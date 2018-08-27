Иранский дебют, танец Кавани, укрощение «крокодилов» и удивительный «Дижон». Главные события 3-го тура Лиги 1

Эдинсон Кавани отмечает возвращение голом и ярким танцем, Патрик Вийера терпит крушение, а «Дижон» продолжает удивлять. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Спасение тура

Защитник «Лиона» Жереми Морель в матче со «Страсбуром», рискуя нанести травму себе и сопернику, повторил легендарный отбор футболиста «МЮ» Фила Джонса. Получилось даже круче оригинала.

Morel il va à vu de la concurrence arrivé c'est devenu sergio ramos 😭 #teamOL#OLRCSA pic.twitter.com/FW2ZBsGwzh — Memphiste🦁 (@kmlyonnais) August 25, 2018

Первое поражение «Нима»

Новичок чемпионата Франции потерпел первое поражение в сезоне, в гостях уступив «Тулузе». Причем в этой встрече было назначено два пенальти в ворота «Нима». И если с первым ударом Граделя с точки голкипер «крокодилов» Бернардони справился, то второй удар отбить не сумел.

Гол тура

Четвертый гол «Амьена» стал украшением тура! Здесь идеально все: и перепасовка игроков, и завершающее действие нападающего Конате

Исторический дебют тура

Новичок «Амьена» Саман Годдос в первой своей игре за новый клуб отличился голом. Он стал первым иранским игроком, который сыграл и забил гол в чемпионате Франции.

Разгром тура

Если поражение «Реймса» все-таки как-то поддается логическому объяснению, ведь клуб еще в конце первого тайма остался в меньшинстве. То разгром «Ниццы» от скромного «Дижона» стал настоящей сенсацией. Команда Патрика Виейра полностью провалила второй тайм и пропустила четыре безответных гола. Кстати, для «Дижона» эта победа стала исторической. Еще ни разу до этого клуб не побеждал в чемпионате с таким счетом.

Это интересно

В новом сезоне самой молодой командой чемпионата является «Лилль». Средний возраст игроков клуба 22 года и 9 месяцев. А самой возрастной командой является «Монпелье».

Lille plus jeune équipe lors de la 1e journée de Ligue 1 2018/19 (la moyenne d’âge changera avec Fonte & Remy), Montpellier la plus âgée.#LOSC pic.twitter.com/xVzAW5cXj0 — ⭐️ Kevin Jeffries ⭐️ (@kevjeffries) August 17, 2018

Цитата тура «Мы в тяжелом положении. Сейчас не время опускать голову или терять самообладание. Мы должны все обсудить внутри команды, что произошло после счета 2:0. Нам необходимо работать над ошибками, повышать уровень концентрации и улучшать наше отношение»

— так высказался капитан «Ниццы» Данте о поражении от «Дижона».

Танец тура

Эдисон Кавани вернулся на поле после травмы, полученной еще на чемпионате мира. И уже на 12-ой минуте сумел распечатать ворота «Анже». Уругваец отпраздновал первый гол в сезоне необычным образом. Возможно, этот танец скоро станет мейнстримом.

Событие тура

«Бордо» добилось первой победы в сезоне, обыграв «Монако». Три очка команде помог завоевать точный удар Камано на последних минутах встречи.

Результаты 3-го тура:

Лион – Страсбур – 2:0 (1:0)

(Терье, 42, Траоре, 64).

ПСЖ – Анже – 3:1 (1:1)

(Кавани, 12, Мбаппе, 51, Неймар, 66; Мангани, 21 — с пенальти).

Амьен – Реймс – 4:1 (2:0)

(Ньяоре, 22, Годдос, 58 Конате, 67, 73; Кафаро, 84).

Монпелье – Сент-Этьен – 0:0.

Нант – Кан – 1:1 (0:1)

(Сала, 80 — с пенальти; Кривелли, 37).

Ницца – Дижон – 0:4 (0:0)



(Агерд, 67, Хаддади, 83, Кейта, 86, 90).

Тулуза – Ним – 1:0 (0:0)

(Градель, 80 — с пенальти).

Лилль – Генгам – 3:0 (2:0)

(Шека, 7, Бамба, 10, 73).

Бордо – Монако – 2:1 (0:0)

(Камано, 48 — с пенальти, 90; Пеллегри, 63).

Марсель – Ренн – 2:2 (0:2)

(Окампос, 54. Бенсебайни, 72 — в свои ворота; Буриго, 38 — с пенальти, Сарр 45).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ), Тавареш (Дижон), Бамба (Лилль), Неймар (ПСЖ) — по 3 гола.

Текст:Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press