Мышеловка. Как «Валенсия» оказалась на дне

Затянувшаяся серия без побед, уход очередного тренера, акции протестов болельщиков против руководства. Это лишь малая часть проблем нынешней «Валенсии». Команда осела в подвале турнирной таблицы, и над ней маячит реальная угроза вылета из Примеры. И пока что трудно сказать, что способно изменить положение вещей.

«Пранделли сдался. Он ищет оправдания для ухода. Тренер был в клубе три месяца и набрал шесть очков. Тут не нужно искать оправданий, чтобы уйти. Он не говорил, кто ему нужен для усиления, хотя утверждает, что мы отказались ему покупать желаемых новичков», — прокомментировал уход Чезаре Пранделли исполнительный директор «Валенсии» Анил Мурти. Итальянский специалист стал третьим по счету тренером, руководившим командой в 2016 году. До него были Гари Невилл и Пако Айестаран.

Первого из них бывший президент «Валенсии» Пако Ройг назвал худшим тренером в истории футбола: «Что после этого можно сказать о действующих владельцах «Валенсии»?! Пришел дилетант в лице Невилла, который в итоге стал худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел». Сменивший англичанина Айестаран смог ненадолго встряхнуть команду, но на старте нового сезона провалился и он.

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Валенсийцам был необходим новый харизматичный рулевой, который подобно герою кинофильма смог бы очаровать всех вокруг и в одночасье решить все проблемы. В октябре кастинг на эту роль прошел Чезаре Пранделли. «Мы не будем жить фантазиями о том, как мы хороши. Мы должны выжать максимум из того, что у нас есть», — заявил итальянец. Ему удалось наладить игру команды, но этого оказалось мало: результаты все еще оставляли желать лучшего. Свою последнюю победу в чемпионате «мыши» одержали в середине октября. После чего стартовала их восьмиматчевая безвыигрышная серия. Тогда же начался поиск виноватых. Руководство обвиняло игроков в халатности, тренер критиковал руководство за недостаточную поддержку, а болельщики взбунтовались против всех сразу.

«Валенсия» занимает четвертое место в Примере по размеру средней зарплаты в команде, и президент Лэй Хун Чан не скрывает своего недовольства выступлением «мышей»: «У нас играют футболисты с неприемлемыми зарплатами, поэтому нужно перестать думать о том, что пошло не так. У нас нет четкой обратной связи, однако я пообщался с игроками и считаю, что разговор был плодотворным. Многие из них поняли, что нужно действовать».

После поражения от «Реал Сосьедада» в заключительном матче перед перерывом Пранделли заявил, что не намерен сдаваться и готов сделать все необходимое, чтобы привести команду в чувство. А через три недели итальянец подал в отставку. Причиной своего ухода он назвал разногласия с владельцем клуба: «Питер Лим сказал мне, что в январское трансферное окно будут приобретены четверо игроков. Но 29 декабря план изменился: Симоне Дзадза или один полузащитник. От четырех футболистов мы перешли к одному. Я хотел видеть Дзадзу в составе 27 декабря, но, к моему удивлению, когда я вернулся из отпуска, его не было».

Не остался в стороне и бывший игрок валенсийского клуба Сантьяго Канисарес: «Мы привыкли, что «Валенсия» по умолчанию обладает высоким статусом. Но сейчас все профессионалы стремятся покинуть этот клуб. И Пранделли это тоже касается. Когда руководство ведет себя непоследовательно, этому невозможно сопротивляться».

«Валенсия» испытывает серьезные кадровые проблемы в защите. В списке травмированных значатся Гарай и Гайя, Мангаля и Сантос пропускают тренировки, а Абденнур отправился в сборную Туниса. Последним героем команды остается голкипер Диего Алвес. Осенью он побил рекорд Андони Субисарреты по количеству отраженных 11-метровых в официальных матчах. Из 43 пенальти, пробитых по воротам бразильца в матчах Примеры, 20 были отражены голкипером.

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В начале января был уволен спортивный директор «мышей» Хесус Гарсия Питарч. Но болельщики жаждут ухода владельца команды Питера Лима и постоянно проводят акции протеста. Они вывесили баннер Lim go home рядом со стадионом «Месталья» перед кубковой игрой с «Сельтой», которую «Валенсия» в итоге проиграла со счетом 1:4. Команда продолжает стремительно идти ко дну, как терпящее крушение судно. И пока остается лишь присоединиться к словам президента команды Лэй Хун Чана, пожелавшего болельщикам «мышей» в новом году удачи, настойчивости и уверенности в будущем.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press