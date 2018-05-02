Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но вышел в финал

Состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем». «Красные», несмотря на поражение, стали вторыми финалистами турнира.
Лига чемпионов. 1/2 финала
РОМА — ЛИВЕРПУЛЬ — 4:2 (1:2)
Рим. 2 мая.
Стадион «Стадио Олимпико».
Судья: : Дамир Скомина (Словения).
«Рома»: Алиссон, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Ундер, 53), Наинголлан, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Шик, Джеко.
«Ливерпуль»: Кариус, Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд (Клайн, 90), Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Клаван, 83), Фирмино (Соланке, 87), Салах.
Голы: 0:1 — Мане (9), 1:1 — Милнер (15, в свои ворота), 1:2 — Вейналдум (25), 2:2 — Джеко (52), 3:2 — Наинголлан (86), 4:2 — Наинголлан (90, с пенальти).
Предупреждения: Ловрен (44), Флоренци (77), Манолас (84), Робертсон (84).
10 (6) удары (в створ) 8 (4)
11 фолы 10
6 угловые 4
2 офсайды 3
65 % владения мячом 35
Первый матч — 2:5
Фото: официальный твиттер ФК «Ливерпуль»
Источник: Еженедельник «Футбол»