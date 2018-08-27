Иранский дебют, танец Кавани, укрощение «крокодилов» и удивительный «Дижон». Главные события 3-го тура Лиги 1

Эдинсон Кавани отмечает возвращение голом и ярким танцем, Патрик Вийера терпит крушение, а «Дижон» продолжает удивлять. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.
Спасение тура
Защитник «Лиона» Жереми Морель в матче со «Страсбуром», рискуя нанести травму себе и сопернику, повторил легендарный отбор футболиста «МЮ» Фила Джонса. Получилось даже круче оригинала.
Morel il va à vu de la concurrence arrivé c'est devenu sergio ramos 😭 #teamOL#OLRCSA pic.twitter.com/FW2ZBsGwzh
— Memphiste🦁 (@kmlyonnais) August 25, 2018
Первое поражение «Нима»
Новичок чемпионата Франции потерпел первое поражение в сезоне, в гостях уступив «Тулузе». Причем в этой встрече было назначено два пенальти в ворота «Нима». И если с первым ударом Граделя с точки голкипер «крокодилов» Бернардони справился, то второй удар отбить не сумел.
Arrêt de #Bernardoni #TFCNO pic.twitter.com/zwMQY6xdAX
— Martoni ⭐️⭐️ (@JeLayPasTouchay) August 25, 2018
#TFCNO
But de Gradel !!! pic.twitter.com/NJcba9jBDA
— p⭐️sc⭐️l 🇫🇷 (@pascalhof) August 25, 2018
Гол тура
Четвертый гол «Амьена» стал украшением тура! Здесь идеально все: и перепасовка игроков, и завершающее действие нападающего Конате
Double de Konaté ! 4-0 #ASCSDR pic.twitter.com/f5DUibfjo8
— Buts Ligue 1 ⚽ (@butsligue1) August 25, 2018
Исторический дебют тура
Новичок «Амьена» Саман Годдос в первой своей игре за новый клуб отличился голом. Он стал первым иранским игроком, который сыграл и забил гол в чемпионате Франции.
58' ⚽️ @AmiensSC fait le break, sur une tête de Ghoddos #ASCSDR (2-0) pic.twitter.com/0h8fkC8lBP
— Martoni ⭐️⭐️ (@JeLayPasTouchay) August 25, 2018
Разгром тура
Если поражение «Реймса» все-таки как-то поддается логическому объяснению, ведь клуб еще в конце первого тайма остался в меньшинстве. То разгром «Ниццы» от скромного «Дижона» стал настоящей сенсацией. Команда Патрика Виейра полностью провалила второй тайм и пропустила четыре безответных гола. Кстати, для «Дижона» эта победа стала исторической. Еще ни разу до этого клуб не побеждал в чемпионате с таким счетом.
📈NEW RECORD #DFCO !📈
4-0, plus large victoire du @DFCO_Officiel en @ligue1conforama ! 👏👏 les gars, vous êtes des dingues !! 💥 pic.twitter.com/Xi044GUsh7
— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 26, 2018
Это интересно
В новом сезоне самой молодой командой чемпионата является «Лилль». Средний возраст игроков клуба 22 года и 9 месяцев. А самой возрастной командой является «Монпелье».
Lille plus jeune équipe lors de la 1e journée de Ligue 1 2018/19 (la moyenne d’âge changera avec Fonte & Remy), Montpellier la plus âgée.#LOSC pic.twitter.com/xVzAW5cXj0
— ⭐️ Kevin Jeffries ⭐️ (@kevjeffries) August 17, 2018
Цитата тура
«Мы в тяжелом положении. Сейчас не время опускать голову или терять самообладание. Мы должны все обсудить внутри команды, что произошло после счета 2:0. Нам необходимо работать над ошибками, повышать уровень концентрации и улучшать наше отношение»
— так высказался капитан «Ниццы» Данте о поражении от «Дижона».
Танец тура
Эдисон Кавани вернулся на поле после травмы, полученной еще на чемпионате мира. И уже на 12-ой минуте сумел распечатать ворота «Анже». Уругваец отпраздновал первый гол в сезоне необычным образом. Возможно, этот танец скоро станет мейнстримом.
#PSGSCO la nouvelle célébration de Cavani 👌🖒😂 pic.twitter.com/j9eJx1p625
— moussa (@gourouko) August 25, 2018
Событие тура
«Бордо» добилось первой победы в сезоне, обыграв «Монако». Три очка команде помог завоевать точный удар Камано на последних минутах встречи.
93’: GOOOOAAAALLL!!!!!! @f_kamano 2 goals today !!!!! #FCGBASM pic.twitter.com/GS1oLURF0P
— Girondins de Bordeaux 🇺🇸🇬🇧 (@girondins_engl) August 26, 2018
Результаты 3-го тура:
Лион – Страсбур – 2:0 (1:0)
(Терье, 42, Траоре, 64).
ПСЖ – Анже – 3:1 (1:1)
(Кавани, 12, Мбаппе, 51, Неймар, 66; Мангани, 21 — с пенальти).
Амьен – Реймс – 4:1 (2:0)
(Ньяоре, 22, Годдос, 58 Конате, 67, 73; Кафаро, 84).
Монпелье – Сент-Этьен – 0:0.
Нант – Кан – 1:1 (0:1)
(Сала, 80 — с пенальти; Кривелли, 37).
Ницца – Дижон – 0:4 (0:0)
(Агерд, 67, Хаддади, 83, Кейта, 86, 90).
Тулуза – Ним – 1:0 (0:0)
(Градель, 80 — с пенальти).
Лилль – Генгам – 3:0 (2:0)
(Шека, 7, Бамба, 10, 73).
Бордо – Монако – 2:1 (0:0)
(Камано, 48 — с пенальти, 90; Пеллегри, 63).
Марсель – Ренн – 2:2 (0:2)
(Окампос, 54. Бенсебайни, 72 — в свои ворота; Буриго, 38 — с пенальти, Сарр 45).
Турнирная таблица
Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ), Тавареш (Дижон), Бамба (Лилль), Неймар (ПСЖ) — по 3 гола.
Текст:Михаил Серебряков
Фото: Global Look Press