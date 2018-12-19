Итоги еврокубковой осени для российских клубов. Лига Европы. «Краснодар», «Зенит», «Спартак»

В евросезоне-2018/19 от России стартовало шесть клубов. К зиме там осталось только два – «Зенит» и «Краснодар». Еще полгода назад мы мечтали о том, как сместим с 5-го места таблицы коэффициентов УЕФА Францию. А теперь чувствуем, как в спину дышит Португалия. Что же останется в истории от этой осени российских команд в Лиге Европы?

«КРАСНОДАР»

2-е место в группе Лиги Европы

Результат: выход в плей-офф ЛЕ

Заработал: 5,9 млн евро

2,62 млн – за выход в групповой турнир Лиги Европы

0,57 млн – за победу над «Акхисаром» в Акхисаре

0,57 млн – за победу над «Севильей» в Краснодаре

0,57 млн – за победу над «Стандардом» в Краснодаре

0,57 млн – за победу над «Акхисаром» в Краснодаре

0,5 млн – за второе место в группе Лиги Европы

0,5 млн – за выход в плей-офф Лиги Европы

1. «Краснодар» может биться на равных с любым соперником

В предыдущих сезонах Лиги Европы россияне обыгрывали «Эвертон» и дортмундскую «Боруссию». Но тогда обе эти команды были далеки от своей лучшей формы. Чего не скажешь о «Севилье». Пабло Мачин возвращает андалусийцам статус одной из самых опасных команд Испании, добивающейся результата за счет дисциплины и организованной игры в обороне. На первый матч с «быками» испанцы вышли далеко не в оптимальном составе, но та встреча по накалу и интриге стала одной из лучших на групповом этапе ЛЕ.

2. Клуб не изменяет своему стилю и в еврокубках.

По итогам первой части сезона РПЛ «Краснодар» стал самой результативной, бьющей по воротам и владеющей мячом командой лиги. В похожем стиле «быки» действовали и в Лиге Европы, играя с позиции силы. Россияне вошли в топ-10 команд по проценту владения мячом (54,8) на групповом этапе турнира. Под руководством Мурада Мусаева «быки» играют в зрелищный и открытый футбол, чем вызывают искренние симпатии у нейтральных болельщиков.

3. У «Краснодара» есть характер

О чем свидетельствуют сразу три волевые победы на групповом этапе. А что особенно ценно – все они одержаны на своем поле. Каждый домашний матч «быков» проходил по одному сценарию: россияне бодро начинают встречу, создают кучу моментов, но пропускают гол в первом тайме. Зато после перерыва давление на оппонента усиливается как минимум вдвое. Характерна и гибкость «быков» в атаке: первый гол «Акхисару» забит после подачи с фланга, победный мяч «Севилье» – после розыгрыша стандарта, а «Стандард» пропустил после фирменной комбинации.

4. «Быкам» непривычно играть без мяча

Зрелищная и динамичная игра «Краснодара» в РПЛ и Лиге Европы вытекает из постоянного контроля над игровым снарядом – привычный стиль ведущих европейских команд. Но, в отличие от тех же топ-клубов, у российской команды есть очевидный минус – непонимание того, что делать, когда тебя лишают мяча. Наглядный пример – матч последнего тура против «Севильи» (0:3). Это единственная встреча на групповом этапе, где «быки» уступили оппоненту во владении мячом, а заодно и по всем остальным ключевым показателям.

5. Клуб реабилитировался за прошлогодний провал.

С момента дебюта в еврокубках четыре года назад «Краснодар» оставался единственной российской командой, за игру которой на евроарене не было стыдно. Да и результаты улучшались с каждым годом: групповой этап, выход в плей-офф, проход в 1/8 финала. Но в прошлом году случился провал – вылет из турнира в квалификационном раунде. Да, соперник был не из легких («Црвена Звезда»), но это слабое оправдание. Зато сейчас снова можно утверждать: «Краснодар» – лучшая российская команда в еврокубках.

«Зенит»

1-е место в группе Лиги Европы

Результат: выход в плей-офф ЛЕ

Заработал: 6,21 млн евро

2,62 млн – за выход в групповой турнир Лиги Европы

0,57 млн – за победу над «Славией» в Санкт-Петербурге

0,57 млн – за победу над «Бордо» в Санкт-Петербурге

0,57 млн – за победу над «Копенгагеном» в Санкт-Петербурге

0,19 млн – за ничью с «Копенгагеном» в Копенгагене

0,19 млн – за ничью с «Бордо» в Бордо

1,00 млн – за первое место в группе Лиги Европы

0,5 млн – за выход в плей-офф Лиги Европы

1. Сумасшедший камбэк в квалификационном раунде

Поражение 0:4 от минского «Динамо» повергло всех в шок, но только до конца ответной игры, где «Зенит» эпично вынес минчан со счетом 8:1. Встреча проходила без зрителей — на нее пустили только белорусский фанатский десант из 200 человек, однако это не снизило накала. «Зенит» отквитал все четыре мяча в основное время, несмотря на удаление Паредеса, и перевел матч в овертайм. Он в свою очередь начался с гола «Динамо», так что питерцам надо было забивать дважды. Что они и сделали, а затем добавили еще столько же.

2. Александр Анюков провел рекордный, 100-й, матч за «Зенит»

Юбилейной для защитника питерцев стала ответная встреча раунда плей-офф с «Мольде» 30 августа. «Зенит» уступил 1:2, но за счет победы в первом матче (3:1) вышел в групповой этап Лиги Европы. Сам рекордсмен в концовке игры получил повреждение и покинул поле на носилках. При Сергее Семаке 36-летний Анюков вернулся в основную обойму, хотя предыдущий тренер Роберто Манчини на ветерана уже не рассчитывал. «Мы уверены в Анюкове, когда он играет, никаких к нему вопросов у меня не может быть», – убежден Семак.

3. Фартовая победа над «Славией»

Умение добиваться результата даже при отвратительной игре становится визитной карточкой «Зенита» в еврокубках. Типичный пример – домашний матч со «Славией»: чехи нанесли в створ ворот Лунева 17 ударов против трех со стороны «Зенита», подали 13 угловых против двух и владели мячом 57% времени, а победили все равно питерцы: за 10 минут до конца редкую атаку хозяев воплотил в гол Александр Кокорин. Сине-бело-голубые заняли первое место в группе, не сыграв ни одного по-настоящему сильного матча.

4. Питерцы в Лиге Европы вообще не выигрывают в гостях

Невзирая на приличную разницу в классе между «Зенитом» и их конкурентами по группе, российский клуб вел себя как чисто домашняя команда и на выездах выглядел довольно скромно. Начиная с квалификации «Зенит» провел в гостях пять встреч. Из них три он проиграл, еще две свел к ничьей. Зато на родной «Газпром Арене» сине-бело-голубые в тех же пяти матчах с теми же соперниками одержали пять побед. Под руководством Семака петербуржцы встали на путь рационализма. Пока он приносит успех, но надолго ли?

5. «Зенит» принес России больше всех очков в рейтинг УЕФА

Под конец 2018 года в таблице коэффициентов УЕФА обострилась борьба за шестую строчку: Россия скоро может уступить ее Португалии. В таком случае мы не сумеем заявлять две команды в ЛЧ напрямую и еще одну – в отбор. Надежда осталась только на «Зенит» и «Краснодар». Питерцы и так вносят самый большой вклад: в этом сезоне они заработали в рейтинг 10 баллов – на один больше, чем ЦСКА. Теперь кампания «Зенита» (как и «Краснодара») приобретает стратегическую важность в борьбе с португальцами за еврокубковые квоты.

«Спартак»

4-е место в группе Лиги Европы

Результат: вылетел из еврокубков

Заработал: 3,57 млн евро

2,62 млн – за выход в групповой турнир Лиги Европы

0,57 млн – за победу над «Рейнджерс» в Москве

0,19 млн – за ничью с «Вильярреалом» в Москве

0,19 млн – за ничью с «Рейнджерс» в Глазго

1. Командой руководили три тренера

Командный хаос лучше всего отражался на матчах Лиги Европы. Этой осенью «Спартак» играл при трех разных специалистах. Причем каждый из них управлял клубом поровну: Массимо Каррера – на первых играх против «Рапида» и «Вильярреала», Рауль Рианчо – во время спаренных встреч с «Рейнджерс», а Олег Кононов – в ответных матчах с австрийским и испанским клубами. И на ком из них большая ответственность за результат? Кто виновен в разбитых мечтах о евровесне?

2. Дома «Спартак» разыгрывал драмы

В Тушине «Спартак» выдавал представления назло любителям ставок. «Вильярреалу» (3:3) команда уступала до 82-й минуты, потом вышла вперед и пропустила с пенальти в компенсированное время. В первом тайме против «Рейнджерс» (4:3) красно-белые устроили голевую перестрелку с соперником и к перерыву проигрывали – 2:3, но во втором тайме сумели вырвать три очка, а минимальное преимущество над «Рапидом» (1:2) превратилось в поражение из-за австрийских голов на 80 и 91-й минутах.

3. «Открытие Арена» оставалась полупустой

Казалось бы, Лига Европы – яркая афиша для нынешнего «Спартака». Но на каждый новый матч в группе ЛЕ приходило все меньше народу. Встреча против «Вильярреала» собрала 21 264 зрителя. Эта цифра стала антирекордом посещаемости. Правда, ненадолго: на важную игру с «Рапидом» продали всего 20 739 билетов. Кстати, красно-белые символически закрыли 2018 год: на последней домашней встрече против «Урала» собралось 9333 зрителя. Это случилось из-за закрытия двух секторов активной поддержки.

4. Фанаты воевали против Глушакова

Во время домашнего матча против «Рапида» на поле выбежал фанат Мирослав Голунов, который приблизился к капитану красно-белых. Недолгий разговор, толчок со стороны Дениса, разнимающие стюарды и футболисты, 10 суток ареста для болельщика – первая часть спектакля удалась. Дальше последовал второй акт – заочный: руководство клуба подало на Голунова иск о возмещении ущерба в 20 тысяч евро, а обвиняемый собирается подать жалобу в связи с побоями со стороны Глушакова и Фернандо.

5. Впервые последнее место в ЛЕ

«Спартак» опять достиг новых «высот»: в этот раз красно-белые стали первым российским клубом, занявшим последнее место в группе Лиги Европы. Таким образом, москвичи продолжили баловать международными провалами. Всего год назад команда Карреры «сгорела» в игре с «Ливерпулем» (0:7) и установила парочку антирекордов: поражение в Англии стало не только самым разгромным для отечественных представителей в еврокубках, но еще и самым результативным для самого «Спартака».

Текст: Никита Котов, Антон Муша, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев, официальный сайт ФК «Краснодар»

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