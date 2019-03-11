Марио Балотелли забивает бывшему клубу, «Реал» зарабатывает очки на выезде, Унаи Эмери побеждает «Юнайтед». Главные события прошедшего игрового дня

«Арсенал» прервал победную серию «Манчестер Юнайтед», «Интер» не без труда победил на «Сан-Сиро», Марио Балотелли снова забил за «Марсель». Еженедельник «Футбол» о главных событиях игрового дня за 10 марта.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Канониры» на «Эмирейтс» принимали команду из Манчестера. Голы Джаки и Обамеянга позволили одержать победу над манкунианцами. Таким образом, команда Унаи Эмери одерживает четвертую победу за пять последних туров. Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер, в свою очередь, потерпел первое поражение у руля «Юнайтед». Беспроигрышная серия «дьяволов» составляла 12 матчей.

«Вальядолид» — «Реал Мадрид»

После вылета из Кубка Короля и Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал победу в Вальядолиде. Хотя началась встреча для «галактикос» нервно. Алькарас не забил пенальти, затем хозяева все-таки получили свой гол. Но почти сразу команда Сантьяго Солари сравняла счет, а во втором тайме Бензема оформил дубль. Два гола «Вальядолида» были отменены после просмотра видеоповторов.

«Фиорентина» — «Лацио»

«Фиалки» разошлись миром с римской командой. Счет открыли гости, Иммобиле забил 12-й мяч в сезоне и продолжает участие в гонке бомбардиров. «Фиорентина» ответила точным ударом Муриэля. Колумбиец, арендованный у «Севильи» в январе, существенно усилил итальянский клуб. За семь игр в фиолетовой майке Муриэль успел забить пять голов.

«Интер» — «СПАЛ»

Миланский клуб одержал непростую победу на «Сан-Сиро». Счет был открыт в середине первого тайма, но арбитр встречи отменил взятие ворот из-за игры рукой Политано. Во втором тайме «Интер» добился своего, голы на свой счет оформили тот же Политано и Гальярдини. «Нерадзурри» одерживают третью победу из последних пяти игр и отстают на одно очко от «Милана».

«Марсель» — «Ницца»

В южном дерби Франции верх взял «Олимпик» из Марселя. Команде Руди Гарсии хватило одного гола чтобы одержать победу над «Ниццей». Снова отличился за провансальцев Балотелли. Итальянский форвард забил четвертый гол за шесть игр. Стоит отметить, что раньше игрок выступал за «Ниццу», но покинул клуб из-за конфликта с главным тренером Патриком Виейра.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»