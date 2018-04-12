Лукас артс. Бразилец переехал из АПЛ в Серию А и стал королем

Прошлым летом в «красной» части «Ливерпуля» смешались две разные эмоции. Одни с грустью провожали Лукаса Лейву, который за 10 лет выступлений на «Энфилде» стал своим. Другие радовались тому, что наконец-то скинули балласт. Однако мало кто предполагал, что бразилец в «Лацио» обретет вторую молодость.

«Лукас с первого момента показал себя настоящим профессионалом. Он умен и быстр. Даже несмотря на то, что ему уже 31. Он одинаково хорошо владеет обеими ногами и грамотно развивает наши контратаки. Такие футболисты очень нужны любой команде, если их главные тренеры хотят придать интеллекта своей игре и улучшить атмосферу в раздевалке», — хвалит полузащитника Симоне Индзаги, главный тренер «Лацио». В последнее время Лукас Лейва с трудом воспринимал темп футбола в АПЛ.

Переезд в Серию А окрылил бразильца.

Появилось несколько изменений в его игре. Первое – Лукас перестал передерживать мяч. Второе – начал увереннее заходить на чужую половину поля. Третье – стал больше бегать и теперь передвигается не только пешком, как это было в «Ливерпуле».

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28 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи – такова статистика 31-летнего опорного полузащитника Лейвы в Серии А. В начале сезона, когда Лукас Билья переезжал из Рима в Милан, болельщики «Лацио» сильно волновались. В интервью клубному ТВ они говорили, что с этого момента центральную зону можно считать слабейшей в схеме Симоне Индзаги. И это несмотря на наличие Сергея Милинковича-Савича, который к тому времени уже научился цементировать проход к воротам «лационале». Перформанс Лейвы поразил: 31-летний мужик перестал трусить на поле и очень скоро обрел вторую футбольную молодость.

Главный минус игры Лукаса в последних двух сезонах в «Ливерпуле» — безыдейность и отсутствие желания обострять атаки своей команды.

Тогда, когда нужно было отдать мяч вперед, бразилец поворачивал голову и перекатывал шарик либо на фланги, либо вовсе опускал игру до своей обороны. Симоне Индзаги предвидел это и принял чертовски правильное решение. Алленаторе просто лишил полузащитника возможности смещаться в опорную зону, а вместе с этим – лениво отдавать мяч защитникам. Вместо этого Индзаги наделил Лукаса некоторыми обязанностями по атаке «Лацио», а точнее, по их развитию. Паоло Бандини, один из самых популярных спортивных журналистов, пишущих про Серию А, делился инсайдами: основная задача Лейвы в «Лацио» — следить за передвижениями Чиро Иммобиле впереди и делать на него передачи в любой удобный момент. При этом в защите Лукас начал отрабатывать значительно меньше. Статистика сообщает, что теперь бразилец делится мячом с защитниками реже на 23% и делает забеганий в свою штрафную на 54% меньше, чем совершал в английской Премьер-лиге.

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Лукас Лейва в «Лацио» — это Андрес Иньеста на минималках. В скорости принятия решений, точности передач бразилец, конечно, уступает испанцу из «Барселоны». Но в целом выполняет абсолютно те же функции, что и Иньеста. Лукас сейчас – это участок мозга «лационале», отвечающий одновременно и за блокировку действий соперника в центре поля, и за поддержание своих атак и доведение их до разумного конца. Особенно его действия эффективны в паре с функциями Сергея Милинковича-Савича. Серб отвечает за оборону, страхует Лейву позади. Бразилец поддерживает Сергея в центре и отдает мяч дальше. Кажется, не все так плохо, как предсказывали болельщики «Лацио» в самом начале этого сезона.

Нужно продолжать в том же духе, если мы хотим выиграть Лигу Европы, — говорит Лукас Лейва. – В этом турнире полно классных команд, и «Лацио» входит в их число».

В чемпионате Италии все решено: «Ювентус» снова на коне, остальные борются за постыдные места позади Турина. «Орлы» же реально могут обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон победой в ЛЕ. Если так случится, Лукас станет одним из главных героев этого торжества.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press