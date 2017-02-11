Кровь на бутсах. Как Бранислав Иванович возвращается в Россию

Бранислава Ивановича до сих пор называют одним из лучших легионеров в истории РФПЛ. В нулевых он блеснул в составе «Локомотива», уехал в Англию и долгое время играл на самом высоком уровне. Спустя девять лет Иванович возвращается в Россию. Но теперь уже не как неизвестный сербский защитник, а как именитый и титулованный футболист.

«Иванович – одно из лучших приобретений в истории «Челси». Он пришел сразу после того, как я покинул клуб, и Иванович оставил здесь большой след. Он – хищное животное с большим сердцем»

Жозе Моуринью

После ответного полуфинального матча Кубка Лиги против «Ливерпуля» в феврале 2015 года Моуринью был восхищен Браниславом Ивановичем: «Бутсы Ивановича нужно выставить на стенде в фойе нашей академии, чтобы юные игроки видели, что они все в крови. Мы не можем демонстрировать там его ноги, которые все в шрамах и ссадинах, но эти белоснежные бутсы, залитые кровью, станут ярчайшим примером того, как нужно отдаваться игре». Победный гол защитника вывел «Челси» в финал, а там они одолели «Тоттенхэм» и впервые с 2007 года завоевали этот трофей. По итогам сезона-2014/15 «синие» стали чемпионами страны, а Иванович вошел в состав команды года. Со следующего сезона начался закат его яркой английской карьеры.

«Я не хотел уходить из «Локомотива», когда у клуба была такая тяжелая ситуация. Хотелось покинуть команду на мажорной ноте, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе»

Бранислав Иванович

Первый приезд Ивановича в РФПЛ состоялся в 2006 году. Инициатором трансфера серба из белградского ОФК за 1 млн евро стал Славолюб Муслин. До 15 лет Бано играл нападающего, в Москву приехал центральным защитником, а уезжал из «Локо» игроком правого фланга обороны. За два года в России Бранислав вырос в основного футболиста сборной и получил массу хвалебных отзывов за универсальность и неуступчивость, чем привлек внимание скаутов из Европы. Победный гол серба в дерби с ЦСКА положил начало 18-матчевой беспроигрышной серии «Локо» в чемпионате, но финишировали они лишь на третьем месте. В следующем году команду настиг кризис. Красно-зеленые провалились в РФПЛ, заняв седьмое место, зато выиграли Кубок России – первый трофей в карьере Ивановича. В январе 2008-го он отправился в Англию, а «Локомотив» получил компенсацию в виде 12 млн евро.

«Иванович чудесный футболист. Он будет играть в каждом матче, тренироваться каждый день, как последний. У него есть все: власть, техника, желание забивать голы. Я бы не хотел играть против него, он крепок, как кирпич»

Фрэнк Лэмпард

Первые восемь месяцев в Англии Иванович назвал одним из самых сложных периодов в карьере. Защитник находился без игровой практики и дебютировал за «Челси» лишь в сентябре 2008 года. Весной серб дважды забил «Ливерпулю» в ЛЧ и помог «синим» завоевать Кубок Англии. В следующем сезоне Бано был уже игроком основы, а «Челси» оформил золотой дубль, победив в чемпионате и Кубке. В сезоне-2011/12 лондонцы выиграли Лигу чемпионов. Иванович очень жалел, что пропустил финал из-за дисквалификации, но отпраздновал победу с размахом: «В нашей гостинице в Мюнхене на последнем этаже был бассейн, и мы там играли ночью в волейбол». Судьба вернула ему должок через год, когда Бранислав стал героем другого еврокубкового финала: на 93-й минуте матча с «Бенфикой» его гол принес «Челси» трофей Лиги Европы.

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«Когда я впервые приехал в Англию восемь лет назад, Бранислав очень помогал мне в раздевалке, на тренировках, потому что мой английский был ужасен. Он был моим старшим братом в клубе, и мне было приятно тренироваться и быть его партнером по команде»

Неманья Матич

Одним из самых запоминающихся моментов в карьере Ивановича стал скандальный инцидент в матче с «Ливерпулем» в 2013 году, когда защитник был укушен Луисом Суаресом. Этот эпизод отразился на обоих участниках: уругваец получил 10-матчевый бан, а покусанный Бранислав спустя год практически повторил трюк Суареса. В матче с «Эвертоном» серб сцепился с Джеймсом Маккарти и, как могло показаться, укусил его за плечо. Но в итоге он был оправдан.

«Над предложением «Зенита» долго не раздумывал. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно»

Бранислав Иванович

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После невзрачного прошлого года в этом сезоне Иванович оказался лишним в тактических построениях Антонио Конте и решил покинуть «Челси». За девять лет в Лондоне Бано завоевал все значимые английские и европейские трофеи. «Его общий вклад в самый успешный период в истории клуба невозможно переоценить, и он покидает «Челси» в статусе настоящей легенды» — гласит заявление на сайте «Челси». В Россию он возвращается, чтобы вновь занять позицию центрального защитника и дополнить свою коллекцию наград трофеем, который не покорился ему в первый раз, – титулом чемпиона России.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press