Итоги еврокубковой осени для российских клубов. Лига чемпионов: «Локомотив», ЦСКА

В евросезоне-2018/19 от России стартовало шесть клубов. К зиме там осталось только два – «Зенит» и «Краснодар». Еще полгода назад мы мечтали о том, как сместим с 5-го места таблицы коэффициентов УЕФА Францию. А теперь чувствуем, как в спину дышит Португалия. Так что же останется в истории от этой осени российских команд в Лиге чемпионов?

«Локомотив»

4-е место в группе

Результат: вылетел из еврокубков

Заработал: 21,274 млн евро

15,25 млн – за участие в групповом этапе ЛЧ

2,7 млн – за победу над «Галатасараем» в Москве

3,324 млн — «исторические» премиальные ЛЧ

1. Худшее выступление среди российских команд

Возвращение в ЛЧ у «Локомотива» не задалось: к игровым и ментальным проблемам добавились травмы основных форвардов, так что выступить в свою реальную силу у команды Юрия Семина не получилось. Пять поражений в шести матчах говорят сами за себя. По забитым голам хуже «Локо» (4) оказались только провалившийся «Монако» и АЕК (по 2), а по точности передач (74,9%) «железнодорожники» заняли второе место с конца после «Црвены Звезды» (71,0%). И все это в не самой сложной группе, в отличие от тех же сербов.

2. Грубые ошибки

Бросилось в глаза, как нелепо «Локомотив» раз за разом привозил себе голы. Необъяснимая потеря концентрации и хладнокровия, недопустимая на таком уровне, поражала игроков одного за другим. Начиная с Гилерме, которого найдется за что упрекнуть чуть ли не в каждом голе. Минимум два мяча на ровном месте подарил соперникам Соломон Кверквелия. В четырех матчах из шести «Локомотив» пропускал на последних минутах, причем дважды (оба раза – с «Шальке») это случалось при счете 0:0 и лишало команду почти добытых очков.

3. Недовольный Мануэл Фернандеш

В начале сентября португалец открыто выразил претензии клубу, назвав неуважением отсутствие нового контракта. Ситуация не решена до сих пор, а у Ману начались закидоны. Памятным стал эпизод в матче с «Порту», когда заваливший игру Фернандеш, уйдя с поля на 65-й минуте, «не заметил» протянутой руки Юрия Семина. Тренер предпочел отшутиться: «Хуже было бы, если бы он меня расцеловал». Тем не менее после той встречи португалец все меньше времени проводит на поле, а заменить такого мастера «Локомотиву» сейчас некем.

4. Первая победа «Локомотива» в ЛЧ за 14 лет

Даже при таком слабом результате можно найти позитив. Одну победу «железнодорожники» все же одержали, и это важно, если учесть, что в последний раз «Локомотив» выигрывал матч Лиги чемпионов еще в эпоху Хохлова и Лоськова. Выросло целое поколение болельщиков, вообще не видевших клуб в главном еврокубковом турнире. Их утешительным призом стала победа над «Галатасараем» на «РЖД-Арене» со счетом 2:0. В первом матче с турками «Локо» был разбит 0:3, но дома россияне играли лучше и заслуженно взяли три очка.

5. Дебют Федора Смолова в Лиге чемпионов

Вот они, реалии российского футбола: один из самых талантливых игроков страны последнего десятилетия, двукратный лучший бомбардир чемпионата и дважды лучший футболист года в России по версии РФС в 28 лет впервые сыграл в Лиге чемпионов. Правда, дебют закончился разгромным поражением от «Порту» (1:4), а сам Смолов за 20 отведенных ему минут ничем особенным не отметился. Зато в следующей встрече он вышел в старте и организовал для Игнатьева гол, сделав важный вклад в победу «железнодорожников».

ЦСКА

4-е место в группе

Результат: вылетел из еврокубков

Заработали: 35,95 млн евро

15,25 млн – за участие в групповом этапе ЛЧ

0,9 млн – за ничью с «Викторией» в Пльзене

2,7 млн – за победу над «Реалом» в Москве

2,7 млн – за победу над «Реалом» в Мадриде

14,4 млн – «исторические» призовые от УЕФА

1. Впервые в ЛЧ последняя команда группы дважды обыграла первую

ЦСКА – главный парадокс нынешней Лиги чемпионов. Дважды обыграть «всухую» победителя трех последних розыгрышей главного еврокубка – «Реал», но при этом вылететь с последнего места в группе. Мадридцы выглядели жалко, но этим победам радоваться нужно больше, чем огорчаться вылету. «Сливочные» забивали на «Сантьяго Бернабеу» во всех матчах ЛЧ начиная с 27 апреля 2011 года – тогда проиграли «Барсе» (0:2) в полуфинале. Армейцы прервали многолетнюю серию и нанесли крупнейшее поражение «Реалу» в ЛЧ.

2. Пльзень снова оставил ЦСКА без еврокубковой весны

И все же основными соперниками ЦСКА были «Рома» и «Виктория», от количества набранных очков с которыми и решался итоговый расклад группы. Как и ровно пять лет назад, красно-синие лишились плей-офф еврокубков из-за упертости чехов. Тогда команда Павла Врбы обыграла ЦСКА дома (2:1), заставила удалиться Дзагоева, а российских фанатов – подпалить стадион. В этот раз «Виктория» в двух решающих турах победила и ЦСКА, и «Рому», размешав эндорфиновый соус армейцев с гнилыми овощами из Италии. «Рома» отомстила за Думбия.

3. Виктор Гончаренко научил армейцев обороняться даже в ЛЧ

Если при Леониде Слуцком армейцы за 43 матча в Лиге чемпионов не провели ни одной «сухой» игры, то при Викторе Гончаренко ЦСКА уже 7 раз (4 матча в квалификации) не давал сопернику забить. Причем дважды этой осенью – против «Реала» благодаря 10 сейвам Акинфеева. Он же впервые за карьеру отбил пенальти в еврокубках против «Виктории». Другая метаморфоза – результативность Щенникова. За последние 43 матча он забил 7 мячей (3 — в ЛЧ). Прежде он забил всего 1 мяч в 262 матчах. Итог перехода на игру в пять защитников.

4. За шесть матчей ЦСКА задействовал 23 игроков и раскрыл новых лидеров

За представляющий Россию ЦСКА было боязно, ведь команда кардинально омолодилась (средний возраст – 23,6 года). Если Никола Влашич сразу показал себя вожаком, то потенциал Ильзата Ахметова, Арнора Сигурдссона и Ивана Облякова стал заметен только после ключевых игр ЛЧ. Удаление Игоря Акинфеева за агрессию в адрес арбитра на последних минутах матча с «Реалом» вынудило ЦСКА выпустить доигрывать Георгия Кырнаца и везти в Рим основным голкипером Илью Помазуна. Важнейший опыт.

5. Переезд в «Лужники» оправдал себя

ЦСКА, несмотря на последнее место в группе, заработал не менее 21,55 млн евро: 15,25 млн армейцы получат за участие в групповом этапе, 5,4 млн – за две победы над «Реалом» и 0,9 млн – за ничью с «Викторией». По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, переезд с «Песчанки» в «Лужники» принес клубу профит в 350 млн рублей, а это 4,6 млн евро. Вопреки ожиданиям, достойную явку получилось организовать не только на «Реал» (71 811 зрителей), но и на «Рому» (64 454) с «Викторией» (52 892).

Текст: Антон Муша, Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

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