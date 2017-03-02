Моторный отсек. На кого из центральных полузащитников может рассчитывать сборная России в 2018 году

Травмы основных игроков центра полузащиты стали большой проблемой на Евро-2016, и новому тренерскому штабу наверняка хочется избежать повторения такой ситуации. Поэтому Станислав Черчесов активно пробует различные сочетания игроков в центральной зоне, благо выбор здесь у него большой и футболисты очень разные.

ДЕНИС ГЛУШАКОВ

«СПАРТАК»

30 лет, рост 182 см, вес 82 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: мобильность, игра в пас, удар

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в отборе, невынужденные ошибки

Капитан «Спартака» к 30 годам наконец начал показывать игру, которую от него все ждали. Массимо Каррера нашел подход к Денису и сумел правильно использовать его сильные качества. Глушаков очень мобильный футболист, постоянно находящийся в движении. Это качество определяет манеру его игры, поэтому Дениса хорошо использовать в нападении. При владении мячом он успевает помочь большинству партнеров, постоянно предлагает себя на разных позициях: может отойти к защитникам, к любому флангу, а может оказаться в нападении. Он прилично играет в пас, видит поле, способен отдать передачу на любую дистанцию даже левой, нерабочей ногой. За счет мобильности он хорошо действует на подборе и часто угрожает воротам с дальней дистанции — удар у Глушакова отличный.

К сожалению, подвижность Дениса играет и против него. Он часто не может нормально обработать легкий мяч, отдать простой пас или принять правильное решение в несложной ситуации. Неуемная энергия, которая заставляет его постоянно двигаться, иногда не дает ему сосредоточиться. Это можно наблюдать и в обороне. Глушаков практически в любой ситуации играет активно и идет в отбор или на перехват. За счет своей мобильности и цепкости он выигрывает много таких единоборств, но также нередко оказывается отыгранным от эпизода. Отсюда большое количество фолов. Причем во многих случаях такая агрессивность совершенно не нужна: игровой момент предполагает позиционную, выжидательную игру, но Денис все равно пытается атаковать соперника или сыграть на перехвате.

Качества Глушакова могут быть полезны, если рядом с ним есть хороший страхующий игрок. В «Спартаке» таким игроком для него стал Фернандо. В сборной футболиста такого плана Черчесову еще предстоит найти.

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ

«КРАСНОДАР»

27 лет, рост 184 см, вес 75 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: игра в пас, выбор позиции

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: мобильность, игра в отборе

Таким партнером для Глушакова может стать Юрий Газинский. Футболист «Краснодара» неплохо дополняет спартаковца своими игровыми качествами. Он умный игрок, прекрасно видящий поле и умеющий строить позиционной нападение команды. Очень хорошо играет в пас и может дирижировать игрой команды из глубины. При этом в «Краснодаре» он занимает позицию ближе к чужим воротам и постепенно прибавляет в скорости принятия решений. Раньше в условиях плотной обороны Юрий терялся и не мог проявить своих лучших качеств, теперь же его неторопливость при работе с мячом все менее заметна. Хотя иногда он явно недорабатывает ногами и из-за этого допускает брак в простых ситуациях.

Эта неторопливость и даже медлительность остается главным недостатком Газинского и создает проблемы его партнерам по обороне. Он хорошо читает игру и за счет этого отлично действует на перехвате, перекрывая соперникам основные направления передач. А в статичной обороне неплохо действует и в отборе. Однако в динамике, на свободном пространстве, он может не успевать за более быстрыми соперниками. Его отрезают от обороны передачей или за счет дриблинга, а восстановить позицию за счет ускорения ему очень трудно. Поэтому Юрий агрессивно идет в отбор и часто фолит: проигранная борьба чревата пустотой в опорной зоне.

Газинский универсален и может сыграть как в опорной зоне, так и чуть выше. Он в хорошем футбольном возрасте и прогрессирует. И если Черчесов сумеет за счет правильных позиции и партнеров скрыть его слабые места, то Юрий может стать одним из основных игроков сборной.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

«ЛОКОМОТИВ»

29 лет, рост 192 см, вес 84 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, мобильность, выбор позиции

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: игра в отборе, игра в пас

Тарасов — классический разрушитель. Природа не обделила его «физикой», и он умело распоряжается своими хорошими данными. Дмитрий высокий, мощный, прыгучий футболист. Благодаря этим качествам он умело действует в верховых единоборствах и очень полезен своим командам при стандартах. Полузащита нашей сборной никогда не была мощной, и Тарасов ей пригодится. Несмотря на рост и силу, полузащитник «Локо» довольно подвижный футболист и старается это качество использовать, играя активно. Он часто прессингует соперников, за счет движения и длинных ног перекрывая им возможности для передачи вперед. При этом неплохо читает игру, правильно выбирает позицию в обороне и совершает большое количество перехватов.

В то же время, если соперник получает мяч лицом к воротам, Тарасов зачастую слишком активно идет в отбор, выбрасывается на оппонента и дает себя обыграть. Дмитрий неправильно выбирает момент вступления в единоборство, и техничные противники его на этом ловят. Иногда он успевает восстановить позицию, оттеснить соперника корпусом или достать мяч в рискованном подкате, но чаще приходится фолить и получать карточки.

Кроме того, в организации атаки от Тарасова толку немного. Его можно использовать для подыгрыша основному диспетчеру, для заполнения свободных зон, для включения в штрафную из глубины и игры на подборе. Но в целом в пас он играет посредственно, к тому же может допускать брак при работе с мячом под прессингом. Его сильные качества пригодятся сборной, но вряд ли Черчесов будет рассчитывать на него, как на игрока стартового состава. Сейчас Дмитрий только восстановился после тяжелой травмы, и его ждет долгий путь к прежней форме.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ

«ТЕРЕК»

24 года, рост 181 см, вес 77 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: игра в пас, мобильность

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, невынужденные ошибки

Оздоев по манере игры чем-то похож на Глушакова. Он тоже очень подвижный, много перемещается по полю, активно участвует и в организации атак, и в их завершении. Он техничен, хорошо обращается с мячом, качественно играет в пас. Хорошо видит поле и способен разогнать атаку проникающей передачей или диагональным переводом. Прекрасно действует на подборе, часто подключается в штрафную из глубины, тем более что неплохо играет головой. Обладает поставленным ударом с правой ноги, бьет и на технику, и на силу, может исполнять стандарты.

К сожалению, и слабости у них с Денисом похожие. Магомед также проактивный игрок, практически в любой ситуации пытается выйти на соперника, сыграть на перехвате или в отборе. Однако надо отдать ему должное: в большинстве случаев, вступая в отбор, он добивается своей цели. Даже допустив ошибку в начале движения, полузащитник «Рубина» успевает подстроиться под маневр оппонента и за счет мобильности и работы корпусом оттесняет его от мяча. Но пока Оздоев действует так только в РФПЛ: соперники более высокого уровня вполне могут наказать его за самонадеянную манеру игры.

Кроме того, нередко Магомед допускает ошибки и в позиционной игре, и при работе с мячом в простых ситуациях: все та же излишняя энергия не дает ему сконцентрироваться и выступить надежно. Оздоеву много над чем надо работать и прогрессировать, но потенциал для игрока основного состава сборной у него есть.

РОМАН ЗОБНИН

«СПАРТАК»

23 года, рост 182 см, вес 72 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: мобильность, дриблинг

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в отборе

Зобнин — быстрый игрок даже по сравнению с мобильными Глушаковым и Оздоевым. По своим данными он вполне мог бы выступать на фланге, где его иногда и используют и в «Спартаке», и в сборной. При этом очень важным качеством Романа является его скоростной дриблинг: он прекрасно умеет контролировать мяч на скорости, очень подвижен, может быстро менять направление бега. При этом не делает каких-то невообразимых финтов — просто очень быстро ведет мяч и практически не теряет скорость. Также спартаковец неплохо играет в мелкий пас и может проходить оборону соперника не только за счет индивидуальных действий, но и с помощью партнеров.

Однако в начале атак Зобнина задействовать проблематично. Он предпочитает разгонять нападение индивидуально, а первым пасом практически не владеет. Поэтому у него в партнерах должен быть как минимум один игрок с навыками диспетчера. А Романа при владении лучше использовать ближе к атаке. С оборонительными действиями тоже не все гладко. В динамичной игре, когда команда прессингует и оказывает давление на соперника, его скорость очень полезна. Однако в позиционном футболе его недостатки становятся более заметными. Ему зачастую не хватает опыта для правильного понимания игровых ситуаций и верного выбора позиции. Кроме того, он зачастую слишком активно атакует игрока с мячом — в РФПЛ это работает, но на более высоком уровне соперники будут чаще его обыгрывать. К тому же в отборе Зобнин действует за счет длины ног, а мощи ему не хватает, и более крепкие оппоненты оттесняют его корпусом.

Пока Роман провел лишь два полных сезона во взрослом футболе и стремительно прогрессирует. Черчесов на него очень рассчитывает, и при дальнейшем росте Зобнин вполне может претендовать на место в основном составе национальной команды.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН

ЦСКА

20 лет, рост 180 см, вес 69 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: мобильность, дриблинг, удар

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в отборе

По манере игры Головин похож на Зобнина. Его главным оружием также является скоростной дриблинг: молодой армеец часто сольными проходами разрезает оборону соперника. При этом он не так быстр, как Роман, зато умело использует обманные движения. Головин хуже играет в мелкий пас, однако хорошо находит свободные зоны между линиями и часто пользуется поставленным ударом с обеих ног. За счет мобильности очень полезен в прессинге, может сыграть и на фланге.

Недостатки у них тоже похожие. Армеец также не очень хорош в организации атаки. Он неплохо видит поле и, в принципе, может отдать первый пас, но в обращении с мячом он допускает многовато брака и часто даже простые передачи на небольшое расстояние у него получаются неточными или неудобными для партнеров. Как и Зобнин, Головин в оборонительной игре делает ставку на подвижность, смело атакует соперников, часто идет в отбор. Однако мастеровитые и опытные противники часто ловят его на излишней активности, что приводит к проигранным единоборствам и частым фолам. В позиционной игре он тоже нередко ошибается — сказывается недостаток опыта, все-таки на взрослом уровне Александр отыграл пока всего один сезон.

Тем не менее, все недостатки Головина не кажутся фатальными: он продолжает прогрессировать и способен добиться существенного улучшения и в позиционной игре, и в работе с мячом, и в отборе. И, как и Зобнин, если не остановится в развитии, сможет рассчитывать на место в составе сборной на домашнем ЧМ.

Конечно, этот список неполон. На место в национальной команде могут претендовать уже игравшие в ней Юсупов, Могилевец и Олег Иванов. Теоретически будет рассматриваться Денисов. Обязательно будут в составе Дзагоев и Ерохин, которых Черчесов пока рассматривает как атакующих полузащитников, и их сильные и слабые стороны мы разберем в следующем материале. Пожалуй, сборной не хватает в центре хорошего страхующего игрока, умеющего сыграть позиционно. Но, по крайней мере, у тренерского штаба есть выбор на этой позиции, есть как опытные, так и молодые, прогрессирующие футболисты. И к чемпионату мира из этого материала вполне можно создать работоспособный центр поля.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Global Look Press, официальный сайт РФПЛ