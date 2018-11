Камбэки «Барселоны» и «Эйбара», перестрелка в Севилье, драма «Уэски». Главные события 11-го тура Ла Лиги

Невезучая «Уэска», рекорд Сантьяго Солари, разочаровывающая «Валенсия». Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых интересных мгновениях 11-го тура Примеры.

Камбэки тура

«Барселона» после триумфальной победы в «класико» приехала погостить к «Райо Вальекано». Команда прибыла в Мадрид в хорошем настроении: Лео Месси накануне вернулся к занятиям в общей группе. «Великаны» едва не испортили настроение каталонцам: за три минуты до конца основного времени на табло «Кампо де Вальекас» горели цифры 2:1 в пользу хозяев. Но «блаугранас» взяли себя в руки и выгрызли три очка благодаря Усману Дембеле и Луису Суаресу. Уругваец отметился дублем и укрепил реноме лучшего нападающего мира. Шутка ли: пять голов за две игры.

День спустя «Эйбар» в домашних стенах выиграл у «Алавеса», который к моменту встречи занимал третью строчку чемпионата. «Оружейникам» пришлось изрядно потрудиться, ведь они пропустили уже на четвертой минуте встречи. Победа в басконском дерби дала понять: парни из провинции Гипускоа никому не гарантируют легкую прогулку. Об этом говорит статистика: за последние пять встреч в родных стенах «Эйбар» трижды победил, проиграв только «Севилье».

Интрига тура

В Ла Лиге на «Бернабеу» состоялся дебют Сантьяго Солари в качестве тренера «Реала», хотя бы и временного. «Королевский клуб» одержал важную долгожданную победу, которая стала глотком свежего воздуха после унижения на «Камп Ноу». Хотя все могло выйти иначе: «Вальядолид» дважды дальними ударами сотрясал перекладину ворот Тибо Куртуа. Но пронесло. Победа над командой из Кастилии-Леона все равно оставила больше вопросов, чем ответов. Голы были забиты в последние десять минут встречи, а реализация оставляла желать лучшего.

Впрочем, есть и хорошие выводы. Винисиус Жуниор сполна воспользовался шансом, и заметно освежил атаку «Лос Бланкос» после выхода на поле. Отменный матч провел Серхио Регилон: защитник отдал 63 паса, 95% которых оказались точны. Растет достойная смена. Сам же Солари повторил рекорд 60-летней давности: первые две игры под его руководством закончились двумя победами без пропущенных мячей. Первый матч у аргентинца состоялся в рамках Кубка Короля: в прошлую среду «Реал» одолел «Мелилью» — 4:0. Последний раз рекорд произошел в 1957 году, когда клуб возглавил Луис Карнилья.

Неудачники тура

Встреча «Валенсии» и «Жироны» стала во многом определяющей для «летучих мышей». Команда Марселино перед туром все игры дома сыграла вничью. Возвращение в строй Гонсало Гедеша должно было дать энергии, чтобы обыграть «Жирону». Тем более, что в заявке у гостей отсутствовали Кристиан Стуани и Порту — главные бомбардиры каталонцев. Но финальный свисток в итоге зафиксировал поражение с минимальным счетом и вздох разочарования на «Месталье». Руководство «Валенсии» однозначно ждало большего, но никак не 15-ой строчки в чемпионате с единственной победой в активе. Как бы у Хулена Лопетеги в скором времени не появился компаньон.

А ведь достаточно было забить в такой ситуации. Вратарь жирондинцев Боно после такого момента заслужил самую высокую оценку.

«Уэска» готовилась к встрече с «Хетафе» в особом режиме. Оскенцы в середине прошлой недели должны были сыграть против «Атлетика» из Бильбао в рамках Кубка Короля. Но на «Сан Мамесе» решили провести музыкальный фестиваль MTV 2018 Europe Music Awards, и поэтому встречу перенесли аж на конец ноября. В то время как остальные команды проводили игры против команд из Сегунды и Терсеры, «Уэска» спокойно тренировалась, чтобы одержать заветную первую победу в Ла Лиге на родном «Эль Алькорас». Победа была близка, но все испортил точный удар Хорхе Молины в компенсированное время второго тайма. Твиттер клуба не скрывал обиды после матча.

FINAL | No pudo ser y el gol de Jorge Molina en el tiempo de descuento deja a la @SDHuesca sin su merecida primera victoria en El Alcoraz en #LaLigaSantander 😢 #HuescaGetafe 🗣️ ¡Fieles siempre, sin reblar! 🔵🔴 pic.twitter.com/0a5bJA0573 — SD Huesca (@SDHuesca) November 4, 2018

Сенсация тура

«Леганес» продолжает отбирать очки у грандов. Сначала «Барселона» капитулировала, а теперь мадридский «Атлетико» довольствовался ничьей. Хотя арена «огурцов», именуемая «Бутарке», всегда была неприступной крепостью для «Лос Кольчонерос». В Сегунде в начале 2000-х за два сезона «Атлетико» проиграл с общим счетом 1:5, а за последние два года встречи заканчивались без забитых голов.

И все же ничья аутсайдера с претендентом на первую строчку стала громом среди ясного неба. Шанс приблизиться к «Барселоне» был велик.

Благородность тура

23-летний полузащитник Лука Сангальи, который провел только 6 игр в чемпионате, умудрился попасть в больницу на лечение перед кубковой игрой с «Сельтой». Врачи в Виго диагностировали ишемический инсульт. Своей самоотверженой игрой на поле Сангальи мгновенно полюбился болельщикам из Сан-Себастьяна: звание лучшего игрока клуба в октябре говорит само за себя. Нетрудно догадаться, что акция в поддержку воспитанника доностийцев состоялась на этой же неделе. «Аноэта» апплодисментами поддержала игрока на символичной 23-й минуте, а матч с «Севильей» был приостановлен.

Anoeta pays tribute to Luca Sangalli in the 23rd minute of #RealSociedadSevillaFC , after he suffered a mild stroke earlier in the week. 👏💙 @RealSociedadEN 💙👏 pic.twitter.com/shrtsTAlSf — LaLiga (@LaLigaEN) November 4, 2018

Матч тура

Самое интересное шоу прошло в Андалусии, на «Бенито Вильямарин». Если «Валенсию» и «Атлетик» из Бильбао можно по праву называть самыми миролюбивыми командами в турнире, то «Бетис» и «Сельта» считаются самыми нестабильными и непредсказуемыми клубами. Галисийцы, особо не забивающие в выездных матчах, неожиданно расщедрились на три гола. Хотя поводов и не было: к исходу часа игры «Селестес» проигрывали 0:2. «Бетис» спасся благодаря Серхио Каналесу. Испанец решил повторить трюк Антуана Гризманна, и забил со штрафного удара практически с идентичной точки.

Six goals.

Late drama.

End-to-end action.

Great atmosphere.

A comeback.

Tiki-taka.

Shots from halfway.

Free-kick genius.

Woodwork attempts.

Super-subs.#RealBetisCelta had EVERYTHING! 😍 pic.twitter.com/1WBinjXyem — LaLiga (@LaLigaEN) November 4, 2018

Голы тура

Антуан Гризманн открыл счет голам в 11-ом туре Примеры отменным выстрелом со штрафного удара.



Серхио Каналес повторил трюк француза. Вышло почти похоже.

Цитата тура

«Я хотел бы выиграть со счетом 7:0, с тремя голами ударами через себя, но в футболе все не так легко»,

— так Сантьяго Солари делился своими фантазиями о матче с «Вальядолидом» после игры: 2:0 тоже сойдет, пусть автогол и пенальти решили исход игры.

Результаты 11-го тура:

Леганес – Атлетико Мадрид – 1:1 (0:0)

(Карильо, 82; Гризманн, 69).

Реал Мадрид – Вальядолид – 2:0 (0:0)

(Оливас, 83 — в свои ворота, Рамос, 88 — с пенальти).

Валенсия – Жирона – 0:1 (0:0)

(Понс, 48).

Райо Вальекано – Барселона – 2:3 (1:1)

(Посо, 35, Гарсия, 57; Суарес, 11, 90, Дембеле, 87).

Эйбар – Алавес – 2:1 (0:1)

(Хордан, 69, Диоп, 90; Ману Гарсия, 4).

Вильярреал – Леванте – 1:1 (0:0)

(Педраса, 90; Фунес Мори, 77 — в свои ворота).

Уэска – Хетафе – 1:1 (0:0)

(Этчейта, 50; Хорхе Молина, 90).

Реал Сосьедад – Севилья – 0:0.

Бетис – Сельта – 3:3 (1:0)

(Морон, 33, Фирпо, 57, Каналес, 87; Макси Гомес, 63, 84, Мендес, 69)

Эспаньол – Атлетик – 1:0 (1:0)

(Б. Иглесиас, 40).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Суарес («Барселона») — 9 голов, Яго Аспас («Сельта») и Стуани («Жирона») — по 8 голов.

Фото: Global Look Press

Автор: Андрей Синельщиков