Испано-американские отношения. Кто задействован в проведении матчей Ла Лиги в Новом Свете

В середине августа руководство испанской Ла Лиги подписало контракт с медиакорпорацией Relevent Sports. Договор, заключенный на пятнадцать лет, подразумевает проведение ряда матчей чемпионата Испании на территории США и Канады. С недавних пор ходят слухи о проведении игр в Мексике. Выясняем, кто принял участие в сделке и какую реакцию договор вызвал на Пиренейском полуострове.

Персона №1. Стивен Росс – глава холдинга Relevent Sports, миллиардер из США

Стивен М. Росс родом из Детройта. Биография миллиардера сама по себе впечатляет: к 26 годам будущий владелец «Майами Долфинс» и организатор спортивных мероприятий получил три высших образования. К степени бакалавра по бухгалтерскому учету добавилось звание доктора наук по юриспруденции и звание специалиста по налогообложению. В знак благодарности Росс ежегодно вкладывает финансы в развитие Мичиганского университета, своей alma mater. Журнал «Форбс» оценивает капитал Росса в размере около пяти миллиардов долларов, основной род деятельности — рынок недвижимости на востоке США.

О выходе на футбольный рынок Росс задумался в 2011 году, когда смотрел матч между мексиканским «Чивасом» и «Барселоной». На стадионе в Майами, несмотря на невероятную жару, собрались 70 тысяч человек, и Росс подумал, что стандартные товарищеские матчи можно превратить в более привлекательный продукт. Через два года прошел первый International Champions Cup. Успешный опыт проведения турниров показали новые возможности для повышения интереса к европейскому футболу в Северной Америке. По словам Росса, «сотрудничество между «Relevant Sports» и Ла Лигой является большим шагом к популяризации футбола. Мы надеемся на серьезный рост перед предстоящим ЧМ-2026, который пройдет в Северной Америке».

Владелец «Майами Долфинс» приложил руку к организации первого матча в Соединенных Штатах. Матч 21-ого тура между «Барселоной» и «Жироной» состоится 27 января на стадионе Hard Rock Stadium. Арена как раз является местом проведения домашних игр команды Росса. Жирондинцы уже продумывают варианты по денежным компенсациям для болельщиков команды. Рассматриваются возможности предоставления бесплатных билетов на самолеты до Флориды, приоритетное право выкупа билетов на матч против «Барсы» в первом круге, а также возвращение 20% стоимости сезонных абонементов их владельцам.

Персона №2. Хавьер Тебас – президент Ла Лиги

Действующий президент Ла Лиги известен общественности как скандалист и автор ряда провокационных фраз. Открытое признание в симпатиях мадридскому «Реалу», обвинения в адрес клубов-толстосумов и УЕФА, сумбурные высказывания по проведению матчей Примеры в Канаде и США — все эти заявления делают фигуру Тебаса весьма противоречивой.

Тебас и до сделки предлагал эпатажные идеи. В Ла Лиге корректируется время начала игр, по словам представителей Примеры, азиатским странам тоже должно быть удобно смотреть игры «Барселоны» или «Реала». Затем последовала массовая миграция футболистов из Саудовской Аравии в клубы примеры и сегунды на полугодичную стажировку и курсы футбольного ликбеза. Правда перед ЧМ-2018 игроки сборной Саудовской Аравии особой игровой практики в Испании так и не получили.

После удара по рукам 16 августа с «Relevant Sports» Тебес не скрывал радости: «НБА и НФЛ проводили матчи за пределами своего континента, так почему Ла Лига не может поступить точно так же? Нам очень важно развивать наш бренд. Гарантирую, организация будет на таком уровне, что не повредит интересам клубов». Но столь поспешное заключение договора без ведома Королевской федерацией футбола Испании в очередной раз выставило президента Ла Лиги в невыгодном свете.

Более того, 22 августа произошел «Бунт капитанов»: в Ассоциации футболистов Испании капитаны 14 клубов собрались и единогласно не поддержали инициативу проведения игр в Северной Америке. На следующий день президент был краток: «Идея проведения «Эль-класико» в Нью-Йорке нежизнеспособна, по крайней мере в рамках лиги». Ла Лига попала в неловкое положение: контракт уже подписан, а испанский профсоюз объявляет протест.

Видимо, это не слишком беспокоит дона Тебаса. 56-летний чиновник в любом случае выйдет сухим из воды: по контракту Ла Лига не вправе принудить ни один свой клуб проводить матчи в Северной Америке. Тебас словно уверен что никакого ущерба участникам не будет от перелетов и сбитого графика игроков. Есть же стимул в виде щедрых бонусов. Как говорится, это бизнес, ничего личного.

Персона №3. Луис Рубиалес – главное лицо Федерации футбола Испании

По данной ситуации продолжает отмалчиваться Луис Рубиалес: 40-летний руководитель Федерации футбола Испании дорожит своей репутацией. Вероятно, его мнение будет полярным по отношению к мнению Тебаса.

Хотя история с увольнением Лопетеги за два дня до начала чемпионата мира в России оказалась не менее скандальной, чем договор о проведении игр Ла Лиги в странах Северной Америки. Испанская сборная оступилась в стадии 1/8 финала против России, выступление «Ла Фурии Рохи» оценили как провальное. Газета AS провела социологический опрос, где респондентам было предложено указать главного виновника провала испанской сборной на мундиале-2018. 52,5 процентов голосов было отдано действующему президенту Королевской испанской футбольной федерации. Однако Рубиалес и глазом не моргнул: «Я никогда не жалел о увольнении Лопетеги. Это было взвешенное решение в соответствии с нашими ценностями.» Правда, 40-летний глава Федерации добавил: «Увольнение не является спортивным решением.»

В августе же Рубиалес оказался в центре истории, связанной с Суперкубком Испании. Так как Примера началась 17 августа, то возник казус: финал пришлось провести не двухматчевым противостоянием, как это было раньше, а только одним поединком. Рубиалес местом проведения финала назначил марокканский Танжер. Клуб из Андалусии был возмущен и едва не устроил бойкот. Фанаты севильцев отказывались ехать в Марокко и запустили акцию протеста в Интернете, но клубу выдали денежную компенсацию. Ведущие телеканалы Испании отказались от показа матча, арена в Танжере оказалась незаполненной. Доход Федерации составил меньше миллиона евро.

25 августа Рубиалес отпраздновал знаменательную дату: 100 дней на посту главы Федерации футбола Испании. Возможно, поэтому в ситуации с матчами Ла Лиги зарубежом Рубиалес предпочитает тихо сидеть в стороне. Еще один неверный шаг — и репутация может окончательно испортиться.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков