблется от 3,5 до 6,5 млн евро. В «Ювентусе» он получал около 3,5 млн евро.

4. Дорожная аптечка

Единственный минус трансфера Маркизио — травматичность. Вплоть до 2016-го проблемы со здоровьем никогда не преследовали его, но два года назад итальянец получил тяжелую травму крестообразных связок, после чего карьера итальянца разделилась на два этапа. За два сезона он практические не играл полные матчи, да и в целом появление Клаудио на поле стало редким явлением из-за постоянных рецидивов старого повреждения. За этот период его трансферная стоимость упала с 30 млн евро до 7.

Маркизио плотно сел в «Юве» на скамейку запасных, а за сезон-2017/18 провел всего 20 неполных матчей. В «Зените» же он получит то, о чем мечтал так долго, — игровую практику. Скиллам и опыту полузащитника может позавидовать любой из футболистов РПЛ.

5. Два мешка фанатских писем

Только фанаты успели осознать, что Джанлуиджи Буффон — больше не часть «старой синьоры», как клуб отказался от своего символа — Маленького принца. Breaking: my heart — подобные записи заполнили соцсети после объявлении об уходе Маркизио из «Ювентуса». Футбол — это не только статистика, победы и поражения, а порой еще и очень романтичные истории, по которым можно снимать голливудские мелодрамы. В адрес «Юве» этим летом сыпалось огромное количество критики в формате «Это уже не тот «Ювентус». Тут больше нет ни Буффона, ни Маркизио». И если первый ушел по своему желанию, второй явно проиграл ротационную борьбу.

Главная муза Маркизио. Красавица-жена звездного новичка «Зенита»

Но эмоциональных фанатов это не волновало: они продолжали строчить гневные письма в адрес клуба и слова поддержки Маркизио. Их можно понять. Верность клубу, особенно в Италии, сейчас ценится куда выше, чем громкие трансферы. В эпоху, когда Бонуччи может уйти из «Юве», получить волну критики и десятки смытых в унитаз футболок, а потом вернуться обратно со словами: «Я все понял, простите», куда больше уважения вызывает Маркизио, который мечтал о том, чтобы подписать последний контракт с «Ювентусом» и никогда не снимать черно-белую форму.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Ювентуса», официальный сайт ФК «Зенит»