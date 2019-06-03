Маурисио Перейра покинул «Краснодар». Таблица трансферов РПЛ. Лето-2019/20.

«Рубин» теряет игроков, Игорь Денисов завершил карьеру, Роман Нойштедтер может перейти в «Динамо». Таблица летних трансферов чемпионата России-2019/2020.
Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак
Пришли: —
Ушли: з. Нету (Спортинг, Португалия).
Локомотив / Юрий Семин
Пришли: —
Ушли: п. И. Денисов (завершение карьеры).
Краснодар / Мурад Мусаев
Пришли: п. Намли (Зволле, Нидерланды), п. Кайо Пантелеао (Санта-Клара, Португалия).
Ушли: п. Перейра (св. агент), п. Каборе (св. агент).
ЦСКА (Москва) / Виктор Гончаренко
Пришли: з. Дивеев (Уфа).
Ушли: н. Эрнандес (св. агент).
Спартак (Москва) / Олег Кононов
Пришли: —
Ушли: —
Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко
Пришли: —
Ушли: —
Оренбург / Владимир Федотов
Пришли: —
Ушли: з. Андреев (св. агент).
Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов
Пришли: —
Ушли: н. Балай (св. агент), з. Мохаммади (св. агент), з. Родолфо (св. агент).
Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин
Пришли: —
Ушли: п. Калачев (св. агент).
Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов
Пришли: —
Ушли: —
Рубин (Казань) / Курбан Бердыев
Пришли: —
Ушли: п. Байрамян (Ростов, из аренды), в. Бабурин (Зенит, из аренды), з. Цаллагов (Зенит, из аренды), н. Полоз (Зенит, из аренды), з. Устинов (св. агент).
Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов
Пришли: п. Шиманьски (Легия, Польша), з. Нойштедтер (Фенербахче, Турция).
Ушли: —
Крылья Советов (Самара) / Миодраг Божович
Пришли: —
Ушли: п. Миялович (св. агент).
Уфа / Вадим Евсеев
Пришли: —
Ушли: п. Салатич (св. агент).
Тамбов / Александр Григорян
Пришли: з. Таказов (Армавир), н. Гелоян (Шинник).
Ушли: —
ФК Сочи / Александр Точилин
Пришли: —
Ушли: —
Фото: твиттер клуба «Краснодар»