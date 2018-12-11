Лига чемпионов. 6-й тур. «Локомотив» в Гельзенкирхене уступил «Шальке»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Локомотив» в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов встречался с «Шальке» в Германии. Команда Юрия Семина потерпела поражение, пропустив гол в компенсированное время второго тайма.

Лига чемпионов. 6-й тур
ШАЛЬКЕ-04 — ЛОКОМОТИВ — 1:0 (0:0)
Гельзенкирхен. 11 декабря.
Стадион «Фелтинс Арена».
Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция).
«Шальке-04»Ферман, Мендиль (Рахман, 16), Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Техерт (Кутуку, 72), Шопф, Налдо, Голлер (Харит, 59). 
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фарфан (Смолов, 80), Эдер (Ан. Миранчук, 46).
Гол: 1:0 — Шопф (90).
Предупреждения: Сердар (27), Денисов (45), Голлер (45), Хеведес (65), Фарфан (80), Стамбули (87).

17 (6) удары (в створ) 8 (1)
16 фолы 14
11 угловые 2
3 офсайды 2
58% владения мячом 42

В первом тайме зрители не увидели опасных моментов. Первая возможность открыть счет появилась у «Локомотива» в дополнительное время, но Игорь Денисов пробил выше ворот Фермана. Во втором тайме игра обеих команд стала острее. «Железнодорожники» могли выйти вперед после удара Антона Миранчука, но вратарь немецкой в прыжке отбил сложный удар. «Шальке» ответили опасным прострелом с фланга в исполнении Налдо, но два игрока немецкой команды чуть не дотянулись до мяча. В конце тайма хозяева встречи добились своего и вышли вперед благодаря сильному удару Алессандро Шопфа. Команда Юрия Семина занимает последнюю, четвертую строчку в группе D.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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