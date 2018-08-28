Мисс для чемпиона. С кем встречается самый талантливый футболист мира

В свои 19 Киллиан Мбаппе уже стал обладателем множества трофеев. Он — чемпион мира, двукратный чемпион Франции, лучший молодой игрок чемпионата мира в России и это далеко не все. Но главный трофей в его жизни это не какой-то там кубок. Главный его трофей — это мисс Франции 2017 Алисия Айлис.
Алисия родилась в тот же 1998-й год, что и Киллиан. Родом девушка из Мартиники. Родилась в семье менеджера по вопросам экологии и инструкторши по вождению. С детства Алисия занимается модельным бизнесом, а сейчас изучает право и много времени уделяет этому занятию.А еще она не похожа на тех девушек с силиконовыми формами, которых так любят футбольные звезды. Зато обладает очаровательной улыбкой, естественной красотой и невероятным шармом. Девушка активно ходит на матчи ПСЖ и даже приезжала на чемпионат мира В Россию, где увидела триумф своего молодого человека воочию.
Nouveau shooting avec mon partenaire @palmersfr Comme vous le savez l’hydratation 💦 est aussi la clé d’un beau bronzage 😁 et le lait hydratant corps à l’huile de coco est mon produit summer par excellence ! Vous voulez en voir plus sur Palmer’s et moi ? 📸 @julienlardinois 💄 @lindzymua #VotreVraieNature #Palmers
Фото: Instagram
Источник: еженедельник «Футбол»