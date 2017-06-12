В субботу (17 июня) матчем между сборными России и Новой Зеландии стартует восьмой по счету Кубок конфедераций. В турнире также примут участие команды Германии, Португалии, Мексики, Чили, Австралии и Камеруна, а матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Еженедельник«Футбол» представляет полный календарь Кубка конфедераций-2017.

Группа А: Россия, Новая Зеландия, Мексика, Португалия

17 июня, суббота

Россия – Новая Зеландия

Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 18:00

18 июня, воскресенье

Португалия – Мексика

Казань, «Казань-Арена», 18:00

21 июня, среда

Россия – Португалия

Москва, «Спартак», 18:00

21 июня, среда

Мексика – Новая Зеландия

Сочи, «Фишт», 21:00

24 июня, суббота

Мексика – Россия

Казань, «Казань-Арена», 18:00

24 июня, суббота

Новая Зеландия – Португалия

Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 18:00

Группа B: Камерун, Чили, Австралия, Германия

18 июня, воскресенье

Камерун – Чили

Москва, «Спартак», 21:00

19 июня, понедельник

Австралия – Германия

Сочи, «Фишт», 18:00

22 июня, четверг

Камерун – Австралия

Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 18:00

22 июня, четверг

Германия – Чили

Казань, «Казань-Арена», 21:00

25 июня, воскресенье

Чили – Австралия

Москва, «Спартак», 18:00

25 июня, воскресенье

Германия – Камерун

Сочи, «Фишт», 18:00

Плей-офф

1/2 финала

28 июня, среда

Победитель группы А – второе место группы B

Казань, «Казань-Арена», 21:00

29 июня, четверг

Победитель группы B – второе место группы А

Сочи, «Фишт», 21:00

Матч за 3-е место

2 июля, воскресенье

Москва, «Спартак», 15:00

Финал

2 июля, воскресенье

Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 21:00

Фото: Global Look Press

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