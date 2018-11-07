Мацей Рыбус: «В Польше говорят, что я наполовину русский!»

Польский легионер Мацей Рыбус выступает в России с 2012 года с небольшим перерывом на командировку во французскую Лигу 1. Быстрый и работоспособный футболист играл за «Терек», где забивал фантастические голы дальними ударами, а теперь защищает цвета «Локомотива».

«Локомотив»

— До вас только один польский футболист становился чемпионом России. Знаете кто?

— Рафал Муравски, он в «Рубине» выступал, пусть и недолго. Когда «Локомотив» стал чемпионом, то я тоже заинтересовался, кто еще из поляков «золото» брал, посмотрел в интернете специально. С Рафалом я знаком — вместе в сборной выступали. Он до сих пор в чемпионате Польши играет (за «Погонь» из Щецина. – Ред.), но мы с ним не на связи.

— Ну а ваша жизнь изменилась после чемпионства?

— Я очень хотел стать чемпионом. В Польше не получилось, ведь только когда я уже уехал в Россию, «Легия» стала выигрывать золотые медали. В «Тереке» возможности стать чемпионом не было. Во Франции, где год выступал за «Лион», — тоже: там «ПСЖ» побеждает. Когда приходил в «Локомотив», даже не думал, что сразу получится выиграть «золото». А после победы все равно ничего не изменилось, я остался таким же, каким и был. У меня еще два года контракта, я бы хотел и дальше выступать за команду — еще несколько лет. В «Локомотиве» все на уровне: и клуб, и город, и чемпионат. В Польше говорят, что я уже наполовину русский!

Фанаты

— «Легия» стала чемпионом после того, как вы оттуда уехали, но успехи клуба связаны еще и со Станиславом Черчесовым.

— Он и взял меня в «Терек». Очень хороший человек и тренер с характером. Мне нравилось с ним работать. Он часто вспоминал, как играл и тренировал в Германии, Австрии. Я всегда слушал его с интересом. А потом на ютубе постоянно смотрел пресс-конференции Черчесова в «Легии». Открывал интернет и ждал, когда он будет учить журналистов, ругаться с ними. Так и было каждый раз, ни разу не обманулся.

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— «Легия» — непростой клуб. Футболистам и тренерам необходимо находить общий язык с активными болельщиками. Вам удавалось?

— Был один неприятный момент. У нас тогда неудачная серия была, и мы возвращались после выездного матча. За клубным автобусом поехали сто фанатов. Около гостинцы они окружили автобус и жестко сказали: «Хватит проигрывать!» Нет, драки не было, никто никого не бил, говорили неприятные слова. Мне тогда лет 19-20 было, сильно переживал.

— Испугались?

— Да, страшно было. Но это один раз случилось. А на стадионе фанаты постоянно заряжают: транспаранты, кричалки, но драк не бывает. Фанаты требуют от футболистов «Легии» не просто побеждать, а делать это при хорошей игре. Болельщики у клуба очень яркие, возможно, лучшие в Европе.

— В «Лионе» вы тоже сталкивались с фанатами. Во Франции жарче, чем в Польше?

— У «Лиона» есть два главных выезда – в Марсель и в Бастию. Марсель вообще город специфический. Едешь в автобусе на стадион — и в воздухе прямо чувствуешь: тебя и всю твою команду ненавидят все вокруг. Даже дедушки и бабушки показывали с балконов неприличные жесты, кидали камни, окно разбили. Матч «Марсель» — «Лион» во Франции называют «дерби Олимпик». Большое соперничество. Ну а Бастия – это же Корсика! В 2017-м мы там даже матч не доиграли из-за драки болельщиков с нашими футболистами.

— Считается, что в Польше самое сильное околофутбольное движение во всей Европе. Российские фанатские группировки многое взяли у польских.

— Это ультрас. В России тоже есть клубы, где на трибунах всегда ярко и громко, полный стадион болельщиков. Когда против «Спартака» и «Зенита» играем, то приходит много людей, болеют яростно. Мне нравится выходить на поле в такой обстановке, эмоции помогают биться, выкладываться! После чемпионата мира интерес к футболу в России подрос. У нас тоже так в Польше было после Евро-2012 — люди стали лучше ходить на новые стадионы, сейчас, правда, уже менее активно заполняют арены. Но у нас уровень клубного футбола ниже, чем в России.

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«Терек»

— В «Терек» вы приехали в 22 года. Со стороны это выглядит как необычный выбор.

— Я был готов, знал, куда еду, — интернет же везде есть. Перед тем как соглашаться, посмотрел фотографии Грозного. Но было странно. В Европе ведь полиция с автоматами по улицам не ходит, а здесь сколько угодно. Привык. Потом и внимания не обращал.

— Вам говорили, что можно делать в Чечне, а что нельзя?

— Ничего особенного. Например, в город в шортах нельзя выходить, чтобы не провоцировать. К тому же «Терек» тогда тренировался в Кисловодске, а в Грозный мы ездили только на матчи.

— В «Тереке»-«Ахмате» тренеры часто меняются. Не угнетало?

— Если в таблице команда находится между восьмым и двенадцатым местом, то отставки неизбежны. Руководство-то хочет лучшего. Я был в «Тереке» четыре с половиной года. И команду за это время тренировали Черчесов, Красножан и Рахимов. Сейчас вот опять Рахимов туда вернулся.

— Руда Гуллита в «Тереке» часто в команде вспоминали?

— Сам его не застал. Ребята довольны были, рассказывали, что хороший тренер, очень веселый человек. Никогда не переживал, постоянно улыбался, радостный ходил, на позитиве.

— Когда говорят о команде из Чечни, то часто вспоминают о роскошных подарках футболистам. Вам что подарили?

— Автомобиль — на день рождения. Удивился очень. Мы играли против «Динамо», и я тогда два гола забил. Я последний с поля ушел, интервью давал телевидению, в раздевалку вернулся, мы порадовались. И тут президент Кадыров позвонил, поздравил нас и мне сказал, что для меня будет подарок – «Мерседес». Мы вернулись в Кисловодск, а через неделю у нас была игра в Грозном. После того матча я уехал не с командой на автобусе, а на машине.

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Левандовски

— Рамзан Кадыров часто в раздевалку заходил?

— Редко. После больших игр — после «Спартака», «Зенита»… Очень радовался, если побеждали. Давал двойные премиальные, тройные. После поражений тоже заходил, но всегда спокойный, говорил: «Не переживайте, работайте, будет лучше».

— У вас есть его номер телефона?

— Нет. Думаю, если бы сильно захотел, то дозвонился бы.

— Какому известному человеку вы легко прямо сейчас можете набрать?

— (Берет смартфон и начинает листать записную книжку).

— …Левандовски?

— В этом телефоне нет его номера, в другом есть — на польском. Это российский у меня с собой, а польский я в машине оставил. Здесь только ребята из «Локомотива», тренер сборной Польши, Камиль Глик (защитник «Монако»), Камиль Гросицки (полузащитник «Халла»), Жонатан Лежар, но я давно уже с ним не разговаривал, надо ему позвонить. Кстати, знаете, кто это?

— Бельгиец, который за «Терек» выступал. Он же несколько лет назад врезался на машине в магазин на автозаправке.

— Ха! Да, это он! Я даже не знаю, где он сейчас играет (бельгийский «Сент-Трюйден». – Ред.), но мы хорошо дружим.

— Ну а Левандовски-то вам может набрать?

— Конечно.

— Мы читали ваши интервью, в которых вы восхищаетесь нападающим «Баварии», говорите, что это большой футбольный талант.

— Помню, мы играли в юношеских сборных Польши. А Роберт старше меня на год. Я тогда уже выступал в Премьер-лиге, а он — в первой лиге. Но потом Роберт резко стал прибавлять, перешел в «Лех», начал забивать много голов. Потом в «Боруссию» Дортмунд перебрался, а дальше — в «Баварию». Сейчас Левандовски — один из лучших нападающих! Большой профессионал, относится к карьере ответственно, много трудится. Он самый лучший футболист из тех, с кем я играл в одной команде.

— У него же жена каратистка?

— Чемпионка Европы.

— Левандовски — самая известная спортивная пара в Польше?

— На данный момент да. Анна не только спортсменка, она диетолог, занимается спортивным питанием и фитнесом. Перед чемпионатом мира у нас в Польше было много рекламы. Левандовски с женой на ТВ-экранах, на плакатах. И не только они, даже тренер нашей сборной (Ежи Бржечек) сосиски по телевизору рекламировал. Да на любой польский сайт про шоу-бизнес заходишь — и там статьи про семью Левандовски. Журналисты делают из них звезд, постоянно печатают фотографии, придумывают скандалы. Шоу-бизнес! А на самом деле Роберт и Анна обычные люди, приятные в общении.

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Свадьба, драки

— Вы в рекламе снимались?

— Нет, и не хочу. Я вообще не люблю публичности. Немного выкладываю в интернет свои фотографии. Не думаю, что нужно показывать всем, что я кушаю, где нахожусь, что делаю…

— Но мы видели в твиттере фотографии вашей свадьбы, где ваша жена одета в национальное осетинское платье. У вас была настоящая кавказская свадьба?

— Было не очень много людей, максимум семьдесят человек. Но когда ехали на свадьбу, то стреляли в воздух. А что такого? И я стрелял – что тут такого? В воздух же — не опасно. А жена на свадьбе была в национальном костюме всего часа два, а потом в европейское платье переоделась. Она мне перед свадьбой сказала, как все будет проходить, — красиво получилось.

— Вы же знаете, что сейчас в российском футболе большой скандал с Кокориным и Мамаевым, которые угодили в тюрьму. А до этого Кокорин уже попадал в различные истории, и одна из них случилась, когда он был на свадьбе своего друга и стрелял там из пистолета, выложив видео в инстаграм.

— Да, я знаю. Но не понимаю, что особенного, – ну, пострелял в воздух, традиции же… И еще хочу сказать, что сейчас мне очень жаль ребят, попавших в тюрьму. Конечно, они неправы, но я против них играл и сочувствую им и желаю удачи. Когда я был молодой и стал в какой-то момент получать большие деньги, то тоже любил погулять, но со временем понял, что это неправильный путь.

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— Во всех командах игроки дерутся между собой, особенно на сборах. У вас такое случалось?

— В «Локомотиве» — нет, а в «Тереке» дрался один раз. Был такой нападающий — Джереми Бокила. Мы с ним схватились из-за жесткого стыка. Ребята сразу подбежали и разняли. А больше таких конфликтов у меня и не было.

— Научились справляться со своими эмоциями?

— Это зависит и от склада характера. На поле меня можно разозлить. Не всегда есть контроль. Красные карточки я тоже получал. Помню, приехал в Россию, против «Волги» играл на Кубок России, кому-то с локтя дал — просто реакция такая была неконтролируемая на захват сзади. А сейчас стараюсь держать себя в руках. На сборах, конечно, бывает: две недели, еще две недели, потом еще, и кругом одни и те же люди — непросто. Справляюсь.

«Лион», Крыховяк, сборная

— Тем не менее в «Лионе» у вас был конфликт с тренером. Что случилось?

— Конфликт? Нет! Я приехал туда с травмой, подписал контракт и проходил реабилитацию. Вернулся на поле и на первой же тренировке получил надрыв крестообразной связки колена. Полтора месяца лечился, а потом начал играть. Была встреча с «Нантом» на выезде. Мы победили 6:0, и я попал в состав сборной тура, но после этого семь матчей подряд на замене сидел и не понимал, что происходит. Пошел к тренеру, спросил, почему не дает играть. Он сказал: «Тактика поменялась». Продолжал работать, доказывать и потом опять начал выходить на поле. Я не хотел уходить из «Лиона», но на мою позицию пришел новый футболист, и мне прямо сказали, что будут ставить его.

— «ПСЖ» сейчас грозная сила в Лиге 1. А кто из футболистов, против которых вы тогда выступали во Франции, производил самое сильное впечатление?

— Мбаппе и Бернарду Силва, оба тогда в «Монако» выступали. Еще Товен из «Марселя». Гжегож (Крыховяк), он в тот момент в «ПСЖ» был. Много-много футболистов хороших. Сейчас смотрю, что творит Бернарду Силва в «МанСити», и думаю: «Блин, я против него выходил, и он не мог меня обыграть!» Вообще мне кажется, что в «Лионе» намного проще играть, чем в «Локомотиве». Там команда постоянно контролирует мяч, я защитник, а много времени проводил в атаке. Здесь, в России, делается акцент на «физику»: надо бегать больше, чем во Франции.

— В РПЛ вам против кого сложнее всего?

— Против Промеса было непросто. У него дриблинг отличный. Против Халка еще сложно приходилось. А сейчас Вандерсон из «Краснодара» хороший игрок. Но вообще я считаю, что раньше в РПЛ было больше индивидуально сильных футболистов, чем сейчас.

— Когда Крыховяк переходил в «Локомотив», он у вас спрашивал совета?

— Мы в сборной разговаривали. Мне Юрий Павлович позвонил, когда сборы были перед чемпионатом мира, спрашивал про Крыховяка. И я все рассказал Гжегожу. Он ответил: «Не проблема, пусть звонят агенту, договариваются». Думаю, он правильный выбор сделал, все-таки пришел к чемпионам страны, да и в Лиге чемпионов играет.

Moje Dwa Najwieksze Skarby❤️ pic.twitter.com/ZIdneAClrM — Maciej Rybus (@maciej31rybus) November 2, 2018

— В сборной Польши много хороших футболистов, но почему тогда у национальной команды не получается достичь громкого успеха?

— Все этот вопрос задают, а никто не может на него ответить. Да, игроки хорошие и выступают в сильных клубах: Милик и Зелиньски из «Наполи», Левандовски из «Баварии», Глик из «Монако», Щенсны из «Ювентуса», Пентек сейчас появился в «Дженоа» — много забивает в Серии А… Мы хорошо выступали в квалификации к ЧМ-2018, показывали интересный футбол. А на чемпионате мира ничего похожего на ту игру не осталось. Надо было играть по такой же тактике, как в квалификации, а тренер решил поменять схему. В итоге мы потерялись, запутались. В группе против Сенегала на первый тайм вышли в четыре защитника, на второй тайм – в пять (1:2). Против Колумбии — наоборот: первый тайм — в пять защитников, второй тайм – в четыре (0:3). Тренер хотел иметь два варианта игры, альтернативу, а в итоге ничего не получилось.

— Вы много лет выступаете на высоком уровне за сборную, а теперь и в составе чемпионов России. Все знают, что у вас отличный удар левой ногой. А как бы вы сами охарактеризовали сильные качества футболиста Рыбуса?

— Сильные? Раньше, когда я находился в полузащите на правом фланге, то хорошо обыгрывал один в один, смещался в центр и бил по воротам с левой ноги. Сейчас такой возможности нет, так как выступаю на позиции левого защитника, иногда скучаю: хочется забивать голы, побольше владеть мячом. Все-таки игра впереди всегда эффектнее смотрится. А еще мои сильные качества – скорость, удар и то, что готов бежать за друга. Есть такие футболисты, которые на себя играют, а я всегда — только на команду.

— Кто ваш главный болельщик?

— Жена, мама, папа.

— Футбол они с вами могут обсуждать или не имеют права?

— Конечно, могут. Папа всегда обсуждает, он сам играл, я люблю с ним говорить о футболе. Сейчас в Польше по телевидению не показывают российский чемпионат, это в прошлом сезоне часто транслировали, а теперь надо в интернете искать. У мамы лучше получается. Поэтому она смотрит все мои матчи.

Текст: Андрей Вдовин, Денис Вдовин

Фото: Global Look Press, ФК «Локомотив»

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