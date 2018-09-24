Кай с горячим сердцем. Кай Хаверц – главный молодой игрок Германии прямо сейчас

В каждом сезоне в Бундеслиге появляется молодой игрок, на которого возлагают надежды Мессии, способного избавить чемпионат от однообразного доминирования «Баварии». Не все задерживаются надолго в этом амплуа: кто-то переезжает в более сильные турниры, а кто-то в стан «главного злодея». Разговоры о Кае Хаверце не заканчиваются уже несколько сезонов и, кажется, он наконец готов взорвать лигу.

Судьба без альтернативы

Хаверц родился в футбольной семье, где его будущее было решено задолго до рождения. Он вырос в Аахене, где его дед был председателем местной команды «Алеманния Мариадорф», где Кай и начал играть. Интересный факт: полузащитник – воспитанник аахенской «Алеманнии». В свое время клуб выращивал очень крепких, выносливых и работящих игроков. Торстен Фрингс и Льюис Холтби тому пример. В 2010-м году семья Кая переехала в Леверкузен, где он и поразил тренеров своим подходом к игре. Уже в 17 лет он стал самым молодым игроком клуба, дебютировавшим в основной команде. Немудренно, что он стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 50 матчей Бундеслиги в 18 лет. Пару лет назад он не смог отправиться на выездной матч против «Атлетико» в ЛЕ из-за школьных экзаменов. Сейчас его уже ничего не остановит.

Ударная сила в этом сезоне

«Байер» неожиданно для всех отвратительно стартовал в этом сезоне. Несмотря на то, что составу команды может позавидовать любой из клубов Германии. Единственным ярким пятном является ударная связка атаки Хаверц – Брандт, выдавшая на неделе два неплохих матча. Суперкамбэк «аспириновых» в матче с «Лудогорцем», дубль Хаверца и как следствие – звание лучшего игрока тура Лиги Европы. Парочка отличилась и в последнем матче с «Майнцем»: молодежь оказалась единственным звеном, способным бороться за очки. Эта немецкая связка и есть новое поколение немцев, которые должны прийти на смену золотому поколению 1988 и 1989 года. «Байер» должен очень постараться, чтобы не упустить эту пару уже этим летом.

Наследник Баллака и Озила

Пару лет назад Кай Хаверц сказал в одном из своих первых интервью, что восхищается Месутом Озилом и видит сходство между своим стилем игры и его. Маловероятно, что сейчас он допустит такие слова, к тому же фанаты и СМИ уже провели другую параллель с молодым дарованием. Атакующие полузащитники в последние годы в Германии имеют тенденцию к небольшому росту и высокой скорости. Последним, кто не соответствовал этим параметрам – это Михаэль Баллак. Каю Хаверцу уже пророчат звание его преемника.

Потенциальный любимчик Лева

По иронии как только любимый игрок Хаверца отошел от сборной Германии, место для новичка тут же освободилось. На первые матчи после чемпионата мира Кай наконец получил вызов от Йоахима Лева. Появление игрока вызывало вопросы вплоть до оглашения заявки: игрок явно не вписывался в прошлые планы тренера на сборную. После гениального матча с Южной Кореей Лев стал намного лояльнее и стал пробовать новые схемы. Тут уже спокойно можно было произносить вслух имя самого талантливого молодого игрока Бундеслиги. Станет ли он частью сборной уже сейчас? Возможно. Хаверц идеально списывается в эпоху перемен.

Возраст не помеха

«Я никогда не видел более опытного и самодостаточного игрока в таком возрасте», — капитан «Байера» Ларс Бендер не скупится на похвалу в адрес Хаверца. Ощущение, что игрок сам не понимает, как получилось, что уже в 19 его способности опережают скиллы соперников на порядок: «За последние годы со мной много всего произошло, поэтому невольно я иногда думал, действительно ли это происходит?».

В начале месяца Кай получил золотую медаль Фрица Вальтера до 21-го года по итогам прошедшего тура. Молодой игрок получил ее на футбольном поле из рук Мануэля Нойера, толкнувшего неумелую речь. Все это происходило под веселые выкрики Томаса Мюллера из-за бровки. Он младше действующих игроков сборной на десяток лет, но вписался в команду словно играл за нее с 2010-го. Это ли не предвестие долгосрочного и плодотворного сотрудничества?

Автор:Лидия Дидык

Фото: Официальный сайт «Байера»