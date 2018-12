Ляп Депая, гол в стиле Роналду и первая осечка «ПСЖ». Главные события 15-го тура Лиги 1

«Сент-Этьен» уничтожил «Нант», экс-железнодорожник нокаутировал «Монако», а Неймар снова издевается над соперниками. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Разгром «канарееек»

«Сент-Этьен» разгромил «Нант». Счет в матче был открыт только на 72-й минуте. Салибур навесил в штрафную, и Берич головой вколотил мяч в сетку. Затем шикарный гол со штрафного забил Хазри, пробив мощно в ближний угол. Ну а точку в матче поставил Колодзейчак.

Битва за место под солнцем

Сражение за вторую строчку в таблице получилось зрелищное. «Лилль» и «Лион» снова сыграли 2:2, как и в прошлом сезоне. Правда, матч проходил по совсем другому сценарию. На этот раз отыгрываться пришлось «Лиону». Но «львы» после перерыва смогли собраться и благодаря голам Траоре и Дембеле не позволили «догам» завоевать 3 очка.

As so often the case with this Lyon side, this goal arrived out of pure individual attacking talent.

Lovely from Memphis to collect the ball in the box and create space before backheeling to Traoré who continued his run and finished first time #LOSCOLpic.twitter.com/VMk7cCHPIZ

— A.C. (@eightyfiver) December 1, 2018