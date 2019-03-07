Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч. «Краснодар» проиграл «Валенсии» в Испании

«Краснодар» уступил «Валенсии» в Испании. Забив гол на «Месталье», команда Мурада Мусаева сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) — КРАСНОДАР (РОССИЯ) – 2:1 (2:0).

Валенсия. 7 марта.

Стадион: «Месталья».

Судья: Орель Гринфилд (Израиль).

«Валенсия»: Нето, Диакаби, Паулиста, Латорре, Пиччини, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 70), Солер, Гамейро (Собрино, 79), Родриго (Мина, 63).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский (Голубев, 89), Ольссон, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 80), Стоцкий (Ари, 55).

Голы: 1:0 – Родриго (12), 2:0 – Родриго (24), 2:1 – Классон (63).

Предупреждение: Каборе (20), Классон (45), Парехо (55), Мартынович (72), Ольссон (81), Коклен (81).

9 (4) удары (в створ) 11 (2)

11 фолы 17

1 угловые 4

0 офсайды 1

48 % владения мячом 52

Первого гола зрителям на «Месталье» долго ждать не пришлось. Родриго безукоризненно пробил левой ногой в дальний угол ворот Сафонова после контратаки команды. Испано-бразилец оформил дубль на 24-й минуте, замкнув пас Латорре. «Валенсия» продолжила создавать моменты и после второго забитого мяча. Гамейро мог забивать в пустые ворота после паса Гедеша, но француз пробил прямо во вратаря. «Краснодар» ответил ударом Стоцкого, Нето не без труда отбил мяч. Перед свистком на перерыв Спаич мог сократить разрыв в счете, но удар головой оказался выше ворот. Во втором тайме команда Мурада Мусаева сделала несколько подходов к воротам соперника, и в итоге гости забили гол на выезде. Пас Газинского вывел Классона на рандеву, и шведский полузащитник реализовал шанс. В оставшееся время команды больше забитыми голами не отличились.

Фото: твиттер Лиги Европы УЕФА

Источник: еженедельник «Футбол»