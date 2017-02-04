Китай – Европа. Финансовый плей-офф. Илья Казаков – о Лиге чемпионов

Странное чувство: ты задаешь себе вопрос, пришла ли тоска по Лиге чемпионов за тот зимний перерыв, когда все мы в большей или меньшей степени отдыхали от футбола, – и не можешь сразу найти на него ответ.

Хочется сказать да. Потому что слишком много Китая, точнее, даже не Китая, а какой-то совершенно невероятной суеты вокруг чемпионата этой страны. Матчи с участием клубов из Поднебесной никто еще толком за ее пределами не видел, а названия команд, не говоря уже о цвете их формы или гербе, назовет только Анатолий Вассерман (неважно, настоящий или будущий). Но денег там столько, что все или почти все словно сошли с ума. Кажется, что еще чуть-чуть и Лига чемпионов будет выглядеть альтернативным китайскому чемпионату турниром, что в ней останутся только те, кто не смог или по каким-то причинам не захотел уехать.

Но, к счастью, это пока не более чем миф. Или страх потерять то, что уже долгие годы может честно называться лучшим в мировом клубном футболе. Институт национальных сборных, особенно по линии УЕФА, находится в точке величайшей из структурных революций. Когда-то со схожим скрипом УЕФА ломал многолетнюю идеологию клубных турниров – слыша много негатива и скепсиса в свой адрес за отказ от Кубка кубков, за превращение Лиги чемпионов в «коммерческий, а не спортивный Кубок». Но прошли годы, и оказалось, что деньги, пришедшие в результате преобразований, способны дать большее, чем просто инвестиции.

Теперь Европа строит нечто подобное и на уровне сборных. Вряд ли тут можно увидеть попытку защитить свое влияние от угроз извне, особенно азиатских. Чемпионат Китая еще долгое время, если не всегда, будет восприниматься исключительно как лига, претендующая на лидирующие роли в своем регионе. Разница во времени, совершенно иной рынок и непривычная, непростая жизнь в Поднебесной вряд ли совершат переворот для европейцев, привыкших к тому, что в их футбольной жизни есть следующие ориентиры — национальный чемпионат, Лига чемпионов и сборная.

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Все остальное – не более чем развлечение. И Китай с его немыслимыми финансовыми потоками, пока никак не подкрепленными доходной частью, – одно из них. Модное, новое, но уже успевшее поднадоесть.

Как телешоу, купленное по сублицензии у правообладателя. С приглашением бывших звезд. Если уж «ПСЖ» никак не может вызвать настоящий ажиотаж в Европе и не в силах купить игрока экстра-класса в самом расцвете сил, стало быть, Китаю это тем более не по силам.

Но все равно, хорошо, что все это есть – зима, трансферное безумие, Китай, заруба в национальных первенствах. «Лейпциг» в роли «Лестера», новый виток итальянской экспансии в английской Премьер-лиге, «Ювентус», «Севилья», не дающая скучать двум испанским грандам. Потому что, вынырнув из новогодней спячки, мы проснулись и поняли, что соскучились. По Лиге чемпионов в стадии плей-офф. По ее безумному, качественному футболу, который, когда приходит пора матчей на вылет, смотрится как другой вид спорта. А может быть, не только смотрится, но и является им.

Весело, конечно, начинать плей-офф в День святого Валентина. Для Европы, чтящей милые условности Дня всех влюбленных, с неминуемым походом в ресторан и романтическим ужином, – то еще испытание. В этот день играют два главных клуба-донора Лиги чемпионов последних лет — «Бенфика» с «Боруссией». И «ПСЖ» с «Барселоной». Затем — «Реал» с «Наполи» и «Арсенал» с «Баварией». Ничего лучшего, чтобы понять, как долго мы не видели футбол такого класса, придумать было невозможно.

«Боруссия» с ее удивительной атакой, где забивали четырнадцать игроков. Отставшая в очередной раз от «Баварии» в национальном чемпионате, ставящая во главу угла зрелищность и красоту – то ли всерьез, то ли в попытке объяснить, почему клуб не в состоянии бороться за титул. С Обамеянгом впереди, которого вот уже скоро должны продать. И если бы не последний момент, так легко было бы попытаться сравнить дортмундцев с лондонцами. С «Арсеналом» — командой, красивой, как вещь в себе, и не более.

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Плей-офф Лиги чемпионов – это не только торжество красивого футбола, но и постоянное подтверждение того, насколько хрупкими из года в год в ней оказываются клубы. Интересно, скажется ли этот тезис против «Баварии», переставшей быть при Анчелотти машиной в полном смысле этого слова? И как сработает против англичан их безумный рождественский календарь, в то время как клубы из других стран подойдут к первым матчам Лиги чемпионов этого года в состоянии свежести после зимней паузы.

Загибающийся на глазах под гнетом чемпионства «Лестер» против «Севильи», «Манчестер Сити» против самой забивной команды Европы «Монако» — это ведь очередное испытание на прочность английских традиций. Чем дальше, тем громче звучит версия, что Премьер-лига слишком много забирает себе и слишком мало оставляет для еврокубков и сборной. Проверим. Хотя не это сейчас главное. Мы реально соскучились. И хорошо, что ждать осталось недолго.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press