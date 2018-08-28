Мисс для чемпиона. С кем встречается самый талантливый футболист мира

В свои 19 Киллиан Мбаппе уже стал обладателем множества трофеев. Он — чемпион мира, двукратный чемпион Франции, лучший молодой игрок чемпионата мира в России и это далеко не все. Но главный трофей в его жизни это не какой-то там кубок. Главный его трофей — это мисс Франции 2017 Алисия Айлис.

Алисия родилась в тот же 1998-й год, что и Киллиан. Родом девушка из Мартиники. Родилась в семье менеджера по вопросам экологии и инструкторши по вождению. С детства Алисия занимается модельным бизнесом, а сейчас изучает право и много времени уделяет этому занятию.А еще она не похожа на тех девушек с силиконовыми формами, которых так любят футбольные звезды. Зато обладает очаровательной улыбкой, естественной красотой и невероятным шармом. Девушка активно ходит на матчи ПСЖ и даже приезжала на чемпионат мира В Россию, где увидела триумф своего молодого человека воочию.

Be Yourself 💫 A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Apr 17, 2018 at 1:19pm PDT

Petite soirée à La Réunion 🇷🇪 A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Aug 26, 2017 at 4:36pm PDT

Фото: Instagram

Источник: еженедельник «Футбол»