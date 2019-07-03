Короля делает свита. Бразилия без Неймара выбила Аргентину с Месси из Кубка Америки

Самое ожидаемое событие Копы — встреча сборных Бразилии и Аргентины — выдалось достаточно ярким, но не получило огненной развязки и завершилось предсказуемо. Лучший футболист планеты вместе с «альбиселесте» снова пролетел мимо трофея, а хозяева турнира уверенно идут к победе даже без своей главной звезды.

Время главного матча Кубка Америки пришло раньше, чем этого ждалось и хотелось. «Досрочный финал» должен был хоть как-то оживить запустелую атмосферу, охватившую в эти дни легендарные арены Бразилии. Они были свидетелями событий, менявших ход футбольной истории, но в 2019-м, глядя на плешивые поля и не менее плешивые трибуны с разбросанными по их руслам редкими островками зрителей, трудно прочувствовать все величие этих мест и этого турнира. Встреча хозяев с аргентинцами — главная вывеска Кубка Америки, и она обязана была как минимум воскресить долгожданную атмосферу праздника.

А как максимум — порадовать игрой, ведь общее ощущение унылости передалось и участникам: искрометного футбола, присущего горячим латиноамериканцам, не было в помине. Записные фавориты в большинстве своем мучились на поле, позволяя менее именитым командам заработать свою порцию комплиментов. Разве что хозяева шли по сетке как по домашнему коридору — за годы отработанному маршруту от кровати до ванной.

Аргентинцы, от которых кто-то всерьез ждал победы только потому, что Месси обязан хоть что-то выиграть со сборной, еле выбрались из группы. Мощнейший Уругвай отбивался от Японии, которую перед этим чилийцы отвозили 4:0, и споткнулись на сборной Перу, которая вообще вышла в плей-офф с третьего места. Из четырех матчей «четвертушки» три закончились со счетом 0:0. От первого полуфинала, конечно, ждали большего, но ждали осторожно. И просыпаться в полчетвертого утра, допуская мысли о том, что в матче Бразилия — Аргентина может не случиться голов (дожили!), было чертовски трудно.

Команды постарались, чтобы никто из тех, кто досрочно покинул царство Морфея ради схватки двух южноамериканских футбольных йокодзун, не пожалел. Сначала дружно исполнили гимны (Дани Алвес пропел так, что всю игру был, что называется, в огне), затем бразильцы обозначили первый опасный момент — из офсайда пробил Фирмино, — а вскоре Паредес метров с 30 запустил такую комету чуть выше дальнего угла ворот Алиссона, что улетучились последние обрывки сна. Тем более что игроки обеих команд были здорово заряжены на борьбу, и с самого начала на поле вспыхивали многочисленные стычки. Когда камера выхватила на ВИП-трибуне «Минейрао» Неймара, одетого в модный рыжий пиджак, в глазах его читалась грусть. Возможно, от тоски по игре, а может, от неприятных воспоминаний, ведь именно здесь «пентакампеонов» в грубой и непристойной форме унизили немцы пять лет назад (7:1).

С тех пор сборная Бразилии больше не играла на «Минейрао», но этот матч с самого начала пошел по нужному хозяевам сценарию. Как только стало казаться, что аргентинцы (не сделавшие, к слову, ни одного изменения в составе по сравнению с прошлым матчем) способны противостоять им на равных, случился гол Габи Жезуса, предрешивший в этой встрече очень многое. Мяч стал итогом планомерного давления на левый фланг обороны Аргентины, главным проводником которого был уже упомянутый Дани Алвес. Гол родился из его классной импровизации, своевременного паса и последующего прострела Фирмино в штрафную. Стоит отметить и вклад Артура: он увел за собой двух защитников на ближнюю штангу, из-за чего Жезус остался совсем один «на пятаке» и расстреливал Армани без сопротивления.

Получив преимущество, хозяева вроде бы отдали инициативу аргентинцам, но даже при этом казалось, что они абсолютно уверены в своих силах и играют в удобный для себя футбол. Бразилия в схеме 4+2+3+1 хороша, помимо прочего, тем, что в ней сильнейшие качества проявляют Каземиро и Коутинью. Вместе с Артуром они дают команде отличный баланс между обороной и атакой: Каземиро — в роли разрушителя, Коутинью — в образе креативщика, Артур — в качестве вспомогательного персонажа второго плана.

Конечно, все ждали, что Месси расходится, присмотрится, найдет лазейки в чужой обороне и начнет творить свои чудеса, но время шло, а чуда не происходило. Каземиро практически не отлипал от Лео, на подстраховке всегда был один, а то и два партнера. В первом тайме опорник бразильцев лишь однажды упустил аргентинскую «десятку» и вынужден был фолить в подкате. Расплата за это могла стать роковой: Месси подал, Агуэро пробил — и мяч от перекладины чуть не залетел в ворота Алиссона. Но чуть — не считается.

После перерыва на поле мало что изменилось, разве что вместо Эвертона вышел Виллиан. Аргентина отчаянно пыталась прорвать бразильские редуты, бразильцы опасно контратаковали. В одном из таких моментов Фирмино мог удваивать счет после того, как Жезус накрутил всю защиту аргентинцев, но не попал. В ответной атаке уже Месси выжал из полумомента удар в штангу.

На 65-я минуте аргентинцы налетели на судью, словно стая голодных бандерлогов, выпрашивая пенальти за фол Алвеса, сбившего Лео на границе штрафной. Это было больше похоже на отчаяние — будто они чувствовали, что скоро случится недоброе. Но эквадорец Родди Ольмедо дал лишь штрафной. В мини-дуэли Месси и Аллисона последний вышел победителем, выловив мяч из «девятки». Через пять минут все было решено: оборона «альбиселесте» провалилась, Габриэль Жезус убежал с центра поля и отдал на пустые ворота Фирмино, отблагодарив того за голевой пас при первом голе. Бобби сделал все как надо, правда, обойдясь без «no-look».

На том и разошлись. Месси по-прежнему остается без трофеев с национальной командой и не может забить бразильцам уже семь лет. Его партнеры загубили ряд созданных им моментов и подтвердили опасения за будущее сборной Аргентины. О тренере Лионеле Скалони вряд ли можно сказать хоть что-то определенное — его в деле никто особо не видел. Хотя когда футболисты вроде Дибалы и Ди Марии сидят в запасе, а с Бразилией играют Де Пауль и Акунья, определенные вопросы возникают, но у Скалони могло быть стопятьсот причин на это, так что цепляться смысла нет. Кроме Лаутаро Мартинеса, Аргентина на этом Кубке Америки ничем не порадовала.

Ну а Бразилия, кто бы ни стал соперником в финале, имеет большие шансы порадовать соотечественников свежим трофеем. С 2007 года бразильцы не выигрывали Копу, но сейчас команда Тите доказывает, что в Южной Америке Бразилии вновь нет равных — даже без лучшего игрока в составе. Пока Аргентина судорожно меняет тренеров в попытке адаптировать всю систему к Месси, Бразилия выстроила команду, где отсутствие Неймара на общей боеспособности не сказалось вообще никак.

Напротив, кажется, это лишь добавило команде баланса и сплоченности, а еще лишило ее фирменных неймаровских кривляний, которые абсолютно необязательны бразильцам для того, чтобы побеждать. Впрочем, Бразилия должна выиграть еще одну встречу, чтобы подтвердить этот факт. Пока без Неймара команда Тите смотрится даже лучше. Может, и Аргентине пора перестать верить в одного супергероя?

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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