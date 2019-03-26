Испытательный срок. 10 игроков, дебютировавших за национальные сборные

Начало отбора к чемпионату Европы-2020 знаменует не только старт предстоящего крупного турнира, но и появление новых звезд в национальных командах. В первых турах квалификации в сборных дебютировала внушительная группа игроков, в том числе и два россиянина: Ильзат Ахметов и Федор Чалов.

1. Ильзат Ахметов, Россия, 21 год

Молодой футболист неожиданно для всех появился в стартовом составе России в матче с Бельгией. Начал Ильзат немного робко: по позиции полузащитник часто противостоял Эдену Азару, но потом несколько раз отобрал мяч у главной звезды «красных дьяволов». Нет сомнений, что Ахметов станет основным игроком нашей сборной. Однако против бельгийцев три ошибки игрока ЦСКА привели к трем голам в ворота Гилерме (1:3).

Побег из Шоушенка. 10 игроков, недовольных своими контрактами

2. Лукас Клостерманн, Германия, 22 года

Йоахим Лев вовсю проводит эксперименты над своей командой. На этот раз он вызвал нескольких новичков, среди которых оказался и Лукас Клостерманн. Если вы не заядлый фанат немецкого футбола, то сперва вам будет сложно различать Клостерманна и Хальстенберга: у них не только одинаково длинные фамилии, позиции и клуб – «РБ Лейпциг», но и выглядят они как двоюродные братья. Лукас сыграл в матче против Сербии (1:1) на фланге обороны. Эту позицию ранее занимал Йозуа Киммих, но сейчас он располагается в центре поля. Клостерманн, как и его предшественники, не сидит только в обороне, а перемещается по всему флангу.

3. Хайме Мата, Испания, 30 лет

Луис Энрике в этот раз вызвал троих новичков в свою команду, но Хайме Мата — особый представитель Испании. Он дебютировал в матче против Норвегии (2:1), заменив Альваро Морату на последних минутах. Форвард проводит свой первый сезон в высшем испанском дивизионе в карьере, плюс ко всему в 30 лет он сумел пробиться в сборную Испании. В 2019 году нападающий забил 10 голов в Ла Лиге, больше только у Месси.

4. Доминик Собослаи, Венгрия, 18 лет

Венгерский опорник, о котором говорят уже пару лет внутри скаутской тусовки. В свои юные годы он уже заигран за основу «Зальцбурга». Клуб из Австрии практически не делает промахов в выборе молодежи и готов вырастить из Собослаи нового Тони Крооса. За сборную Доминик дебютировал в матче со словаками (0:2), выйдя на замену во втором тайме. Потенциально он может стать одним из лучших исполнителей в мире. За парня уже борются «Ювентус» и «Интер».

5. Мирослав Богосовац, Сербия, 22 года

Воспитанник «Партизана», а сейчас футболист «Чукаричков» Мирослав Богосовац сыграл свой первый матч за Сербию — и сразу против сборной Германии. Нужно сказать, что провел он его на прекрасном уровне, так и не позволив немцам уехать с победой (1:1). Защита Сербии оказалась самой сильной стороной команды, ведь за 90 минут Германия сумела заработать ничтожное количество моментов. Богосовац — один из представителей талантливого сербского поколения 1996 года и входит в число самых ярких игроков страны.

Школа одаренных детей. 10 восходящих звезд мирового футбола

6. Николо Дзаньоло, Италия, 19 лет

Итальянец, которому прочат блестящее будущее, наконец появился на поле в форме не только «Ромы», но и национальной команды. Вышел он лишь на замену, но чем не старт? Тренер дал ему всего пять минут. «Скуадра адзурра» наконец показала приемлемую игру: в матче против Финляндии она уверенно обошла соперника (2:0). Любопытно, что второй гол забил Мойзе Кин — форвард, ставший самым молодым автором гола в итальянской команде за 61 год.

7. Жуниор Мораес, Украина, 31 год

Натурализованный бразилец из киевского «Динамо» — самый колоритный персонаж в этой подборке. Мораес получил гражданство Украины только 18 марта, а уже спустя четыре дня защищал желто-синие цвета. Жуниор вышел в матче против Португалии (0:0) на 15 минут, но так и не отметился голом. Футболист признался, что знает почти все слова гимна Украины и старается исполнять его с особым чувством. К слову, в этой же встрече в украинской команде уже не в первый раз появился и натурализованный пару лет назад бразилец Марлос.

8. Федор Чалов, Россия, 20 лет

Федор — второй молодой дебютант сборной России. После перерыва в матче против Бельгии игрок заменил Дениса Черышева. Чалов — на данный момент лучший бомбардир чемпионата России с десятью голами в 20 встречах. Так что появление нападающего в национальной команде было абсолютно предсказуемо. По словам тренера Валерия Непомнящего, дебют Чалова его не разочаровал, но футболист ЦСКА может намного лучше демонстрировать свои способности.

9. Каллум Хадсон-Одои, Англия, 18 лет

Англичане продолжают перерождаться и бить рекорды. Хадсон-Одои вышел на замену в матче против Чехии (5:0) и стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии. На момент игры ему было 18 лет и 183 дня. За ним сейчас выстроилась очередь из топ-клубов, и его дебют в сборной был лишь делом времени. Кроме того, впервые за 138 лет за английскую национальную команду одновременно сыграли два 18-летних футболиста — Санчо и Каллум. В последний раз такое было в матче против Уэльса аж в 1881 году.

10. Гонсало Монтиэль, Аргентина, 22 года

Защитник из «Ривер Плейта» — явно не конкурент Месси по позиции, поэтому за его будущее можно быть спокойным. Монтиэль вышел в основе Аргентины в матче против Венесуэлы. Первые проиграли (1:3), но дебют защитника все же состоялся. За последний год Гонсало действительно прибавил: завоевал сначала Суперкубок Аргентины, а потом и Кубок Либертадорес. Важно, что в этом турнире Монтиэль действительно стал незаменим и уступил по количеству проведенных минут на поле только вратарю Франко Армани.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press