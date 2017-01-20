Крестный отец. Как Клаудио Раньери избавился от клейма неудачника

Клаудио Раньери потерпел много обидных поражений и за ним закрепился статус главного неудачника европейского футбола. Он собирался завершить тренерскую карьеру в возрасте 50 лет, но передумал. В прошлом сезоне итальянец стал творцом одной из главных сказок последних лет – чемпионства «Лестера.

«Мне никогда не удавалось стать первым в национальном чемпионате, именно поэтому 2016 год оказался для меня лучшим в карьере. Я помню, что начинал свой путь с самых низов. Двигаясь постепенно, я потратил 30 лет, чтобы завоевать титул, а это означает, что я упорно трудился. От этого я испытываю большую радость»

Клаудио Раньери

В начале января Клаудио Раньери был признан лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА. Все футбольное сообщество понимало: у этой награды не может быть другого обладателя. Ведь именно итальянец показал всему миру, что даже сказка способна стать реальностью.

«То, что случилось в прошлом сезоне в Англии, — это нечто просто потрясающее, удивительное. Футбольный бог сказал, что «Лестер» обязан победить, только так! До меня Дани Алвес говорил, что в 30 лет он научился чему-то новому. А мне 65 лет, и все для меня только начинается»

Клаудио Раньери.

Перед назначением на пост главного тренера «Лестера» Раньери был уволен из сборной Греции, провалив начало отборочной кампании к Евро-2016. Его приезд в Англию вызвал недоумение болельщиков и экспертов, а букмекеры поспешили записать «Лестер» в фавориты на вылет из АПЛ. Но уже на старте сезона итальянец заставил всех скептиков пересмотреть свои взгляды на его команду. После серии удачных матчей «лисы» оказались в группе лидеров, но Раньери оставался недоволен тем, что его подопечные не могли сыграть на ноль. После выполнения поставленной задачи удовлетворенный Клаудио сводил игроков в ресторан и угостил пиццей.

«То, что сделала команда Раньери, было потрясающе, это дает надежду небольшим клубам. Клаудио – отличный тренер и замечательный человек»

Джон Терри

Долгое время на пресс-конференциях Раньери повторял одну и ту же фразу: «Наша цель на сезон – набрать 40 очков». «Лисы» достигли заветной отметки, продолжая находиться в группе лидеров, но итальянец продолжал уклончиво отвечать на вопросы о борьбе за титул. В декабре «Лестер» обыграл «Челси», после чего в отставку был отправлен тренер «синих» Жозе Моуринью, который неоднократно позволял себе колкости в адрес Раньери. А «лисы» продолжали творить историю. За 4 тура до конца чемпионата даже Клаудио перестал отрицать очевидное и наконец признал, что «Лестер» близок к завоеванию трофея.

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«Сразу после финального свистка мне позвонил Раньери. Он поблагодарил нас, особенно за игру во втором тайме, а я поздравил его с чемпионством. Я не видел слез Раньери, потому что у нас не было видеосвязи, но его голос чуть дрожал. Он пять раз сказал спасибо, эмоции зашкаливали»

Гус Хиддинк

На первой пресс-конференции после победы в АПЛ журналисты встретили Клаудио Раньери аплодисментами, а он выпил вместе с ними шампанского. Итальянец стал четвертым специалистом в истории, выигрывавшим трофеи в Испании, Италии и Англии. Он был назван лучшим тренером сезона в АПЛ и награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» III степени. Успех клуба на улицах города отпраздновали более 240 тысяч человек. Особенно ему должен быть благодарен безработный шотландский электрик Алан Эшкрофт. Из-за своего внешнего сходства с тренером «Лестера» он начал пользоваться популярностью среди женщин. По его собственным словам, ему удалось уложить в постель 26 дам.

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«Я старый человек, но я в деле. Чувствую себя хорошо. Моя работа – это моя жизнь, и я хочу продолжать тренировать. Когда-то я сказал себе, что в 50 лет закончу с этим. Потом каждый юбилей откладывал это решение на пять лет. И теперь думаю о 70 годах»

Клаудио Раньери

Осенью «Лестер» успешно дебютировал в Лиге чемпионов, став пятой командой в карьере Раньери, которую он вывел в плей-офф ЛЧ. В чемпионате дела складываются хуже. «Скорее пришельцы высадятся на площади Пикадилли в Лондоне, чем «Лестер» защитит титул», — заявил итальянец перед стартом сезона. В интернете в адрес большинства ведущих тренеров нередко звучат призывы: мол, попробовали бы они выиграть трофей с «Осасуной», «Болоньей», «Уралом» и т.д. Клаудио Раньери на собственном примере доказал, что для настоящего профессионала нет ничего невозможного.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press