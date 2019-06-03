Маурисио Перейра покинул «Краснодар». Таблица трансферов РПЛ. Лето-2019/20.

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Рубин» теряет игроков, Игорь Денисов завершил карьеру, Роман Нойштедтер может перейти в «Динамо». Таблица летних трансферов чемпионата России-2019/2020.

фк зенит

Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак

Пришли:

Ушли: з. Нету (Спортинг, Португалия).

фк локомотив

Локомотив / Юрий Семин

Пришли:

Ушли: п. И. Денисов (завершение карьеры).

фк краснодар

Краснодар / Мурад Мусаев

Пришли: п. Намли (Зволле, Нидерланды), п. Кайо Пантелеао (Санта-Клара, Португалия).

Ушли: п. Перейра (св. агент), п. Каборе (св. агент).

пфк ЦСКА

ЦСКА (Москва) / Виктор Гончаренко

Пришли: з. Дивеев (Уфа).

Ушли: н. Эрнандес (св. агент).

фк Спартак Москва

Спартак (Москва) / Олег Кононов

Пришли:

Ушли:

фк арсенал

Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко

Пришли:

Ушли:

фк оренбург

Оренбург / Владимир Федотов

Пришли:

Ушли: з. Андреев (св. агент).

фк ахмат

Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов

Пришли:

Ушли: н. Балай (св. агент), з. Мохаммади (св. агент), з. Родолфо (св. агент).

фк ростов

Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин

Пришли:

Ушли: п. Калачев (св. агент).

фк урал

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

Пришли:

Ушли: —

фк рубин

Рубин (Казань) / Курбан Бердыев

Пришли:

Ушли: п. Байрамян (Ростов, из аренды), в. Бабурин (Зенит, из аренды), з. Цаллагов (Зенит, из аренды), н. Полоз (Зенит, из аренды), з. Устинов (св. агент).

фк динамо

Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов

Пришли: п. Шиманьски (Легия, Польша), з. Нойштедтер (Фенербахче, Турция).

Ушли: —

фк крылья советов

Крылья Советов (Самара) / Миодраг Божович

Пришли:

Ушли: п. Миялович (св. агент).

фк уфа

Уфа / Вадим Евсеев

Пришли:

Ушли: п. Салатич (св. агент).

фк Тамбов

Тамбов / Александр Григорян

Пришли: з. Таказов (Армавир), н. Гелоян (Шинник).

Ушли:

ФК Сочи / Александр Точилин

Пришли:

Ушли:

Фото: твиттер клуба «Краснодар»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 30 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 3:3. Москва. «ВТБ Арена». 26 мая 2019 г.

Вы еще долго будете вспоминать этот сезон. Он судьбоносный для многих героев-2018/19

РПЛ. 28 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 4:0. Москва. «РЖД Арена». 10 мая 2019 г.

«Локомотив» разгромил «Рубин», Неймара дисквалифицировали на три матча, Клаудио Раньери уйдет с поста главного тренера «Ромы». Главные новости дня

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 7 апреля 2019 г.

«Зенит» стал чемпионом России, «Арсенал» победил «Локомотив», Криштиану Роналду забил сотый мяч головой. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 