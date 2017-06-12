В субботу (17 июня) матчем между сборными России и Новой Зеландии стартует восьмой по счету Кубок конфедераций. В турнире также примут участие команды Германии, Португалии, Мексики, Чили, Австралии и Камеруна, а матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Еженедельник«Футбол» представляет полный календарь Кубка конфедераций-2017.
Группа А: Россия, Новая Зеландия, Мексика, Португалия
17 июня, суббота
Россия – Новая Зеландия
Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 18:00
18 июня, воскресенье
Португалия – Мексика
Казань, «Казань-Арена», 18:00
21 июня, среда
Россия – Португалия
Москва, «Спартак», 18:00
21 июня, среда
Мексика – Новая Зеландия
Сочи, «Фишт», 21:00
24 июня, суббота
Мексика – Россия
Казань, «Казань-Арена», 18:00
24 июня, суббота
Новая Зеландия – Португалия
Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 18:00
Группа B: Камерун, Чили, Австралия, Германия
18 июня, воскресенье
Камерун – Чили
Москва, «Спартак», 21:00
19 июня, понедельник
Австралия – Германия
Сочи, «Фишт», 18:00
22 июня, четверг
Камерун – Австралия
Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 18:00
22 июня, четверг
Германия – Чили
Казань, «Казань-Арена», 21:00
25 июня, воскресенье
Чили – Австралия
Москва, «Спартак», 18:00
25 июня, воскресенье
Германия – Камерун
Сочи, «Фишт», 18:00
Плей-офф
1/2 финала
28 июня, среда
Победитель группы А – второе место группы B
Казань, «Казань-Арена», 21:00
29 июня, четверг
Победитель группы B – второе место группы А
Сочи, «Фишт», 21:00
Матч за 3-е место
2 июля, воскресенье
Москва, «Спартак», 15:00
Финал
2 июля, воскресенье
Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», 21:00
Фото: Global Look Press