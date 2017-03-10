«Если футболисты решат, что «Анжи» — простой соперник, игра может получиться сложнее, чем в Краснодаре». Как «Спартак» готовится к матчу против «Анжи»

В прошлые выходные красно-белые провели непростой матч против «Краснодара», но, несмотря на потерю очков, смогли сохранить комфортное преимущество над «Зенитом». В преддверии воскресного матча против «Анжи», лидер чемпионата провел день открытых дверей для журналистов. Еженедельник «Футбол» побывал на базе «Спартака» в Тарасовке и узнал, в каком виде команда подходит к первой домашней игре после зимнего перерыва.

Уже за полчаса до назначенного времени у ворот спартаковской базы в Тарасовке было довольно шумно и скопилось немало людей. Журналисты оживленно обсуждали выступления «Краснодара» и «Ростова» в Лиге Европы, а запоздавшие игроки «Спартака» спешили на тренировку. Незадолго до начала занятий на базу приехал Денис Давыдов. Торопливым шагом молодой форвард «Спартака» с большим рюкзаком за спиной скрылся за воротами базы, радостно поприветствовав охранников на КПП.

Практически каждая деталь интерьера спартаковской базы выделяется изображением спартаковского ромба: начиная от часов и ключей и заканчивая жалюзями на окнах. В тот момент, когда журналистов вели по коридору в сторону тренировочного поля, из раздевалки стали появляться игроки столичного клуба. Спартаковские легионеры дружелюбно приветствовали приехавших журналистов, хвастаясь своими знаниями русского языка. Самым популярным было слово «здравствуйте», прозвучавшее с тремя разными акцентами.

Перед выходом на газон Зе Луиш прочитал мантру, а ослепляемый солнцем Георгий Тигиев, издалека напоминал Эктора Бракамонте, за счет схожей прически. Массимо Каррера, уже успел приспособиться к российскому климату. Несмотря на прохладный ветер, итальянец стоял в центре поля без шапки и бодро раздавал первые указания футболистам. Началось все с легкой пробежки вокруг поля, затем была серия разминочных упражнений. Все это продолжалось около пятнадцати минут, после чего демонстрационная часть подошла к концу и журналистов отправили в пресс-центр, где на вопросы должны были ответить Александр Самедов, Артем Ребров и Массимо Каррера. Стоит отметить, что в занятиях не принимали участие Денис Глушаков и Луис Адриано, хотя первый ранее приехал на базу.

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Первым к журналистам вышел Александр Самедов. Его атаковали вопросами о его эмоциях после возвращения в родной клуб и о том, будет ли он целовать эмблему «Спартака» на форме после первого забитого гола. Полузащитник сборной России отметил, что возвращение в «Спартак» — это непередаваемые эмоции, но сейчас он больше сконцентрирован на том, чтобы помочь команде набрать максимум очков и завоевать чемпионский титул. «В матче против «Краснодара» я мог сыграть лучше. Что-то получилось, что-то нет, но я максимально старался помочь команде. Игра получилась очень энергозатратной, но, надеюсь, что с каждым матчем я буду прибавлять», — прокомментировал Самедов итоги матча прошлого тура в Краснодаре. Александр заявил, что сейчас он не готов рассуждать о том, насколько принципиальным будет для него матч против «Локомотива» и что все его мысли сейчас связаны с матчем против «Анжи». Также футболист отметил, что главными соперниками «Спартака» в борьбе за титул считает «Зенит» и ЦСКА. «Было очень приятно, что столько людей приехало поддержать команду в Краснодаре, поболеть за нас. Постараемся порадовать болельщиков в воскресенье в домашней игре», — пообещал Самедов.

Вице-капитан «Спартака» Артем Ребров был солидарен с партнером по команде, а на вопросы отвечал еще более кратко. «Я согласен со словами Романа Широкова, что сейчас помешать «Спартаку» завоевать титул может только сам «Спартак». Нам нужно быть готовыми к тому, что любой клуб захочет дать нам бой и отобрать у нас очки. Очень жаль, что Денис Глушаков не сможет сыграть в предстоящем матче, он один из лидеров команды. Но у нас есть ребята, способные заменить Дениса, а ему я желаю скорейшего выздоровления», — поделился своими мыслями Ребров. Голкипер отметил, что дружеские отношения с игроками «Анжи», ранее выступавшими за «Спартак», никак не повлияют на настрой москвичей, и они намерены одержать победу. В завершении, Ребров выразил надежду, что болельщики «Спартака» помогут команде одержать победу: «Очень надеемся, что в воскресенье будет много болельщиков и нас поддержат так же, как в Краснодаре».

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Главный тренер красно-белых Массимо Каррера подтвердил информацию о травме нападающего Луиса Адриано и сказал, что тот вряд ли сможет сыграть в воскресенье. «Адриано получил повреждение икроножной мышцы и пока он лечится. Могу сказать, что на 80% он не сыграет против «Анжи». Пусть лучше он не сыграет один или два матча, чем потом не будет играть месяц», — заявил итальянец. В сентябре «Спартак» Массимо Карреры неудачно слетал на игру Кубка России в Хабаровск, где итальянец потерпел первое поражение в России. Тогда местным «СКА-Хабаровск» руководил Александр Григорян – нынешний главный тренер «Анжи». На вопрос о том, сохранились ли у него обиды за тот матч, Каррера ответил отрицательно: «Ни о каких обидах нет речи. С того матча мы много работали и стали совершенно иной командой. Не говоря уже об «Анжи». В Италии невозможно представить, чтобы клуб настолько сильно менялся по ходу сезона. Тем не менее, против нас выйдут 11 мотивированных футболистов соперника. Многие думают, что матч должен получиться простым для «Спартака», но я вижу это по-другому. Если футболисты тоже решат, что «Анжи» — простой соперник, игра может получиться сложнее, чем в Краснодаре».

Тарасовка

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Никита Котов