Начальника стадия. Почему тренер и президент «Монпелье» поругались через прессу

«Я задаю себе вопросы о тренерстве и испытываю обозленность», – две недели назад президент «Монпелье» Луи Николлен набросился на микрофон журналистов France Bleu Herault и разжег огонь под собственным клубом. Развязка уникальная: «Монпелье» уволил тренера в будущем.

«У нас нет денег, чтобы разорвать контракт с главным тренером, так что это выход для него, чтобы остаться и делать свою работу». Обычно Луи Николлен давит психику, как бульдозеры сыр, но иногда его неотесанный стиль бьет аккуратно и прямо по нервам. Публично раскритиковав беспомощность тренера вот такой едкой цитатой, он добился взрывного эффекта. Фредерик Антц переживал всю ночь и в итоге ответил. Николлен за это пригвоздил своего коуча еще жестче: «Он не Моуринью и не Гвардиола [чтобы так возмущаться]».

После нескольких дней «гражданской войны» Антц и руководство все-таки встретились без показухи и озвучили решение: тренер доводит команду до конца сезона, после чего стороны официально расстаются. По сути, в этой истории только один важный вопрос — зачем? Если внутри все гадко, 9 из 10 боссов перед камерой натянуто улыбаются, чтобы не привлекать внимания. Николлен вывалил всю корпоративную остроту резко и без предупреждения. Это не искренность — это самоубийство: «Монпелье» полгода будет играть с тренером-зомби, чей авторитет высосал собственный начальник.

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Механизмов у такой логики может быть два. Либо Николлен преднамеренно спровоцировал Антца, чтобы действительно не тратить деньги на компенсацию, но разорвать договор. Потому что Антц — объективно средний тренер, который не делает ничего исключительного. Либо президент элементарно психанул.

Конечно, правильный вариант – второй. Николлен построил «Монпелье» с абсолютного нуля, но его характер – ядовитая бомба с рандомным моментом взрыва. Открытые конфликты с тренерами у него возникали и раньше. Он срывался и на Рене Жираре, и на Ролане Курбисе – тогда какого-то сдерживающего влияния Антца на их фоне для Николлена не существует в природе.

Президент выводит на медиаплощадь для казни не только тренеров. Осенью он накинул удавку даже на селекционный отдел: «В наших офисах сидит компания клоунов – это страшно. Уже три года жду хорошего центрального защитника. Три года! Они не в состоянии найти хотя бы одного. В итоге мы вместе с моим советником Мишелем Мези будем искать сами и найдем его!» Кстати, через неделю после этой фразы в клуб правда пришел центральный защитник. Двадцатисемилетний конголезец, который десять месяцев сидел без клуба, до этого сидел во второй лиге Турции и сыграл за «Монпелье» в чемпионате меньше получаса.

Вообще у Николлена полно адекватных причин для раздражения. Место в таблице катится к антирекорду клубной истории, среди побед нет ни одной гостевой, лучший игрок ушел в «Марсель», более дырявая оборона водится только среди аутсайдеров. К тому же вылетели из обоих кубков. Именно поражение от «Лиона» в 1/32 финала Кубка Франции с унизительными цифрами 0:5 – катализатор реакции Николлена. «Это ненормально – получать два гола за десять минут. Мы же не любительская команда. Все серьзно! Нам надо бороться, но это все грустно, все грустно…» – сказал президент.

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И все-таки это не оправдание. Серые результаты и расшатанная команда – традиционное состояние «Монпелье» последних лет. С одного края около команды нестабильно бродили разные люди, зато с другого всегда стоял президент. Когда Луи Николлен пришел к руководству, Фредерику Антцу исполнилось только семь лет, но благородные сказки про стаж и влияние больше не действуют.

«Монпелье» – как британская монархия: старый правитель бьет все рекорды чиновничьего долголетия, пока где-то за троном несется возраст его преемника. Сын Николлена давно анонсирован как будущий президент, но всеми процессами по-прежнему рулит Луи. И чем дольше, тем хуже сдвигается баланс между толковым менеджером и ворчливым боссом.

Текст: Роман Абрамов

Фото: Global Look Press