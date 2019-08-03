Игра ва-банк. Старейшее дерби «Спартак» — «Динамо» не выявило победителя

Центральный матч 4-го тура РПЛ состоялся в московском Тушине, где прошло старейшее дерби отечественного футбола. «Спартак» подходил к игре в роли «темной лошадки»: неоднозначные результаты и радикальная трансферная политика вызывали много вопросов. «Динамо» же после победы неделей ранее над «Уралом» явно намеревалось продлить победную серию. Сам матч показал: 168-е дерби между «Спартаком» и «Динамо» пусть и завершилось без забитых мячей, но все равно удалось на славу.

Чемпион мира и фанат Майкла Джордана

Матч с динамовцами становился дамокловым мечом для Олега Кононова. Продажа Луиса Адриано и Фернандо вынуждала специалиста идти ва-банк. Несмотря на большую обойму игроков, задача казалась не самой простой: клуб потерял двух ключевых игроков, которые приносили результат.

Основной состав оказался любопытным. Главный тренер «Спартака» неожиданно выпустил в старте Александра Ташаева. Полузащитник в текущем сезоне провел на поле всего лишь 11 минут. Вероятно, Кононов рассчитывал на особую мотивацию Ташаева против бывшей команды. И все же логичным казался выход Резиуана Мирзова. Едва ли дело в игре футболиста, который в Саранске сыграл около получаса. Напрашивался выход этого хавбека вместо 88-го номера во втором тайме.

Приятной неожиданностью стало появление в заявке Андре Шюррле. Чемпион мира 2014 года, конечно, начал матч на скамейке запасных. Дебют немца состоялся во втором тайме. Другой новичок, Джордан Ларссон, оказался вне заявки. Сын легендарного шведского форварда тем не менее поучаствовал в мероприятии. Фанат Майкла Джордана раздавал автографы болельщикам в подтрибунном помещении перед игрой. Пока не готов выйти на поле и хавбек Гус Тил. Будущий игрок «Спартака» прибыл на игру со своим агентом и смотрел матч с VIP-трибуны. В понедельник полузащитник голландского «АЗ» пройдет медосмотр и подпишет контракт с красно-белыми.

Паршивлюк как дома, вечный Федор Черенков

Атмосфера дерби чувствовалась уже за 45 минут до стартового свистка. Первыми на поле вышли разминаться вратари «Спартака». Хотя на трибунах было немногочисленное количество зрителей, они поддержали своих игроков бодрой овацией. А вот когда на газоне появились голкиперы «Динамо», те удостоились от болельщиков хозяев недовольного свиста. Гостевой фан-сектор решил поддержать любимцев: «Ди-на-мо! «Ди-на-мо!» После того, как команды отправилась в раздевалку, фанатская трибуна «Спартака» еще раз похлопала. На этот раз аплодисменты получил Александр Селихов, который решил пройти в подтрибунное помещение рядом с трибунами.

Персональной овации удостоился и Сергей Паршивлюк, ныне выступающий за «Динамо». При озвучивании других игроков трибуна «Север» недовольно гудела. Впрочем, гнев быстро сменился на милость: перед стартом на экранах показали ролик, посвященный легендарному Федору Черенкову. Трогательное видео постоянно сопровождалось аплодисментами. Трибуна после ролика напевала имя прославленного игрока и символа «Спартака» 80-х.

Финальный аккорд: баннеры. Торсида «Спартака» подготовила очередную красивую растяжку, а гостевой фан-сектор сделал вывеску: «Ты наша жизнь, мы голос твой».

«Первое сильное впечатление — статуя гладиатора». Знакомство с новой звездой «Спартака» Андре Шюррле

Каратист Понсе и дебютант Шюррле

Матч начался резво, темп задавали быстрые перепасовки мяча. Уже на 3-й минуте Максименко отбил сильный удар Юсупова. «Спартак» мгновенно нанес контрвыпад: Гулиев пробежал в одиночку полполя, прострелил, а замкнуть пас оказалось некому. Следующий момент возник только спустя полчаса, когда Жиго едва не замкнул подачу с углового флажка. А пока «Динамо» активничало на чужой половине поля.

Выделялся Шиманьски: польский футболист активно играл в касание, раздавая пасы на фланги. Если Паршивлюк не рисковал подавать в штрафную Максименко, то Рауш совершил несколько прострелов. Впрочем, успеха подачи не имели: удары Жоаозиньо и того же Шиманьского были заблокированы. Предпринял попытку и Шейдаев, но мяч задел перекладину. «Спартак» же перепасовывался, но не хватало конкретики в завершающей стадии атаки. На 37-й минуте подачу с фланга едва не замкнул Понсе. Но аргентинец сотворил опасный трюк, ударив прямой ногой прямо в грудь Шунину. После пятиминутной паузы форвард увидел перед собой красную карточку красного цвета.

«Эпизод с Понсе – это игровой момент, он вообще такой парень настойчивый, всегда борется с противником. Он не видел и думал, что вратарь стоит в воротах и не выходит. Если бы он посмотрел чуть, он бы ни в коем случае так не пошел», — так прокомментировал после игры этот момент Олег Кононов.

Неожиданное удаление вынудило главного тренера «Спартака» поменять Жано на Андре Шюррле. Немец, арендованный у дортмундской «Боруссии», едва не стал героем и любимцем болельщиков. Он эффектно обыграл защитника и пробил на исполнение. Шунин с трудом отбил удар. По игре Андре оставил приятное впечатление: два удара в створ, четыре точные передачи из пяти (83% точности). Еще один момент Шюррле не реализовал: после атаки немец замешкался и на ровном месте потерял мяч.

«Выход Шюррле – это был риск, — признался потом Кононов. — Он только начал с нами тренироваться. Но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет искать свободные зоны, где мы сможем делать контратаки».

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, в свою очередь, отметил, что ему было сложно угадать состав соперника до начала игры: «Явных моментов в игре не было. В некоторых эпизодах нам надо было поточнее сыграть, но и «Спартак» хорошо оборонялся».

У «Спартака» и «Динамо» после четырех туров по 5 очков. В следующем туре красно-белые отправляются в Грозный, где встретятся с «Ахматом», а бело-голубые примут на своем стадионе «Зенит».

Премьер-лига. 4-й тур

СПАРТАК — ДИНАМО — 0:0 (0:0)

Москва. 3 августа.

Стадион: «Открытие Арена». 34 389 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Ташаев (Мирзов, 64), Ананидзе (Шюррле, 46), Бакаев, Понсе.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Паршивлюк, Рауш, Шуньич, Юсупов (Теттех, 60), Каборе, Панченко, Шиманьски (Н’Жие, 67), Жоаозиньо, Шейдаев (Грулев, 74).

Голы: 1:0 — ().

Предупреждения: Ташаев (10), Гулиев (32), Юсупов (57), Шуньич (85), Н’Жие (90), Бакаев (90).

Удаление: Понсе (35).

8 (3) удары (в створ) 12 (6)

11 фолы 16

0 офсайды 2

2 угловые 8

40 % владения мячом 60

Календарь и результаты матчей РПЛ-2019/20

Фото: твиттер ФК «Спартак»

Текст: Андрей Синельщиков