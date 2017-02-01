Как Аль Пачино. Что скрывается за психозом Арсена Венгера

Гуру «Арсенала» получил 4 матча дисквалификации за толчок судьи в концовке матча с «Бернли». Несмотря на репутацию одного из самых интеллигентных тренеров АПЛ, Венгер уже не первый раз проявляет вспышки агрессии. Его эмоции могут посеять в команде лишнюю нервозность, но могут и помочь «Арсеналу» настроиться на правильный лад.

«На следующий день после того матча он выступил с монологом. Я не смогу вам его повторить, потому что он был слишком хорош. Но этот монолог мне напомнил тот фильм с Аль Пачино – «Каждое воскресенье». В своем обращении к нам он показал свою страсть и напомнил, как давно мы уже не выигрывали титул», – поделился впечатлениями Тео Уолкотт. В ближайших матчах, в том числе с «Челси», ему и его партнерам придется обойтись без главного тренера.

Счастье есть! Как Месут Озил строит игру «Арсенала»

Справедливости ради, главный судья встречи с «Бернли» Джонатан Мосс и его помощники выбесили не только Венгера. Болельщики обеих команд могли посетовать на кучу ошибок и непоняток, допущенных судейской бригадой. Прямое удаление Джаки, неопознанный офсайд Косельни в эпизоде со вторым пенальти и ряд других неоднозначных решений заставляли реветь от бешенства и фанатов на трибунах, и игроков на поле, и тренеров за его пределами.

Венгер далеко не впервые получает наказание за критику судей. В сезоне-2010/11 после матча с «Барселоной» француз сочно прошелся по Массимо Бузакке, удалившем Робина ван Перси. Поначалу тренера отстранили на один еврокубковый матч с «Удинезе». Сразу после него добавили еще две игры – за то, что Арсен с трибуны звонил ассистенту, вопреки правилам. Спустя год он вновь схлопотал наказание, на этот раз – за критику в адрес Дамира Скомины, который обслуживал матч «Арсенала» с «Миланом».

Правда, тогда Арсен не переходил на физическое воздействие. Пожалуй, впервые мир увидел распустившего руки Венгера при знаменитой стычке с Моуринью в 2014 году. Тогда все подумали, что только ярко выраженная личная неприязнь могла заставить тренера «канониров» пойти на такое. Похоже, что личность Жозе тут ни при чем, просто француз порой слишком бурно вскипает. И с возрастом его запал не иссякает.

Венгеру есть от чего психовать. В Лиге чемпионов на пути опять стоит монструозная «Бавария». Многообещающий новичок Джака за короткий срок успел стать одним из системообразующих игроков «Арсенала», но вместо того чтобы вести за собой команду, подводит ее необязательными удалениями. Ситуация с неподписанными контрактами Санчеса и Озила усугубляет нервозную обстановку. А когда еще и судьи начинают творить беспредел, сложно остаться хладнокровным.

Но эмоции Арсена говорят не только о его раздражительности. Они кричат о том, что ему не все равно. Что он не смирился с ролью вечно четвертого и все еще полон энтузиазма, чтобы побеждать. Футболисты, в отличие от фанатов, это чувствуют. «В клубе знают, что во многом я здесь из-за Арсена Венгера. Я хотел бы знать, кто будет главным тренером команды в будущем» — так ответил Месут Озил на вопрос о том, останется ли он в «Арсенале». Оливье Жиру, сидя на скамейке, не сказал ни единого плохого слова в адрес тренера, а теперь забивает в каждой игре. Сравнение с Аль Пачино тоже родилось не на пустом месте.

Непобедимые. «Арсенал», которому не было равных

В Арсене Венгере удивительно сочетаются интеллигент и бунтарь. То же самое происходит и с его клубом. Годами «Арсенал» вежливо уступает конкурентам призовые места, а потом вдруг выдает сезон без единого поражения (2003/04. – Ред.). Этот срыв Венгера в самый разгар битвы за чемпионство может сплотить команду, как никогда раньше.

«Или мы снова команда, или ломаемся, – говорил герой Пачино в том фильме. – Или пусть о нас все вытирают ноги, или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь. Я не могу это сделать за вас». Игроки обязаны сделать правильный выбор и начать биться за тренера с удвоенной силой. Такой «Арсенал» станет опаснейшим соперником для кого угодно, главное — не перегореть. Что, судя по игре с «Уотфордом», и произошло. Посыл Венгера на этот раз не сработал, но пока он будет проявлять такой темперамент, у «Арсенала» есть надежда на лучшее будущее.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press