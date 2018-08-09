Илья Кутепов: «Если бы Зобнин спел на «Голосе» так же, как в сборной, я бы повернулся!»

Он один из тех в сборной России, кто сделал себе хорошее имя на чемпионате мира. Когда Илья Кутепов оказался в основе национальной команды, многим казалось, что у нас будут проблемы. А на деле получилось, что у российской сборной была одна из самых надежных защитных линий на турнире, а Кутепов неплохо смотрится даже на фоне мировых звезд. Спустя две недели защитник, ставший открытием турнира, вспоминал с еженедельником «Футбол» главные моменты ЧМ-2018.

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Встреча у трапа

— Вы когда осознали, что все-таки на чемпионате мира вы, сборная России, сделали нечто такое, что потом страна долго будет вспоминать добрыми словами?

— Когда вернулся домой, в Ставрополь. Как закончился чемпионат мира, я сразу полетел повидаться с родителями. И вот там, в аэропорту, все началось — невозможно было пройти, все буквально останавливали, просили фото, говорили добрые слова. Всего этого на базе сборной мы же не ощущали. Там, за забором Новогорска, ты отделен от людей, от болельщиков. Там у тебя вся жизнь по кругу: тренировки – автобус – стадион – матч — автобус – тренировки. А когда ты в люди выходишь, вот тогда это осознание на тебя и накатывает. В самолете я уже понял: вот, началось. А в Ставрополе меня прямо у трапа встречали.

— Аршавин как-то сказал, что в Санкт-Петербурге его из десяти бабушек узнают девять. А вас в Ставрополе?

— Ха, насчет бабушек не скажу, но про трап самолета я серьезно. У меня есть хороший знакомый журналист, вот он меня с телевидением, с камерами встречал у самолета. А я с женой, с ребенком на руках… И они подлетают: «Давай запишем интервью прямо здесь!» – «Так там же автобус ждет!» – «Автобус подождет! Люди только рады будут!»

— Слышал, там, в Ставрополе, памятник теперь кому-то ставить…

— Думаю, вряд ли мне. Мне и не надо!

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Игнашевич и надежность

— На ЧМ вы играли в связке с Игнашевичем. Теперь вокруг говорят, что это он вывел вас на новый уровень.

— И они правы. Это действительно был новый опыт. Я много чего у него подсмотрел, а он и сам многое подсказывал. Конечно, все это дает чувствительный толчок твоей карьере.

— Подсмотрели? Что, например?

— Так не скажешь сразу. Идет тренировочный процесс, и голова у тебя все равно вполоборота повернута к Сергею, ты как губка впитываешь, что он делает в том или ином моменте, и повторяешь за ним, иногда даже четко не осознавая, что именно ты сейчас сделал. Выбор позиции в той или иной игровой ситуации, движение, взгляд в определенном направлении… Все это ловишь. Это очень сложно объяснить на словах.

— Хорошо, главный урок от Игнашевича?

— Надежность – превыше всего. В любой ситуации надо выбирать простое и самое надежное решение. На словах это звучит несложно, но следовать этому принципу не так-то легко.

— На прощание он что-то говорил вам?

— Ну, установки-то четкой не было.

— Ну да, в сборной по установкам у нас другой человек…

— Ха! На самом деле с Сергеем у нас был разговор такой личный, по душам. Мы поблагодарили друг друга. Мне на самом деле очень жалко, что он закончил карьеру. Все видели, как он сыграл на чемпионате мира, какую пользу принес, как был надежен.

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Штраф

— Вы знаете, что после матча с Испанией вас оштрафовали на 7,5 тысячи евро? С вас сняли?

— Ага, с карточки сняли! Я даже не знал, что такое нарушение карается штрафом, но с карточки моментально улетело. Говорят, прислали в РФС «письмо счастья» — знаете, такое: с фотографией, с камерой, со временем нарушения. Говорят, если в течение нескольких дней заплатить, то 50 процентов скидка! А Зобу (Зобнин. – Ред.) вообще хотели после этого матча прав лишить за превышение скоростей с Испанией. Там, говорят, через Черышева решали, только он мог с испанцами договориться!

— Ладно, а если серьезно?

— Если серьезно, я даже ничего не знал об этом. Мне только из ГАИ несколько раз штрафы приходили.

— В сборной есть человек, который оповещает команду об изменениях в регламенте, о таких вещах?

— Да, и много. У нас на самом деле все очень четко организовано в этом плане.

— Формулировка со штрафом звучала так: «за удержание соперника». Что это вообще значит?

— Я так думаю, что он на моей спине должен был метров десять проехать. А там было так: я Иско пальцем зацепил, он упал. Ну что это вообще такое?

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После Хорватии – только опустошение

— Лучший ваш матч на ЧМ?

— Тяжело выделить один. Наверное, все-таки с Испанией – там было много работы. Но это не только мой лучший матч, там вся команда отработала в обороне очень качественно.

— После Хорватии у вас какое чувство было? Что упустили шанс на полуфинал или все-таки сделали большое дело?

— Было полное опустошение. Вообще ничего не осталось, никаких чувств – ни жалости, ни гордости, вообще ничего. Только потом стало немного обидно, что остановились даже не в шаге, в полушаге от полуфинала. Вот две эмоции, которые заполнили все, – сначала полная пустота и усталость, а потом чуть разочарования.

— Когда летели из Сочи с матча, в самолете была полная тишина. Все так расстроились?

— Все просто смертельно устали. Я домой прихожу, меня жена спрашивает: «Что с тобой? Вообще ни слова не говоришь». А просто вымотался до предела, внутри пустота, я в таком состоянии два дня проходил.

— Роман Зобнин говорил, что не помнит, подходил ли к нему кто перед пенальти, спрашивал, будет ли он бить. А вы?

— Я был в полном адеквате, все помню. А если бы Зобе пришлось бить, мы бы его настроили. Есть у нас секретные методы.

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Кавани и снимок ноги

— На чемпионате мира пришлось побороться со многими топ-игроками. Кто был самым топовым?

— Я назову Кавани. Суарес тоже, конечно, топ, но Кавани – просто лучший. И техничный, и работяга. Мы играем 90 минут, по счету многое ясно, а он летит на последних минутах на добивание так, словно счет 0:0! Видно, как он горел, видно, как желание побеждать и забивать сжигало его изнутри.

— На главном вашем фото с ЧМ-2018 в инстаграме вы не целиком, а только ваша нога – распухшая от ударов. Это вообще нормальная история?

— Для таких матчей, как на чемпионате мира, — вполне. Когда ты на адреналине, на эмоциях, ты ничего не чувствуешь, летишь дальше в стыки. А боль приходит уже потом, после матча, в раздевалке. Но такая история у большинства футболистов.

— После чемпионата мира физически и эмоционально вы готовы к чемпионату России?

— Физически – думаю, да. Нас так подготовили к чемпионату мира, что за 10–12 дней отпуска растерять физическую форму было просто невозможно. А психологически, возможно, мы еще не отошли. Но что вы хотите, это был домашний чемпионат мира, такой турнир бывает только раз в жизни. Конечно, матчи такого накала надо было пережить, и они оставили след. Но ничего, пара игр чемпионата России – и все придет в норму.

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Встреча в «Спартаке»

— Твиттер «Вильярреала» показал видео, как встречали в клубе Черышева после чемпионата мира. А вас как в «Спартаке»?

— Да нормально встретили. Охранники машину проверили, сказали: «Заходи!» Потом сразу взвешивание – а вы как думали? А потом бери фишки, мячи, иди на поле – после все соберешь, принесешь обратно! Ладно, если серьезно, все было тепло, но без надрыва. Поздравляли, говорили хорошие слова.

— Коуч тоже?

— Коуч сказал, молодцы, что вернулись живые и здоровые.

— В «Спартаке» у вас новый защитник – Жиго. Слышали что-то о нем раньше?

— Раньше – нет. Но мы на тренировках пообещались на английском – на французском я еще не готов. Ничего, адекватный парень в жизни. А на поле – мощный, цепкий. «Спартак» явно усилился с этим трансфером.

— Но это ваш конкурент.

— Конкуренция – это хорошо.

— У вас там еще Джикия, Боккетти…

— Нормальная ситуация. У нас в этом сезоне очень много матчей, шанс проявить себя будет у всех, а дальше тренеру решать, кого ставить.

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Калинка-малинка

— Еще в «Спартак» пришел Ташаев.

— Я его знаю со сборов в национальной команде, и все понимали, к чему все идет. Так что мы в «Спартаке» его ждали. Хороший парень, работоспособный, я думаю, он принесет команде большую пользу.

— Зобнин про него рассказывал?

— Да Зоба про него уже устал рассказывать – они с «Динамо» еще знакомы.

— Просто вы с Зобниным в сборной больше всего общались, постоянно вместе держались.

— Мы еще с тольяттинской академии знакомы. Это сколько уже лет прошло! А сейчас мы вообще соседи, так случайно получилось, плюс в клубе одном играем: так сложилось, что много лет уже идем вместе.

— Выступление Романа, как он пел в сборной песню Андрея Губина, смотрели?

— О, если бы это было шоу «Голос», я бы точно повернулся! Да там если бы автор песни был, он бы тоже повернулся. Посмотреть — кто это вообще такой.

— Вы бы так смогли исполнить?

— Не, я только в душе пою.

— Какой репертуар?

— Слышали, как на стадионе перед матчами сборной «Ка-а-алин-ка-малин-ка»? Вот это мое, я примерно так же исполняю.

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Текст: Мурад Латипов

Фото: Сергей Дроняев