Итоги еврокубковой осени для российских клубов. Лига Европы. «Краснодар», «Зенит», «Спартак»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

В евросезоне-2018/19 от России стартовало шесть клубов. К зиме там осталось только два – «Зенит» и «Краснодар». Еще полгода назад мы мечтали о том, как сместим с 5-го места таблицы коэффициентов УЕФА Францию. А теперь чувствуем, как в спину дышит Португалия. Что же останется в истории от этой осени российских команд в Лиге Европы?

«КРАСНОДАР»

2-е место в группе Лиги Европы

Результат: выход в плей-офф ЛЕ

Заработал: 5,9 млн евро

2,62 млн – за выход в групповой турнир Лиги Европы

0,57 млн – за победу над «Акхисаром» в Акхисаре

0,57 млн – за победу над «Севильей» в Краснодаре

0,57 млн – за победу над «Стандардом» в Краснодаре

0,57 млн – за победу над «Акхисаром» в Краснодаре

0,5 млн – за второе место в группе Лиги Европы

0,5 млн – за выход в плей-офф Лиги Европы

1. «Краснодар» может биться на равных с любым соперником

В предыдущих сезонах Лиги Европы россияне обыгрывали «Эвертон» и дортмундскую «Боруссию». Но тогда обе эти команды были далеки от своей лучшей формы. Чего не скажешь о «Севилье». Пабло Мачин возвращает андалусийцам статус одной из самых опасных команд Испании, добивающейся результата за счет дисциплины и организованной игры в обороне. На первый матч с «быками» испанцы вышли далеко не в оптимальном составе, но та встреча по накалу и интриге стала одной из лучших на групповом этапе ЛЕ.

2. Клуб не изменяет своему стилю и в еврокубках.

По итогам первой части сезона РПЛ «Краснодар» стал самой результативной, бьющей по воротам и владеющей мячом командой лиги. В похожем стиле «быки» действовали и в Лиге Европы, играя с позиции силы. Россияне вошли в топ-10 команд по проценту владения мячом (54,8) на групповом этапе турнира. Под руководством Мурада Мусаева «быки» играют в зрелищный и открытый футбол, чем вызывают искренние симпатии у нейтральных болельщиков.

3. У «Краснодара» есть характер

О чем свидетельствуют сразу три волевые победы на групповом этапе. А что особенно ценно – все они одержаны на своем поле. Каждый домашний матч «быков» проходил по одному сценарию: россияне бодро начинают встречу, создают кучу моментов, но пропускают гол в первом тайме. Зато после перерыва давление на оппонента усиливается как минимум вдвое. Характерна и гибкость «быков» в атаке: первый гол «Акхисару» забит после подачи с фланга, победный мяч «Севилье» – после розыгрыша стандарта, а «Стандард» пропустил после фирменной комбинации.

4. «Быкам» непривычно играть без мяча

Зрелищная и динамичная игра «Краснодара» в РПЛ и Лиге Европы вытекает из постоянного контроля над игровым снарядом – привычный стиль ведущих европейских команд. Но, в отличие от тех же топ-клубов, у российской команды есть очевидный минус – непонимание того, что делать, когда тебя лишают мяча. Наглядный пример – матч последнего тура против «Севильи» (0:3). Это единственная встреча на групповом этапе, где «быки» уступили оппоненту во владении мячом, а заодно и по всем остальным ключевым показателям.

5. Клуб реабилитировался за прошлогодний провал.

С момента дебюта в еврокубках четыре года назад «Краснодар» оставался единственной российской командой, за игру которой на евроарене не было стыдно. Да и результаты улучшались с каждым годом: групповой этап, выход в плей-офф, проход в 1/8 финала. Но в прошлом году случился провал – вылет из турнира в квалификационном раунде. Да, соперник был не из легких («Црвена Звезда»), но это слабое оправдание. Зато сейчас снова можно утверждать: «Краснодар» – лучшая российская команда в еврокубках.

«Зенит»

1-е место в группе Лиги Европы

Результат: выход в плей-офф ЛЕ

Заработал: 6,21 млн евро

2,62 млн – за выход в групповой турнир Лиги Европы

0,57 млн – за победу над «Славией» в Санкт-Петербурге

0,57 млн – за победу над «Бордо» в Санкт-Петербурге

0,57 млн – за победу над «Копенгагеном» в Санкт-Петербурге

0,19 млн – за ничью с «Копенгагеном» в Копенгагене

0,19 млн – за ничью с «Бордо» в Бордо

1,00 млн – за первое место в группе Лиги Европы

0,5 млн – за выход в плей-офф Лиги Европы

1. Сумасшедший камбэк в квалификационном раунде

Поражение 0:4 от минского «Динамо» повергло всех в шок, но только до конца ответной игры, где «Зенит» эпично вынес минчан со счетом 8:1. Встреча проходила без зрителей — на нее пустили только белорусский фанатский десант из 200 человек, однако это не снизило накала. «Зенит» отквитал все четыре мяча в основное время, несмотря на удаление Паредеса, и перевел матч в овертайм. Он в свою очередь начался с гола «Динамо», так что питерцам надо было забивать дважды. Что они и сделали, а затем добавили еще столько же.

2. Александр Анюков провел рекордный, 100-й, матч за «Зенит»

Юбилейной для защитника питерцев стала ответная встреча раунда плей-офф с «Мольде» 30 августа. «Зенит» уступил 1:2, но за счет победы в первом матче (3:1) вышел в групповой этап Лиги Европы. Сам рекордсмен в концовке игры получил повреждение и покинул поле на носилках. При Сергее Семаке 36-летний Анюков вернулся в основную обойму, хотя предыдущий тренер Роберто Манчини на ветерана уже не рассчитывал. «Мы уверены в Анюкове, когда он играет, никаких к нему вопросов у меня не может быть», – убежден Семак.

3. Фартовая победа над «Славией»

Умение добиваться результата даже при отвратительной игре становится визитной карточкой «Зенита» в еврокубках. Типичный пример – домашний матч со «Славией»: чехи нанесли в створ ворот Лунева 17 ударов против трех со стороны «Зенита», подали 13 угловых против двух и владели мячом 57% времени, а победили все равно питерцы: за 10 минут до конца редкую атаку хозяев воплотил в гол Александр Кокорин. Сине-бело-голубые заняли первое место в группе, не сыграв ни одного по-настоящему сильного матча.

4. Питерцы в Лиге Европы вообще не выигрывают в гостях

Невзирая на приличную разницу в классе между «Зенитом» и их конкурентами по группе, российский клуб вел себя как чисто домашняя команда и на выездах выглядел довольно скромно. Начиная с квалификации «Зенит» провел в гостях пять встреч. Из них три он проиграл, еще две свел к ничьей. Зато на родной «Газпром Арене» сине-бело-голубые в тех же пяти матчах с теми же соперниками одержали пять побед. Под руководством Семака петербуржцы встали на путь рационализма. Пока он приносит успех, но надолго ли?

5. «Зенит» принес России больше всех очков в рейтинг УЕФА

Под конец 2018 года в таблице коэффициентов УЕФА обострилась борьба за шестую строчку: Россия скоро может уступить ее Португалии. В таком случае мы не сумеем заявлять две команды в ЛЧ напрямую и еще одну – в отбор. Надежда осталась только на «Зенит» и «Краснодар». Питерцы и так вносят самый большой вклад: в этом сезоне они заработали в рейтинг 10 баллов – на один больше, чем ЦСКА. Теперь кампания «Зенита» (как и «Краснодара») приобретает стратегическую важность в борьбе с португальцами за еврокубковые квоты.

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

«Спартак»

4-е место в группе Лиги Европы

Результат: вылетел из еврокубков

Заработал: 3,57 млн евро

2,62 млн – за выход в групповой турнир Лиги Европы

0,57 млн – за победу над «Рейнджерс» в Москве

0,19 млн – за ничью с «Вильярреалом» в Москве

0,19 млн – за ничью с «Рейнджерс» в Глазго

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

1. Командой руководили три тренера

Командный хаос лучше всего отражался на матчах Лиги Европы. Этой осенью «Спартак» играл при трех разных специалистах. Причем каждый из них управлял клубом поровну: Массимо Каррера – на первых играх против «Рапида» и «Вильярреала», Рауль Рианчо – во время спаренных встреч с «Рейнджерс», а Олег Кононов – в ответных матчах с австрийским и испанским клубами. И на ком из них большая ответственность за результат? Кто виновен в разбитых мечтах о евровесне?

2. Дома «Спартак» разыгрывал драмы

В Тушине «Спартак» выдавал представления назло любителям ставок. «Вильярреалу» (3:3) команда уступала до 82-й минуты, потом вышла вперед и пропустила с пенальти в компенсированное время. В первом тайме против «Рейнджерс» (4:3) красно-белые устроили голевую перестрелку с соперником и к перерыву проигрывали – 2:3, но во втором тайме сумели вырвать три очка, а минимальное преимущество над «Рапидом» (1:2) превратилось в поражение из-за австрийских голов на 80 и 91-й минутах.

3. «Открытие Арена» оставалась полупустой

Казалось бы, Лига Европы – яркая афиша для нынешнего «Спартака». Но на каждый новый матч в группе ЛЕ приходило все меньше народу. Встреча против «Вильярреала» собрала 21 264 зрителя. Эта цифра стала антирекордом посещаемости. Правда, ненадолго: на важную игру с «Рапидом» продали всего 20 739 билетов. Кстати, красно-белые символически закрыли 2018 год: на последней домашней встрече против «Урала» собралось 9333 зрителя. Это случилось из-за закрытия двух секторов активной поддержки.

4. Фанаты воевали против Глушакова

Во время домашнего матча против «Рапида» на поле выбежал фанат Мирослав Голунов, который приблизился к капитану красно-белых. Недолгий разговор, толчок со стороны Дениса, разнимающие стюарды и футболисты, 10 суток ареста для болельщика – первая часть спектакля удалась. Дальше последовал второй акт – заочный: руководство клуба подало на Голунова иск о возмещении ущерба в 20 тысяч евро, а обвиняемый собирается подать жалобу в связи с побоями со стороны Глушакова и Фернандо.

5. Впервые последнее место в ЛЕ

«Спартак» опять достиг новых «высот»: в этот раз красно-белые стали первым российским клубом, занявшим последнее место в группе Лиги Европы. Таким образом, москвичи продолжили баловать международными провалами. Всего год назад команда Карреры «сгорела» в игре с «Ливерпулем» (0:7) и установила парочку антирекордов: поражение в Англии стало не только самым разгромным для отечественных представителей в еврокубках, но еще и самым результативным для самого «Спартака».

Текст: Никита Котов, Антон Муша, Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев, официальный сайт ФК «Краснодар»

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