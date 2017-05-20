Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа А. Сборная Мексики

До старта Кубка конфедераций осталось меньше месяца — самое время сделать краткое представление участников грядущего турнира. На очереди — сборная Мексики.

КАЛЕНДАРЬ

18 июня, воскресенье, 18:00 Мексика — Португалия

21 июня, среда, 18:00 Мексика — Новая Зеландия

24 июня, суббота, 18:00 Мексика — Россия

СТАТУС: ПОБЕДИТЕЛЬ ЗОЛОТОГО КУБКА КОНКАКАФ

Путевку на Кубок конфедераций из Северной Америки разыгрывают победители Золотого Кубка КОНКАКАФ двух последних розыгрышей. В 2013 году мексиканцы провалились, сенсационно уступив в полуфинале Панаме. Спустя два года команда еле вышла из группы, дважды сыграв вничью. В четвертьфинале «ацтеки» не менее натужно одержали минимальную победу над неуступчивой Коста-Рикой. Взяв реванш у сборной Панамы, Мексика все-таки вышла в финал, где ее ждала главная сенсация турнира – Ямайка, которая неожиданно выбила США из турнира. Финальное противостояние вышло не слишком напряженным: мексиканцы уверенно победили со счетом 3:1. В стыковом матче за право попасть в Россию в 2017-м «ацтекам» вновь противостояла сборная США. В потрясающей по накалу встрече на глазах 93 тысяч зрителей «зеленые» взяли верх в овертайме со счетом 3:2.

ЗАДАЧИ

Сборная Мексики – традиционно один из самых ярких представителей американского континента и самый титулованный член КОНКАКАФ. Для них Кубок конфедераций открывает хорошую возможность показать европейцам сокровища своего континента. В местных клубах вроде «Тигрес» или «Пачуки» играет не один талантливый игрок, и кто-то из них на турнире в России может получить путевку в большой футбол. У «зеленых» есть личный мотив на форуме: им нужно отомстить чилийцам, которые летом унизили ацтеков в Кубке Америки, победив со счетом 7:0. Возможность встретиться снова у них будет в плей-офф, если обе команды туда пройдут.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

После перехода в «Байер» Чичарито проводит лучшие сезоны в карьере. Возросшая результативность, решающие голы на последних минутах, неоднократные хет-трики –миниатюрный киллер наконец-то обрел уверенность в себе. После выступлений за «МЮ» и «Реал» Эрнандес заслужил уважение, но не отличался стабильностью, так и не став нигде основным. Переезд в Германию дал Чичарито мощнейший импульс и превратил в одного из опаснейших форвардов мира.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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