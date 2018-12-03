Ляп Депая, гол в стиле Роналду и первая осечка «ПСЖ». Главные события 15-го тура Лиги 1

«Сент-Этьен» уничтожил «Нант», экс-железнодорожник нокаутировал «Монако», а Неймар снова издевается над соперниками. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Разгром «канарееек»

«Сент-Этьен» разгромил «Нант». Счет в матче был открыт только на 72-й минуте. Салибур навесил в штрафную, и Берич головой вколотил мяч в сетку. Затем шикарный гол со штрафного забил Хазри, пробив мощно в ближний угол. Ну а точку в матче поставил Колодзейчак.

#ASSE #TeamASSE #ASSEFCN

Quel coup franc de Khazri absolument génial

Le 1er coup franc direct des verts depuis… le 28 février 2016 contre Caen (Eysseric)! pic.twitter.com/r4WdLoBWqc — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) November 30, 2018

Битва за место под солнцем

Сражение за вторую строчку в таблице получилось зрелищное. «Лилль» и «Лион» снова сыграли 2:2, как и в прошлом сезоне. Правда, матч проходил по совсем другому сценарию. На этот раз отыгрываться пришлось «Лиону». Но «львы» после перерыва смогли собраться и благодаря голам Траоре и Дембеле не позволили «догам» завоевать 3 очка.

As so often the case with this Lyon side, this goal arrived out of pure individual attacking talent. Lovely from Memphis to collect the ball in the box and create space before backheeling to Traoré who continued his run and finished first time #LOSCOLpic.twitter.com/VMk7cCHPIZ — A.C. (@eightyfiver) December 1, 2018

Нокаут «Монако»

«Монпелье» одолел на выезде «Монако». Клубу удалось в течение 5 минут вырвать победу у монегасков. Сначала Лаборт замкнул навес с фланга. А потом экс-нападающий «Локомотива» Шкулетич забил свой первый гол в сезоне. Серб продавил защитника и покатил мяч в дальний угол.

Крокодилий праздник

«Ним» с крупным счетом обыграл «Амьен» (3:0). Героем встречи стал нападающий Алиуи, который забил в этом матче 1800-й и 1801-й гол «крокодилов» в Лиге 1.

Чумовое спасение «Тулузы»

«Дижон» был в шаге от победы над «Тулузой». Ведь «малыши» уже на 5-й минуте остались в меньшинстве. А «красные» не могли ни воспользоваться преимуществом. «Дижон» вел в комфортные 0:2. Но «Тулуза», гонимая трибунами, не опустила руки, и умудрилась забить дважды.

📝 Quel retour#TFCDFCO , le résumé du match, les réactions…, sont en ligne sur le site officiel. → https://t.co/VKZxImrZZM pic.twitter.com/RVpYdmpxWP — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 2, 2018

«Бордо» притормозил чемпиона

«Бордо» смог прервать победную серию «ПСЖ». Ход матча был похож на перестрелку. В конце тайма Неймар пробил слета и открыл счет в матче. Но уже во втором тайме хозяева сравняли счет. Карамо промчался по флангу, сделал пас в направлении партнеров , и Бриан пробил точно в дальний угол. «ПСЖ» такой расклад не устроил. И парижане снова вышли вперед. Мбаппе вышел один на один с голкипером и расстрелял ворота «Бордо». Но за 6-минут до конца матча «Жирондинцы» вырвали ничью. Пундже навесил с левого фланга, и Корнелиус хлестким кивком головы переправил мяч в сетку.

4 photos et un stade qui explose de joie … ⚡🔥💥 #FCGBPSG 2-2 pic.twitter.com/N2KJOMrPwE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 2, 2018

Балотелли напомнил о себе

Марио Балотелли опять скандалит. На этот раз он был разгневан тем, что главный тренер «Ницца» Патрик Виейра заменил его на 75-й минуте матча с «Генгамом». Итальянец покидал поле с недовольным видом и устроил словесную перепалку с коучем команды.

Издевательства Неймара

Бразилец вновь глумиться над соперниками. На этот раз его жертвой стал футболист «Бордо».

Гол тура

Градель повторил шедевр Роналду.

Ляп тура

Депай не забил 11-метровый, отправив мяч на трибуны.

Replay of the penalty miss from Memphis Depay #LOSCOL pic.twitter.com/3F45okOoZh — GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) December 1, 2018

Цитата тура

«После того, как соперник забил третий мяч, арбитр спросил, нужно ли нам еще время, чтобы пропустить четвертый гол. На мой взгляд, арбитры не должны говорить такие вещи. Невероятно, что он позволил себе подобное высказывание», — сказал футболист «Нанта» Диего Карлос после игры со «Сент-Этьеном».

Результаты тура

Сент-Этьен – Нант – 3:0 (0:0)

(Берич, 72, Хазри, 84, Колодзейчак, 90).

Лилль – Лион – 2:2 (2:0)

(Реми, 17, Пепе, 28; Траоре, 63, Дембеле, 83).

Ним – Амьен – 3:0 (1:0)

(Буанга, 45, Алиуи, 76, 87).

Монако – Монпелье – 1:2 (1:0)

(Тилеманс, 42; Лаборд, 81, Шкулетич, 86).

Генгам – Ницца – 0:0.

Анже – Кан – 1:1 (0:0)

(Капель, 50; Бовю, 62).

Тулуза – Дижон – 2:2 (0:1)

(Градель, 72, Лейя-Исека, 77; Агерд, 24, Абед, 69).

Марсель – Реймс – 0:0.

Ренн – Страсбург – 1:4 (1:2)

(Сарр, 9; Томассон, 20, Мартен, 32, 50- оба с пенальти, Мартинес, 77).

Бордо – ПСЖ– 2:2 (0:1)

(Бриан, 53, Корнелиус, 84; Неймар, 34, Мбаппе, 66).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ) — 12, Сала (Нант), Неймар (ПСЖ) — по 11 голов.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press