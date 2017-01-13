Лис из пустыни. Как Рияд Марез стал лучшим игроком Африки

Прошлый сезон стал поворотным в карьере Рияда Мареза: чемпионский титул АПЛ, звание лучшего футболиста сезона и мировая известность. В новом сезоне он подтвердил свой класс ярким выступлением в Лиге чемпионов, а на прошлой неделе алжирского полузащитника признали лучшим игроком Африки. Невероятный прорыв для игрока, который стал Мареза, чтобы воплотить в жизнь мечту своего отца.

«Для африканских игроков эта победа имеет большое значение, так что я очень рад и горд. Всегда приятно получать награды, для меня это огромная честь. Большое спасибо всем болельщикам. Кроме того, хотелось бы поблагодарить алжирских поклонников футбола и посвятить этот приз им, а также моей семье. Ну а я буду продолжать играть в футбол. Посмотрим, что у меня получится дальше»

Рияд Марез

Рияд Марез стал третьим алжирским игроком, признанным лучшим футболистом Африки. В борьбе за главный приз он опередил Пьера-Эмерика Обамеянга и Садио Мане, а также оказался седьмым в списке кандидатов на «Золотой мяч». Однако он не собирается почивать на лаврах: «Я не теряю голову и не намерен останавливаться на достигнутом, буду продолжать работать».

«Марез творит на поле какую-то невероятную магию. Он очень талантлив и является нашим ключевым игроком. Когда нам нужно созидать в атаке, мы отдаем мяч ему»

Клаудио Раньери

Родившийся во Франции Марез в детстве жил беззаботной жизнью. Каждый день он проводил на улицах Сарселя, пиная мяч в компании друзей и старшего брата. Но на все предложения отправиться на просмотр в местную команду Рияд долгое время отвечал отказом. На сына не мог повлиять даже его отец Ахмед, который сам играл за полупрофессиональные клубы. Для Рияда футбол был всего лишь развлечением. Все изменилось после смерти отца от сердечного приступа. Пятнадцатилетний подросток осознал, что пришло время взрослеть, и изменил свое отношение к игре. Марез поставил себе цель воплотить в жизнь мечту отца – стать профессиональным футболистом. Рияд начал работать над своей физической формой, совершенствовать технику и активно ездил на просмотры. Так в 2009 году он оказался в клубе четвертого французского дивизиона «Кемпере», а уже через год перешел в «Гавр».

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«Я честно могу сказать, что Рияд Марез — самый жесткий игрок, против которого я защищался. Причина этого в том, что он очень разнообразен, когда работает с мячом. Он может уйти влево, может уйти вправо. Лево — право, лево — право. Ты просто не знаешь, что он сейчас сделает, и его интеллект находится на космическом уровне»

Кристиан Фукс

После успешной адаптации во втором французском дивизионе в составе «Гавра» Марез заговорил о своем желании попасть в Лигу 1. Но вместо этого он оказался в английском Чемпионшипе в составе «Лестера» за символические 450 тысяч евро. Друзья и близкие отговаривали его от перехода, но Рияд решил рискнуть: «Раньше я не слышал о «Лестере». Я думал, что это регбийная команда. Тогда я сильно сомневался в переходе. Но когда приехал в клуб, изучил инфраструктуру и узнал ближе будущих партнеров по команде, я понял, что это хороший вариант. Нисколько не сожалею о переезде, «Лестер» – лучший из всех клубов, в которых я играл».

«Лестер» самый популярный английский клуб в Алжире, без сомнений. Все благодаря игре Мареза и его вкладу в чемпионство прошлого сезона»

Ислам Слимани

В чемпионском сезоне «Лестера» именно Марез был признан болельщиками и экспертами самым ценным игроком «лис». Рияд стал первым африканцем, названным лучшим игроком сезона в АПЛ. Он демонстрировал незаурядную технику и забивал невероятные голы, а Клаудио Раньери назвал его королем «Лестера». «Самый смешной момент прошлого сезона? Думаю, это было тогда, когда «Тоттенхэм» вел 2:0 у «Челси». Мы все собрались в доме Варди, но никак не предполагали, что станем в тот день чемпионами. Зачем было вообще собираться всем вместе? А потом «Челси» сделал счет 2:1, 2:2. Это было очень смешно», — сказал Марез.

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«Если долго слушать людей, которые говорят, как хорош Марез, можно перестать играть в футбол. Я не обращаю внимания на эти разговоры. Вместо этого концентрируюсь на футболе и стараюсь как можно лучше помогать команде»

Рияд Марез

В новом сезоне дела у Мареза и «Лестера» в АПЛ складываются не лучшим образом. Но им удалось успешно дебютировать в Лиге чемпионов. «Лисы» вышли в плей-офф с первого места из группы, а алжирец был включен в состав символической сборной группового этапа турнира. Впереди Мареза ждет участие в Кубке африканских наций, где он обязательно подтвердит свое звание лучшего игрока континента.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press