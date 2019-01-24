Ильзат Ахметов: «Раньше я ломал нос сопернику на поле. Теперь приходится себя контролировать»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в минувшем году добился большого прогресса. Летом он перебрался из казанского «Рубина» в армейскую команду, где стал основным игроком, дебютировал в Лиге чемпионов и вызывался в сборную России. В конце 2018-го Ахметов получил приз «Первая пятерка», который Детская футбольная лига традиционно вручает лучшему молодому игроку РПЛ, отметил свое 21-летие и дал интервью еженедельнику «Футбол».

ЦСКА

— Со стороны кажется, что ЦСКА в нынешнем сезоне — самая интересная команда чемпионата. А как все это выглядит изнутри? Оказаться в таком клубе в период перестройки — чего в этом больше: стресса или мотивации?

— Конечно, мотивации! До прихода в ЦСКА я долгое время не играл, соскучился по футболу и был запредельно настроен проявить себя, ждал шанса.

— Сейчас проходят зимние сборы, но если вспомнить первую часть чемпионата России, что выделите в первую очередь?

— ЦСКА неплохо выступил в первой половине РПЛ и в Лиге чемпионов. Обидно,

что не добились нужного результата – выхода в плей-офф еврокубков. В своей игре могу отметить и положительные, и отрицательные сдвиги. Но я хочу забить первый гол за армейцев и больше отличаться в результативных действиях команды.

— Многие ожидали от ЦСКА спада. Но после неровного старта вы в группе лидеров. В чем секрет?

— В хорошей селекции. Тренерский штаб дает нам шанс для прогресса и использует лучшие стороны игроков. Мы много работаем, и это должно вознаграждаться результатами. В этом смысл футбола.

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— Основные конкуренты ЦСКА в борьбе за чемпионство – это…

— На данный момент турнирная таблица очень плотная, каждый может вырваться вперед после успешно проведенного отрезка. Но пока назову четыре клуба — «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

— Молодых футболистов любят сравнивать со звездами. Вас в интернете называют Казанский Месси и Бишкекский Кака. В ЦСКА партнеры тоже так называют?

— В команде у меня вообще нет прозвища. Все это несерьезно. Я хочу быть самим собой и отличаться собственной индивидуальностью, быть личностью. Обсуждаю игру с отцом и агентом, ведь мы постоянно на связи. Я и сам критично отношусь к своим выступлениям, но часто узнаю мнение у этих двух людей.

Грасия, «Реал»

— В ЦСКА вы перешли из «Рубина», где проявили себя под руководством тренера Хави Грасии, теперь успешно работающего в английском «Уотфорде». Каким он запомнился вам?

— Я благодарен испанскому тренеру, он многое в меня вложил. При нем я прогрессировал в Казани. Грасия — порядочный человек, который работает над собой, пытается совершенствовать команду и анализирует ситуацию. Обидно, что все так сложилось и его уволили. Он предоставлял шанс молодым россиянам.

— В еврокубках вы дебютировали еще три года назад, когда выходили на замену в составе «Рубина» в Лиге Европы. А в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде» сидели в запасе. Тяжело соперникам «красных» в такой атмосфере?

— Во время выхода на стадион местные болельщики завораживающе пели песни, из-за чего появлялись мурашки, а сам я невольно оглядывался. Впервые я побывал на подобной арене и был приятно удивлен: заметно, что англичане живут игрой.

— В этом сезоне вы дебютировали и в Лиге чемпионов. Для многих футболистов — это вершина карьеры.

— Это космос! Полные «Лужники», «Реал» — это все та же история с мурашками! А после услышанного гимна хочется получать максимум удовольствия от игры, наслаждаться атмосферой на стадионе и кайфовать.

— Победу над «Реалом» (1:0) вы назвали пока что главной в своей карьере. Какие мысли были в голове до этой игры?

— Без волнения не обошлось. Оно есть у всех в подобных ситуациях, иначе мы были бы роботами. Но боязни не было – я чувствовал только запредельный настрой и желание бороться.

— В этом году произошел уникальный случай: ЦСКА дважды обыграл «Реал» в группе Лиги чемпионов, но занял лишь последнее место в группе. Вы сейчас понимаете, почему так получилось?

— Не хватило опыта и мастерства, потому что у нас молодая команда. Возможно, в какой-то момент мы потеряли концентрацию. Соперники чаще играли на таком уровне, поэтому сумели правильно воспользоваться своими моментами на поле. Но такова судьба ЦСКА в этом розыгрыше ЛЧ, и винить можно только самих себя.

Вызов в сборную

— В ноябре вы впервые получили вызов в сборную России. Сюрприз?

— После тренировки ЦСКА об этом мне сообщил клубный врач Михаил Сергеевич (Бутовский. – Ред.). Я был шокирован, еще гонял в голове мысль: «правда-неправда». Потом посмотрел в интернете новости и сразу же сообщил известие родителям, близким.

— Но потом была травма в матче с «Зенитом», и вы так и не доехали до национальной команды. Обидно?

— В первые дни я переживал. Но такова воля Всевышнего, который уберег меня от чего-то.

— Успели пообщаться со Станиславом Черчесовым? Он что-нибудь сказал, когда вы получили травму?

— Он интересовался моим самочувствием, желал поскорее выздороветь и избежать каких-либо рецидивов.

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— Появлялась информация, что вами интересуется итальянская «Рома» и английский «Арсенал». Откуда узнаете о таких новостях и как воспринимаете их?

— Узнаю так же, как и все, – из интернета. Бывает, что и кто-то из знакомых пришлет очередную новость. Я спокойно реагирую на такие вещи. Когда придет конкретное предложение, то мне об этом скажут в клубе. Считаю, что сейчас рано об этом беседовать, ведь я хочу прогрессировать здесь. ЦСКА – лучшее место, где я могу играть, и мне предоставляется шанс.

— Никола Влашич считает, что вам по силам заиграть в Европе и у вас сложно отобрать мяч. А какие сильные стороны сами выделите в своей игре?

— Я не люблю себя оценивать, у меня для этого есть персональные критики. (Смеется.) Если серьезно, я пытаюсь сохранить мяч в любой ситуации.

Хабиб, драки на поле, болезнь молодежи

— Один из самых популярных постов в вашем инстаграме – фото с Хабибом Нурмагомедовым. Какое впечатление он на вас произвел?

— Отдельного общения не было. Он зашел в раздевалку и поздравил нас с победой (над «Анжи». — Ред.). По моему мнению, он простой человек. Его стоит уважать за мужество в октагоне. Естественно, с Хабиба стоит брать пример.

— Футболисты по-разному относятся к соцсетям: кто-то их избегает, кто-то находит время пообщаться с фанатами, кто-то ставит лайки там, где не надо. А вы сколько времени тратите на соцсети, отвечаете ли болельщикам?

— Соцсети – болезнь молодежи, заразившая и меня. Я провожу там много времени, но стараюсь заниматься и чем-то полезным – например, читать книги. Я не самый активный пользователь и все равно слежу за всеми актуальными новостями.

— Вы сказали про книги. Что читаете сейчас и какой ваш любимый жанр?

— Сейчас читаю автобиографию Андреа Пирло. Люблю узнавать о жизни известных личностей, брать из их историй что-то новое.

— Вы публиковали в сториз фото вместе с Чаловым и Обляковым, назвав ваше трио АЧО. Прозвище сами придумали?

— Да, такая аббревиатура пришла на ум, немного пофантазировал. (Смеется.) Это посмешнее, чем то же ЧАО.

— В одном из интервью вы говорили, что всегда злились, когда проигрывали. Вас легко вывести из равновесия?

— Я эмоционален, но задеть меня трудно. По крайней мере, в жизни.

— Когда в последний раз вы теряли самообладание на поле?

— В юношеском возрасте я подрался во время игры. Меня удалили за сломанный нос сопернику, а потом дисквалифицировали на пару матчей. Теперь приходится себя контролировать.

— Наверное, самый часто задаваемый вам вопрос – о работе в отделе кадров «Рубина». После той истории вы и покинули Казань. Каково это было?

— Поначалу было недоумение: я не представлял, как такое вообще возможно. Сейчас могу только посмеяться над этим. Есть что рассказать детям, внукам.

— У вас в трудовой книжке есть запись о том, что вы сотрудник отдела кадров?

— Скорее всего. Но я не смотрел на записи в трудовой.

Гончаренко, мечты

— Самый ценный совет, который вы получили от главного тренера ЦСКА?

— Все его слова я стараюсь впитывать, а его советами пользоваться на поле. Виктор Михайлович придает уверенность, и к каждому у него собственный подход. Он знает, когда нужно пошутить, а в каких моментах на команду стоит наорать.

— Часто получаете выговоры от Гончаренко?

— Если честно, то нет. Стараюсь, чтобы не было проблем. В том числе и с дисциплиной.

— 31 декабря у вас двойной праздник: помимо Нового года еще и день рождения. Поделитесь мечтами и целями на 2019 год.

— Для начала окончательно выздороветь и забыть о травме. Потом завоевать место в основном составе, выступать стабильно, успешно, результативно. А еще хотелось бы попасть в национальную команду и выиграть чемпионат с ЦСКА!

Текст: Никита Котов, Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев

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