Маурисио Перейра покинул «Краснодар». Таблица трансферов РПЛ. Лето-2019/20.

«Рубин» теряет игроков, Игорь Денисов завершил карьеру, Роман Нойштедтер может перейти в «Динамо». Таблица летних трансферов чемпионата России-2019/2020.

Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак

Пришли: —

Ушли: з. Нету (Спортинг, Португалия).

Локомотив / Юрий Семин

Пришли: —

Ушли: п. И. Денисов (завершение карьеры).

Краснодар / Мурад Мусаев

Пришли: п. Намли (Зволле, Нидерланды), п. Кайо Пантелеао (Санта-Клара, Португалия).

Ушли: п. Перейра (св. агент), п. Каборе (св. агент).

ЦСКА (Москва) / Виктор Гончаренко

Пришли: з. Дивеев (Уфа).

Ушли: н. Эрнандес (св. агент).

Спартак (Москва) / Олег Кононов

Пришли: —

Ушли: —

Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко

Пришли: —

Ушли: —

Оренбург / Владимир Федотов

Пришли: —

Ушли: з. Андреев (св. агент).

Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов

Пришли: —

Ушли: н. Балай (св. агент), з. Мохаммади (св. агент), з. Родолфо (св. агент).

Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин

Пришли: —

Ушли: п. Калачев (св. агент).

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

Пришли: —

Ушли: —

Рубин (Казань) / Курбан Бердыев

Пришли: —

Ушли: п. Байрамян (Ростов, из аренды), в. Бабурин (Зенит, из аренды), з. Цаллагов (Зенит, из аренды), н. Полоз (Зенит, из аренды), з. Устинов (св. агент).

Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов

Пришли: п. Шиманьски (Легия, Польша), з. Нойштедтер (Фенербахче, Турция).

Ушли: —

Крылья Советов (Самара) / Миодраг Божович

Пришли: —

Ушли: п. Миялович (св. агент).

Уфа / Вадим Евсеев

Пришли: —

Ушли: п. Салатич (св. агент).

Тамбов / Александр Григорян

Пришли: з. Таказов (Армавир), н. Гелоян (Шинник).

Ушли: —

ФК Сочи / Александр Точилин

Пришли: —

Ушли: —

Фото: твиттер клуба «Краснодар»