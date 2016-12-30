«Мы, футболисты, сами не понимаем, насколько мы везучие». Лучшее из интервью еженедельника «Футбол» в 2016 году

В этом году мы выпустили 58 интервью. Их героями становились игроки сборной и ветераны, легионеры и русские за границей, тренеры и менеджеры, звезды и люди, которые бывали там, куда не добрался ни один зритель. Еженедельник «Футбол» вспоминает, с кем и о чем он говорил в 2016 году под диктофон.

№4

Виктор Понедельник: «Буденный и Ворошилов лично следили, как мы готовимся к чемпионату Европы»

«…— Тогда [перед финалом Евро-1960] Старостин произнес это громовым голосом и добавил: «И Карфаген будет разбит». Мы уже в туннель выходили. Все сразу заулыбались. Кстати, в раздевалке произошел еще и эпизод с доктором Алексеевым. Перед выходом Гаврила Дмитрич снова объявил состав и, как обычно, обратился к нему: «Доктор, у вас есть замечания по состоянию игроков?» — «Нет. Все здоровы и готовы. Но можно мне еще пару слов?» А у него такой тоненький голосок был. И он этим голоском говорит: «Я знаю, кто сегодня забьет победный гол». Все обалдели, тишина».

Лев Иваныч встает: «Доктор, говори, кто?» — «Витя Понедельник». Яшин огромные кулаки поднял вверх: «Ну, доктор, если вы ошибетесь, мы вам сделаем темную». Все засмеялись и пошли в туннель. И когда после тяжелейшей игры мы пришли в раздевалку, плюхнулись в кресла, никто не мог слова сказать, зашел посол со свитой. Поздравил нас, но мы ничего не слышали. Сидели, молчали. Видели только, что доктор ходит и тренеры. И тишину для нас прервал тоненький голосочек: «Лев Иваныч, Гаврила Дмитрич, а кто забил победный гол?!» Яшин встал, подошел к нему, поднял своими ручищами: «Ну, доктор! Этого мы вам никогда не забудем». И все как грохнули, засмеялись и пошли умываться. Кто-то потом запел, Бубукин начал рассказывать очередной анекдот».

№9

Анатолий Бышовец: «Есть люди, рассказывающие какую-то грязь. Это мертвые, которые пытаются утащить за собой живых»

«…— Рядом сидел старший внук, который учится в университете, и я сказал ему: «Можно все потерять, кроме веры в себя». Это помогает мне в жизни. Я не могу гарантировать, что я чего-то достигну, но я всегда решал те задачи, которые передо мной ставили: в сборной, в Португалии, в Корее, в «Зените», в «Локомотиве», в «Динамо». При этом я никогда не гарантировал окончательного результата. Взять олимпийскую команду, будучи только тренером «молодежки», — это авантюризм. Или взять сборную СССР после поражения в 1990-м. Это авантюры. Но почему я брал? Потому что был абсолютно уверен только в одном: я все сделаю для победы. И когда внуку я прочитал эту фразу, он натолкнул меня на мысль. И я добавил: «Сергей, не изменяй себе, верь в себя. Тогда никто и ни за что не превратит тебя в ничто».

№18

Марк Дэвис: «Лестер» — самое крутое место на свете»

«…— Этот сезон принес нам немало фолловеров на страничках в Facebook и в Twitter. До начала нынешнего сезона у нас было 55 тысяч подписчиков в фейсбуке. Сейчас – больше 4 миллионов. В твиттере тоже немало фолловеров – около 30 тысяч. Сейчас «Лестер» занимает седьмое место среди команд АПЛ по активности в социальных сетях. Помимо этого важно заниматься сайтом команды. На данный момент у нас посещаемость 1,5 миллиона людей в месяц».

№23

Дмитрий Комбаров: «При Слуцком игроки перестали ходить по струнке»

«…— Почему вы поддерживаете Путина?

— Основное, что нравится: за последние годы нашу страну стали уважать во всем мире. Не то что раньше было, когда смотрели как-то непонятно. Сейчас все с нами считаются и без нашего мнения никакие глобальные действия в политике не происходят. Но, если честно, я не сильно слежу за всем этим.

— А во внутренней политике что нравится?

— Тяжело сказать».

№30

Рагнар Сигурдссон: «Ты либо гордишься своей страной, либо нет. Я не говорю о том, что русские не гордятся, но…»

«…— На каждой позиции в сборной у вас качественные футболисты. Я желал им удачи и надеялся, что наши команды встретятся в плей-офф. Был уверен, что ваши парни выйдут из группы. Но проблема в том, что они не играли как команда. Я не увидел командного духа. Не было ощущения, что парни готовы отдать все за свою страну и друг за друга. Когда выходишь в футболке сборной, ты должен испытывать гордость, готовность пойти на жертву ради страны. Не увидел этого».

№39

Роман Широков: «Если я ленивый, но дважды был лучшим игроком России, то какие тогда все остальные?»

«…— У Леонида Викторовича в последнее время много острых высказываний. Вы, допустим, согласны с ним, что Россия – нефутбольная страна?

— Конечно, нефутбольная! По 43 тысячи ходит — где же здесь футбол? На самом деле, разумеется, футбольная! Раньше вообще было невозможно попасть на стадион. Только с изменениями — экономическим состоянием, с развитием технологий, а еще с тем, что уровень футбола немного упал, — потеряли мы в зрительском интересе. Но сейчас открываются новые стадионы, и интерес опять растет. Мы как были футбольной страной — пусть и не такой, как Англия, Испания, где футбол как религия, — так ею и остаемся».

№41

Ведран Чорлука: «У «Локомотива» не бывает середины, только черное или белое»

«…— Мы, футболисты, сами не понимаем, насколько мы везучие. Те люди, которые выигрывают олимпиады в других видах спорта, пашут намного больше, чем мы, и не получают тех денег, которые должны получать. А нам повезло: все любят футбол, все его смотрят, все спонсоры идут к нам, в нашем виде спорта больше денег, мы зарабатываем больше. Сегодня у нас была тренировка два часа, и все — идите домой, восстанавливайтесь. Все время мира в ваших руках, чтобы заниматься, чем вам нравится. А сколько тренируются те девушки? Думаю, семь-восемь часов в день. Легкая атлетика, бассейны, дзюдо, бокс… У них сумасшедшая работа. А нам, футболистам, повезло».

№43

Лев Иванов: «Президент клуба в Ливии спрашивает: «Что ж ты раньше не сказал, что выпить хочешь?»

«…— В Ливии алкашей, проституток, наркоманов − полные тюрьмы. Зато на улицах нигде их не увидишь. Проститутка украинская если приедет, ее, грубо говоря, до первого полового акта доведут и сразу в тюрьму женскую на 500 человек. У меня сын в 12 лет на море мог до трех часов ночи гулять, мы с женой даже не волновались, где он там. Однажды спрашиваю у переводчика, бывают ли тут какие преступления. Он рассказывает: да, вот в 54-м году кого-то зарезали. Ливийцы, даже когда ругаются между собой, дерутся ладошками. Потому что, если тебя ударили и появился синяк, ты идешь, снимаешь побои, и человека в тюрьму за это».

№45

Сергей Бабурин: «Яшин учил меня: «Молодой, самое главное – это огромное желание не пропустить мяч»

«…— Мы были в 2015 году в Чили на чемпионате мира среди юношеских сборных. Смотрю из окна номера, а там какая-то тренировка, дети бегают. Говорю другим тренерам: «Пойдемте, посмотрим, чем они занимаются». Оказалось, это команда детей полицейских. Когда мы спустились, их главный координатор увидел на нашей форме эмблему России и спрашивает: «Руссия?» Мы: «Да, Руссия». Тогда он: «Ясин! Ясин!» Не Путин, не Ельцин, не Горбачев – Яшин! У меня слезы на глазах выступили. Для них «Руссия» – это именно «Ясин». Хотя у Яшина в Чили в 1962 году провал случился. И все равно его помнят, тем более он приезжал до этого и блистал».

№46

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

«…— Мне нравится в России. Если бы мне не нравилась ваша страна, то я бы уже давно умотал отсюда. В Туле очень добрые люди. Так же было и в Уфе. У вас люди не такие назойливые, как в Англии: там много газетчиков, прочих журналистов, все они стараются преследовать тебя, написать какую-нибудь историю.

— «Я хочу, чтобы русские считали меня сумасшедшим» — твои слова. Но складывается ощущение, что ты стал спокойнее. Это Россия так повлияла?

— Да, в России я стал немного спокойнее. В Туле я живу один, скучаю по семье. А вообще на тренировке я один человек, после тренировок — совершенно другой. Дома я просто смотрю телевизор».

Текст: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press