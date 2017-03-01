Логово «волков». Как «Рома» добивалась строительства нового стадиона

Пять лет назад владелец «волков» Джеймс Паллотта поставил перед собой задачу избавиться от неприятного соседства по стадиону, который они более 60 лет делят с «Лацио». В конце 2012 года Паллотта оформил договор на выкуп участка земли под новую арену для «Ромы». Год назад функционер начал активное обсуждение проекта с римскими властями. И тут американский миллиардер столкнулся с большими проблемами.

Что планировалось

Изначально новая 52-тысячная арена «Ромы» оценивалась в 1,6 млрд евро (из них 200 миллионов Паллотта хотел получить от мэрии Рима в качестве «небольшой» финансовой помощи). Помимо суперсовременного стадиона американец планировал построить около сотни других небольших объектов: тренировочные поля, рестораны, клубные и обычные магазинчики, два музея, парковку на 10 тысяч мест. В паре сотен метров от арены, в районе Тор-ди-Валле, Паллотта и его знакомая строительная компания планировали разместить бизнес-центр, состоящий из трех небоскребов, нескольких забегаловок и платной стоянки.

В чем заключались проблемы

«Мы ждем положительных результатов от встречи с мэрией Рима. В противном случае это будет катастрофа для будущего «Ромы», итальянского футбола, для города и для бизнеса в Италии в целом», — на прошлой неделе Паллотта был категоричен. До того момента американец инвестировал уже практически 60 млн евро в проект, наслушался множество отказов и чуть было не выкинул всю идею в мусорную корзину. После очередных неудачных переговоров Паллотта обещал сначала выставить на продажу лидеров «Ромы», а позже – избавиться и от самой команды.

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Причина резких заявлений Паллотты – неоднозначная позиция властей города. Новый мэр Рима, 38-летняя Вирджиния Раджи, практически пообещала, что администрация вряд ли позволит Паллотте строить арену в районе Тор-ди-Валле из-за того, что бизнес-башни будут мешать открытию новой станции метро. Ситуацию попытались подогреть итальянские журналисты, которые заявили, что Вирджинию подговорила руководитель по культурному развитию столицы Маргарита Ейхберг. СМИ выяснили, что брат Маргариты, Федерико Ейхберг, когда-то занимал руководящую должность в «Лацио», и обвинили женщину в связях с «орлами». Правда, чуть позже сама Ейхберг опровергла это заявление: «Связана ли я с «Лацио»? О да! Я – настоящий тиффози. А если серьезно – вы в своем уме? Я настолько болею за эту команду, что не могу назвать даже трех ее игроков».

Что получилось

«Этот новый стадион будет мерзостью на облике Рима. Если они его построят, я настоятельно прошу террористов подложить бомбы на этот стадион», — истерично орал перед микрофонами журналистов итальянский ученый, искусствовед и бывший политик Витторио Сгарби.

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Правда, на гневные выпады Сгарби так никто и не обратил внимания. Мэрия Рима все-таки не устояла перед натиском Паллотты и приняла всерьез угрозы продать команду. «Предыдущий проект стал плодом нашего видения и договоренности с предыдущей городской администрацией. Мы дали понять, что готовы пересмотреть его в соответствии с видением и требованиями нового руководства города. Мы рады, что пришли к соглашению, которое позволит улучшить проект и позволит городу стать его частью. Мы уверены, что новым стадионом будут гордиться все жители Рима», — рассказал генеральный директор «джаллоросси» Мауро Балдиссони.

Как сообщает итальянская пресса, ради соглашения с римской мэрией Паллотте пришлось сократить размер объекта на 50%, убрать здания бизнес-центра и большой торговый центр. Но это уже не особенно смущает американца: функционер слишком рад, чтобы как-то комментировать информацию о сложных переговорах, и надеется, что «Рома» сможет сыграть на новеньком стадионе уже в 2021 году.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press