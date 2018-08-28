Мисс для чемпиона. С кем встречается самый талантливый футболист мира

Автор: Евгений Морозов 0

В свои 19 Киллиан Мбаппе уже стал обладателем множества трофеев. Он — чемпион мира, двукратный чемпион Франции, лучший молодой игрок чемпионата мира в России и это далеко не все. Но главный трофей в его жизни это не какой-то там кубок.  Главный его трофей — это мисс Франции 2017 Алисия Айлис.

Алисия родилась в тот же 1998-й год, что и Киллиан. Родом девушка из Мартиники. Родилась в семье менеджера по вопросам экологии и инструкторши по вождению. С детства Алисия занимается модельным бизнесом, а сейчас изучает право и много времени уделяет этому занятию.А еще она не  похожа на тех девушек с силиконовыми формами, которых так любят футбольные звезды. Зато обладает очаровательной улыбкой, естественной красотой и невероятным шармом. Девушка активно ходит на матчи ПСЖ и даже приезжала на чемпионат мира В Россию, где увидела триумф своего молодого человека воочию.

📸 @happyman_photography / 👗 @jonasolousouziancouture

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📸 @happyman_photography / 💇🏽‍♀️ @chrisnael #Beach #Swimwear #blackbeauty

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Belle est la vie 🌞 👙 @orza_luxury_swimwear_paris

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Coupe de France ⚽️ #Football #stadedefrance

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Be Yourself 💫

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Petite soirée à La Réunion 🇷🇪

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Night-club 🌚🍸 💅🏽 @priscilla_beauty_ 📸 @marinevm

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Фото: Instagram
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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