Лучшие голы выходных. Федор Чалов, Марио Балотелли, Гарет Бэйл и другие

Пока все ждут финала Кубка России, в Европе продолжают забивать отличные голы. Представляем топ лучших голов выходных.

АПЛ

«Арсенал» — «Бернли» — 6:0 (2:0)

1:0 — Обамеянг («Арсенал»)

Lacazette finds Aubameyang in front of goal who gives Arsenal the lead. Lovely football pic.twitter.com/d5Wl2MedOr — Terje (@TerjeGIFs) 6 мая 2018 г.

В прощальном матче Арсена Венгера связочка Ляказетт — Обамеяенг сработала отлично. Но будут ли они играть вместе при новом тренере — большой вопрос.

«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» — 1:0 (0:0)

1:0 — Джейк Ливермор («Вест Бромвич»)

Джейк долгое время играл за «Тоттенхэм» и даже забивал в ворота «Барселоны». Теперь времена изменились и Джейк забивает уже «Тоттенхэму», играя за «Вест Бромвич». В самой концовке. Возможно спасая его вылета. Возможно лишая «шпор» Лиги чемпионов.

Ла Лига

«Барселона» — «Реал» 2:2 (1:1)

2:1 -Лионель Месси («Барселона»)

Месси снова наказал «Реал», но этого оказалось недостаточно. А в перерыве он назвал судью тварью и вообще очень плохо себя вел.

2:2 — Гарет Бэйл («Реал Мадрид»)

А точку в класико поставил Гарет Бэйл, которого уже давно гонят из «Реала» всевозможными тряпками, но он настырен и кладет вот такие вот пушки.

Серия А

«Кальяри» — «Рома» — 0:1

0:1 — Дженгиз Ундер («Рома»)

Турок забил очередной крутой голешник за «Рому»и принес свой команде важную победу.



«Милан» — «Верона» — 4:1 (2:0)

1:0 — Чалханоглу («Милан»)

А другой турок, но уже из «Милана», очень элегантно помог «Вероне» вылететь из Серии А.

РФПЛ

«Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (0:0)

1:0 — Эдер («Локомотив»)

Тут и сказать больше нечего! Золотой гол, сделавший «Локо» чемпионом!





ЦСКА — «Арсенал» — 6:0 (5:0)

3:0 — Федор Чалов (ЦСКА)

В перерыве матча ЦСКА — «Арсенал» вспомним забитые мячи Второй гол Федора Чалова ⚽ Онлайн📡https://t.co/xYHsUpiaoz pic.twitter.com/Yny8U6TIdV — Спорт БО (@Sport_BO) 6 мая 2018 г.

Чалов в этом матче зажигал по полной. Этот гол потом вызвал споры, но забит он был по всем правилам. В итоге молодой игрок сделал в матче хет-трик.



Лига 1

«Марсель» — «Ницца» — 2:1 (1:1)

0:1 — Марио Балотелии

Balotelli against #OM last night. Free agent in the summer. Worth a gamble?pic.twitter.com/huLTIcIA6L — Football Whispers (@FB_WHISPERS) 7 мая 2018 г.

Бало забил, но «Ницца» все равно проиграла «Марсель». Зато потом он обматерил судью — это даже круче. Но теперь итальянец рискует получить длительную дисквалификацию.

1:1 — Валере Жермен ( «Марсель»)

Dimitri Payet is magic, pass it on 🔊 pic.twitter.com/N9XMejE4B1 — Goal (@goal) 6 мая 2018 г.

«Марсель», кстати, сравнял очень скоро. Только посмотрите на передачу Пайета — изумительно!



