Красно-белый фронт. Почему ультрас «Атлетико» Мадрид сражаются против своего клуба

За последние несколько лет «Атлетико» сделал все, чтобы стать великим. Он выиграл Примеру, взял Кубок короля, дважды доходил до финала Лиги чемпионов. А теперь столичный клуб вляпался в войну с собственными фанатами. Слишком много вопросов скопилось в этом сезоне в красно-белой части Мадрида. Уйдет ли Симеоне? Изменят ли герб? Лишится ли команда своих ветеранов? «Висенте Кальдерон» требует ответов.

Продолжаем сражение

В баре, где собираются болельщики «Атлетико», немало народу и утром буднего дня. Кто-то пьет пиво, кто-то обсуждает прошедший или предстоящий матч. Кто-то совмещает. Когда в бар заходит хозяин, все протягивают ему руки, радостно похлопывают по плечу. Но сам владелец заведения не в настроении.

— Он навещал Бриньяса, — рассказывает парень за соседним столом. – Говорят, тот совсем плох, очень болеет.

Маноло Бриньясу 85 лет. Это первый тренер Фернандо Торреса. Именно ему Эль Ниньо вручил свою футболку, в которой забил сотый гол за «Атлетико». Сейчас Бриньяс без лишнего повода из дома не выходит. Но продолжает участвовать в жизни семьи «рохибланкос».

9 декабря был представлен новый герб «Атлетико». И все эти четыре месяца Frente (главная ультрас-группировка полосатого клуба) пытается повлиять на руководство. Бриньяс даже выступал посредником между фирмой и «Атлетико», спрашивал у Мигеля Анхеля Хиля, владельца клуба, что подтолкнуло того на перемены. К сожалению, толкового ответа нет до сих пор. Это толкает фанатов мадридцев на крайние меры.

Спустя четыре часа после презентации новой эмблемы против нее была создана петиция. Надо было собрать 10 тысяч подписей — после этого документ должны рассмотреть. Ссылка на петицию была распространена во всех социальных сетях. Не пользуешься интернетом — приходи на встречу возле стадиона. Президенты различных региональных фан-клубов собирались с лидерами Frente для обсуждения дальнейших действий. В итоге собрали в два раза больше автографов: протест подписали 10 110 человек.

Но этого оказалось недостаточно. Среди десяти тысяч подписей клуб вычислил только 4209 владельцев карточки socio. Это ничтожно мало, ведь буквально месяц назад все праздновали стотысячную проданную карточку. Получается, что официальных болельщиков клуба, которые вправе влиять на принимаемые решения, против новой эмблемы лишь 4%. Остальных 96% либо все устраивает, либо они просто поленились пройти по ссылке. А некоторые уже практически пребывают в возрасте Бриньяса. После получения официальной бумаги из клуба Frente поблагодарила всех, кто участвовал в акции. «¡Seguimos luchando! (Продолжаем сражение!)» — появилось в твиттере группировки.

Молчать, чтобы быть услышанными

«В следующее воскресенье на «Кальдероне» будет тишина. Клуб не слышит нас, наши протесты. Мы всегда поддерживаем команду: дома или на выезде, песнями или кричалками, перфомансом. Но это все зря. На наши просьбы в адрес новой эмблемы клуб не обращает внимания. В связи с этим на матче против «Барселоны» Frente не будет выступать в поддержку команды. Мы будем молчать, чтобы нас услышали» — это из обращения фанатов.

Представьте себе: вы приезжаете на матч «Атлетико» — «Барселона» на стадион «Висенте Кальдерон». И сидите в тишине. Это можно представить на подобном матче. Только за тишиной камерного театра нужно отправляться на «Камп Ноу».

— Ребята, вы издеваетесь? Преодолеть четыре тысячи километров – и не услышать ваших песен? Зачем тогда вообще матч?

В ответ смеются. Только смех невеселый. Всякому терпению приходит конец, и четыре месяца – немалый срок для борьбы. По крайней мере, болельщики «Райо Вальекано» были услышаны в несколько раз быстрее. Тем не менее вечером накануне матча появляется заявление об изменениях в акции. Молчание продлится до 19:03 («Атлетико» основан в 1903 году), после чего Frente будет поддерживать игроков в прежнем режиме.

Действительно спустя почти 20 минут игры южная трибуна буквально взрывает стадион. Со всех сторон слышится безумный свист. Случайно оказавшимся на «Кальдероне» китайцам кажется, что свист звучит в адрес гостей или судьи. Но на самом деле все освистывают Frente.

Красно-белая армия. Как в Испании болеют за «Атлетико»

Раскол между болельщиками и фирмой происходит не впервые. Несколько дней до матча фейсбук разрывался от количества оскорблений в адрес ультрас.

«Я не понимаю их. Они считают себя элитой болельщиков «Атлети»? Они не понимают, что помимо них есть еще 30 000 человек, которые тоже присутствуют на стадионе и поддерживают команду? Одно дело, когда вас не слышит руководство, а другое – когда матч против такого соперника. Команда нуждается в поддержке, а не в молчании. Я против таких фанатов».

Подобных комментариев не больше 50%. Остальные ограничиваются нецензурными словами. В противовес, конечно, появляются и мнения типа «Я не из Frente, но я их поддерживаю», но таких мало. Больше свиста на трибунах, недовольства в соцсетях. «Вы можете освистывать нас, но мы сидим на трибунах до конца и поддерживаем команду. Мы не уходим на 80-й минуте, чтобы поскорее добраться домой» — так выглядит официальный ответ ультрас.

Я уеду жить в «Интер»

Что бы ни творилось между болельщиками, игроки и тренер продолжают благодарить их. «До смерти с Симеоне!», «Вперед, Эль Чоло!» — шарфы, плакаты, красивые фразы в социальных сетях. Тренер выкладывает благодарные ролики к юбилейным двумстам играм в Ла Лиге. Никак не комментирует смену эмблемы, однажды уже сказав, что к переменам привыкаешь. Вопрос об уходе Симеоне из команды уже не стоит так остро. Хотя недоверие все равно не исчезло – слишком долго семья тренера провоцировала слухи об его уходе.

Сейчас испанские СМИ говорят, что аргентинец на сто процентов продолжит работу с «рохибланкос» в следующем сезоне. Руководство это никак не комментирует. Энрике Сересо, президент, вообще отшучивается: «Главное для нас – подписать Месси, остальное неважно». Интересно, что новость о продолжении работы в «Атлетико» появилась после слов Икарди, что «Интер» в Симеоне не нуждается: «Это все слухи про Симеоне и остальных. Мы не нуждаемся в другом тренере». Тем не менее семья Эль Чоло продолжает каждые выходные ездить в Милан. И всех болельщиков клуба напрягает такая сильная любовь к Италии и отсутствие слов от самого тренера.

«Мне одному показалось, что Гризманн поет с Frente?» — появляется пост в твиттере. В ответ на него сразу прилетает куча публикаций с наскоро слепленными гифками. Француз действительно подпевает фразу: «Что бы ни случилось, нас не разлучат». Хотя журналисты Британии очень стараются это сделать.

Фото «Олд Траффорд»

Антуан Гризманн отказался от агента, сообщив, что все вопросы о своем будущем будет согласовывать с отцом. На провокационные вопросы об уходе в «Манчестер Юнайтед» француз отвечает шутками. Или встречными вопросами: «Почему вы не спрашиваете Месси и Криштиану, куда они собираются уходить?» Безголевая серия игрока в Ла Лиге, длившаяся с октября, прервалась в январе. В последнем матче, против «Валенсии», француз сделал дубль. После этого в СМИ появилась информация, что продление договора с «Атлетико» уже согласовано, остались формальности.

Масла в огонь подливает родной брат Антуана Тео. То он выложит слова Погба о том, что Гризманн хорошо вписался бы в английскую команду. То поделится фотографией «Олд Траффорд», не сопровождая ее никакими комментариями вообще. Впрочем, Гризманна все это не очень заботит: он выкладывает в соцсети первые фотографии повзрослевшей дочери. И поздравляет жену с днем рождения забитыми голами и надписями на майке. Пусть ему и приходится заплатить за это штраф в 3 тысячи евро.

Господа ветераны

Непривычному зрителю непонятна ситуация, когда стадион внезапно начинает скандировать: «Тьягу, Тьягу, Тьягу!» Мендеша не только нет на поле, чтобы этими криками двинуть его к воротам. Его нет даже на скамейке запасных, чтобы этим действием показать тренеру, кто должен играть. Это просто проявление любви.

Ситуация с ветеранами сейчас непростая. Летом были предложения из Китая для Тьягу, Габи и Торреса. Все трое отклонили их не думая, но в середине сезона возникли проблемы. Журналисты переиначили слова Тьягу, который приходил к тренеру на откровенный разговор. Перед трансферным окном 35-летний игрок получил травму. Перед этим он дважды «привез» два гола в свои ворота. Португалец пришел с повинной и прямо сказал Симеоне, что, по собственному мнению, команде он лишь вредит. СМИ преподнесли эту информацию как желание Тьягу покинуть клуб и уехать в Китай.

«Я сказал тренеру, что вижу, какой вред я приношу команде. Я понимаю, что проигрываю конкуренцию Коке и Габи. Мне хотелось бы остаться, но от меня одни неприятности. Однако тренер заверил меня, что нуждается в моих услугах. Те слова, что я сегодня прочитал в газетах, порочит мое имя перед болельщиками. Семь лет назад я поставил подпись под контрактом, и с тех пор моя приверженность цветам не изменилась. В конце сезона мой контракт заканчивается, и тогда решится будущее. Но я не собираюсь предавать «Атлетико». — Тьяго вроде бы объяснил ситуацию. Но все его слова могут сейчас оказаться бесполезными. Скорее всего, ветеран завершит карьеру по окончании сезона.

Капитан неочевидность

Все тот же парень за соседним столом демонстрирует татуировку. На ней Кальдерон и две эмблемы — самая первая и нынешняя.

— Знаешь, где делал? У того же мастера, который набивал нашему Габи того дракона!

— Габи тогда было 15, — подает голос владелец бара. — Сейчас тот мастер максимум набил бы тебе солнышко на лбу!

Под всеобщий хохот парень смущается. А хозяин продолжает уже без улыбки:

— Не знаю, что будет с нами, когда уйдет капитан. Вот что действительно страшно. Не уход Симеоне, Торреса или Гризманна. Капитан заслужил выиграть главный трофей.

Летом Габи уже предлагали переезд в Китай, но тот отказался в пользу родного клуба. Незаметный герой каждого матча не молодеет, ему на пятки наступает энергичный Томас. За возрастного воспитанника «Атлетико» может получить от китайцев 20 млн евро, а сам игрок за сезон – 8–10 миллионов. Сейчас Габи получает один миллион. Контракт футболиста рассчитан до конца следующего сезона. Сейчас он выходит на поле со сломанной рукой, откладывая операцию ради матчей. Но такая самоотверженность не учитывается клубом. С теми, кто старше 32 лет, контракт продлевается максимум на год. По этому принципу уже договариваются о продлении контракта второго вратаря Мигеля Мойи, который полсезона был основным из-за травмы Яна Облака.

У Фернандо Торреса контракт заканчивается этим летом. Пока никто не говорил о продлении. Торрес – единственный из ветеранов, кто еще может поиграть в Европе. Судя по слухам, его хотят видеть в Англии и Португалии. Но в Китай испанца звали еще прошлой зимой (когда вместо него богатеньким азиатам быстро втюхали не успевшего ничего понять Джексона Мартинеса). Из-за своей популярности Торрес может выбирать: Китай или МЛС. Но в этом сезоне Фернандо забил 7 мячей. Его могут использовать как форварда запаса и продлить контракт. Особенно если взбунтуются болельщики.

Уцененный матрас. Как «Атлетико» проваливает этот сезон

После недавнего эпизода, где Эль Ниньо в матче с «Депортиво» потерял сознание, от страха рыдали все «рохибланкос». Frente растянула баннер на матче против «Валенсии», гласивший, что «Кальдерон» любит Нандо. Поэтому пролонгация договора возможна. Но только на один год, после которого будущее легендарного воспитанника вновь будет подвешенным.

Все равно его не брошу

Несмотря на разногласия между болельщиками, команду продолжают любить по-прежнему. На тренировках из-за сетки за любимцами смотрят китайцы. После занятий они же бегают от одного входа к другому, чтобы не упустить уезжающих игроков. Накануне матча с «Барселоной» возле выезда со стадиона, где собирались игроки, стояла толпа детей. И не только детей. Автобус встречали аплодисментами, машину каждого футболиста – восторженными возгласами.

«Смотри, смотри какая тачка!» — тыкали пальцем ребята в новую Lamborghini Хименеса. Следом за ним едет Хуанфран на своем Ferrari, что вызывает еще больший восторг. Третьим подъезжает Сауль на Porshe. На въезде образовывается затор. Некоторые хихикают: «Это самая дорогая пробка в моей жизни!»

Дождавшись всех, дети скандируют имя Симеоне и Торреса. Первый проскакивает в автобус, только помахав болельщикам. Но Фернандо, Карраско, Филипе Луис, Мойя и Годин выходят, чтобы выдать порцию автографов и фото. Один малыш цепляет маркером куртку Филипе, на что получает укоризненный взгляд, но – тут же — автограф.

Симеоне сидит в автобусе, закинув ноги на переднее сиденье, Херман Бургос, его помощник, машет в окно фанатам. Небольшая толпа затягивает гимн, под который уезжает красный автобус. На следующий день гимн будут петь на «Кальдероне», злостно освистывая судью, «Барселону», и Неймара в частности. Да, некоторые уйдут на 80-й минуте при счете 1:2. Но южная трибуна остается до последней секунды. Потому что они те самые, кто придумал фразу Contigo hasta el final («С тобой до конца») и следует ей безоговорочно.

Мадрид

Текст: Дарья Матросова

Фото: Global Look Press