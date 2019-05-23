Гжегож Крыховяк: «Кто самый шумный в раздевалке? Борис Ротенберг!»

Польский хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк – один из самых ярких дебютантов нынешнего сезона РПЛ. Двукратный победитель Лиги Европы и футболист основы сборной Польши сразу же вписался в состав москвичей, показав тот уровень игры, за которой его приглашали в «Севилью» и «ПСЖ». В интервью еженедельнику «Футбол» Крыховяк рассказал о России, Юрии Семине, Унаи Эмери и своем бизнесе.

Особенности РПЛ и разговорчивый Ротенберг

— Гжегож, сезон уже подходит к завершению, я понимаю, что еще рано подводить итоги, и все же как бы вы оценили свой первый сезон в России?

— Я счастлив и доволен тем, что сделал и чего достиг. Я всегда стараюсь показать свой максимум и думаю, что в первой половине сезона мог сыграть лучше. Но все дело в том, что у меня было недостаточно времени на подготовку к сезону. Когда я приехал в «Локомотив», то тренировался лишь несколько дней и затем дебютировал в чемпионате. Физически я не был готов на сто процентов. Но теперь, особенно после того как у меня был месяц для подготовки к весенней части сезона, я чувствую себя намного лучше и сильнее.

— К чему вам было труднее всего адаптироваться в чемпионате России?

— Я думаю, что футбол остается таким же, независимо от чемпионата. Конечно же тебе всегда нужно какое-то время на адаптацию, когда ты перебираешься в новую команду: новый язык, вокруг тебя много всего необычного. Но в этот раз я достаточно быстро адаптировался.

— Всю свою карьеру вы провели в топ-лигах, где по ходу сезона нет больших перерывов и довольно интенсивный график. А в России клубы уходят на зимние каникулы почти на три месяца. Для вас это стало приятной новостью?

— Несомненно! Кто же не любит отдыхать? (Улыбается.) Но важно еще и то, что у тебя появляется возможность успешно подготовиться ко второй половине сезона. Не забывайте, что раз в два года многие футболисты отправляются на международные турниры в составе сборных и усердно работают, вместо того чтобы уехать в отпуск. Для физических кондиций зимняя пауза очень важна и дает возможность не только восстановить силы, но и быть максимально готовым к возобновлению чемпионата.

— С кем из игроков «Локомотива» вы сдружились больше всего и видитесь в свободное время? Понятно, что один из них Мацей Рыбус, верно?

— Да, конечно же я тесно общаюсь с Мацеем. Но знаете, мы проводим так много времени вместе с командой — на тренировках, в отелях, во время поездок, — поэтому когда у тебя появляется немного свободного времени, ты хочешь провести его с семьей и своими близкими.

— Кто из ваших одноклубников самый шумный в раздевалке «Локомотива»?

— Борис Ротенберг! Он очень много разговаривает, но мне нравится этот парень. Сейчас у Бориса тяжелая травма, но мы поддерживаем его и надеемся, что он сможет восстановиться как можно скорее.

— В этом сезоне вы уже дважды были удалены с поля. Больше, чем в любом из ваших предыдущих сезонов. Это вы играете жестко? Или вас так судят наши арбитры?

— Моя вторая красная карточка в кубковом матче была отменена, так что это удаление признали ошибочным. Ну а другая красная карточка… Такое случается. Я никогда не стремлюсь травмировать кого-то из игроков, но иногда тебе приходится играть жестко. Ведь если ты хочешь побеждать, то нужно бегать, биться и сражаться на каждом участке поля.

— Вы играли во Франции, в Испании, Англии. Где футбол более жесткий?

— Физически самый сложный чемпионат — в Англии. Тебе приходится много бегать и вступать в большое количество единоборств. В Испании все по-другому: там больше стараются играть именно в футбол. Игроки там не настолько физически крепкие, нежели в АПЛ, так что разница ощутимая.

— А кто из футболистов был самым сложным вашим оппонентом?

— Я еще не встречал такого.

— И даже в России?

— Пока что нет, но посмотрим, что будет дальше!

Урок от Эмери и физическая форма Семина

— В этом году еврокубковая кампания «Локомотива» завершилась еще в первой половине сезона. Но в плей-офф Лиги чемпионов происходят невероятные вещи: куча сенсаций и камбэков. У вас был подобный негативный опыт, когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» (1:6). Что вы чувствовали, проснувшись на следующий день?

— Я был очень зол и разочарован. Потому что такие поражения очень сложно принять. В том матче события происходили слишком быстро, но это футбол — подобные вещи случаются только здесь. Когда ты выступаешь в плей-офф, то лучше проиграть в первом матче и иметь шансы перевернуть ход событий в ответном, чем закончить все вот так. В любом случае в конце только одна команда будет счастлива, а другая останется разочарованной. Лишь футбол способен подарить такие разнообразные эмоции.

— Что помогает игрокам пережить такие обидные и тяжелые поражения? Как удается выкинуть это из головы и оставаться сфокусированным?

— Очень важно одержать верх в следующей встрече. В футболе проигрывает любая команда, но для поднятия духа необходимо после поражения победить. Тебе необходимо оставаться сильным и усердно работать – это самое важное. Не нужно слушать, что говорят люди вокруг, нужно фокусироваться на себе и на своей работе. Но самый лучший вариант доказать, что ты по-прежнему силен, – это выиграть следующий матч.

— Вы дважды побеждали в Лиге Европы, когда работали с Унаи Эмери. В этом сезоне он в четвертый раз вышел в финал ЛЕ, и многие даже стали называть турнир его именем. Что помогает ему быть столь успешным на таком уровне?

— Он очень усердно готовится к каждой игре и к каждому сопернику. Разбирает самую мельчайшую деталь, что дает возможность его командам знать абсолютно все о своем оппоненте. Это очень помогает при подготовке, когда ты знаешь, против кого предстоит играть, что умеет тот или иной футболист и как ты можешь нейтрализовать его.

— Он хороший мотиватор?

— Да, безусловно. Но когда играешь в финале, тебе не нужна дополнительная мотивация. Особенно когда знаешь, что победа в Лиге Европы дает путевку в Лигу чемпионов. Эмери профессионал и хорошо выполняет свою работу. Но чтобы добиться успеха, каждый в команде должен быть готов на все сто.

— Чему вы научились у Эмери? За что вы ему благодарны?

— Он научил меня уважать своего противника.

— Ваш нынешний тренер Юрий Семин – культовая фигура в российском футболе. Когда вы познакомились, чем он вас впечатлил?

— Своей отличной физической готовностью. (Улыбается.)

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— Какими тремя словами вы бы описали его?

— Опыт, конечно же. Энергия. И последнее слово – боец.

— Что команда подарила ему на день рождения?

— Мне кажется, он попросил что-то конкретное, но я так и не понял, что именно он имел в виду.

Прекрасная и шокирующая Москва

— Аргентинский нападающий Эктор Бракамонте, долгое время игравший в России, рассказывал мне, что приклеивал стикеры с названиями на русском на все предметы в своем доме. А когда смотрел футбол, то доставал стикеры из коробки, и если слово было написано на испанском, то он произносил его по-русски, и наоборот. А что помогает вам изучать языки?

— Не думаю, что у меня когда-либо были подобные идеи. Сначала я самостоятельно начал учить русский язык, а затем нашел преподавателя. Она очень помогает мне, и язык с ней стало учить намного проще.

— Когда иностранные футболисты приезжают в Россию, то в команде их часто сразу же пытаются научить матерным словам. А когда вы впервые приехали во Францию и в Испанию, каким словам вас пытались научить одноклубники?

— Чаще всего футбольным словам, которые помогают облегчить взаимопонимание на поле. Ну а уже после этого начинают учить матерным словам, это правда!

— Вы родились в небольшом польском городке Грыфице, но после этого жили в таких больших городах, как Севилья, Париж и теперь Москва. Где вы чувствуете себя комфортнее: в крупных мегаполисах или в более тихих местах?

— В больших городах. Прежде всего потому, что здесь есть чем заняться: огромное количество развлечений для досуга в свободное время. Мне нравится открывать для себя новые места. И проводить время в таких прекрасных городах, как Бордо, Севилья и Париж, намного интереснее, чем в маленьких городках.

— Лучшее место в Москве, где можно провести время – это…

— …Кремль. Москва – очень красивый город. Красная площадь, храм Василия Блаженного. Все, что находится в самом центре, – это нечто фантастическое.

— Когда приезжаешь в новый город, то рано или поздно сталкиваешься с чем-то необычным. Какую самую странную и сумасшедшую вещь вы видели в России? Было что-то, что вас шокировало?

— Пожалуй, самым шокирующим моментом для меня стало то, что цокольный этаж у вас называется «первый этаж». Такое я видел только в России!

— Я нашел старое видео в YouTube, где вы даете интервью польскому спортивному изданию в Севилье в 2015 году. Вы были со своей женой, и ведущий спрашивал ее о переездах вместе с вами, когда вы меняете команду. После этого он предположил, что, к примеру, жизнь в России вряд ли была бы такой же прекрасной, как в Севилье. Она в ответ лишь улыбнулась и пожала плечами. И вот теперь она живет здесь, в России. Какие у нее впечатления?

— Она очень довольна. Конечно же когда иностранцы слышат о России, то первая вещь, которая нам приходит в голову, – это погода. Ведь в России должно быть очень холодно. Мы с женой задумывались лишь над этим. Я бывал в Санкт-Петербурге, и это очень красивый город, но Москва еще более чудесная и прекрасная. На мой взгляд, российскую столицу можно включить в топ-5 лучших городов в Европе. Очень, очень красивый город.

Мода и путешествия

— Сейчас, чтобы узнать о человеке немного больше, достаточно изучить его профили в соцсетях. Если посмотреть ваши профили в инстаграме и твиттере, то становится очевидно, что вы фанат путешествий. Какая поездка была самой неожиданной?

— Одна из моих последних поездок была в Мачу-Пикчу. Это по-настоящему удивительное и фантастическое место. Совершенно точно — это одно из самых невероятных мест, которые я когда-либо видел.

— Уже планировали свой летний отпуск?

— Да, я собираюсь посетить Китай.

— Почему?

— Потому что я там никогда не был! Разве этого мало, чтобы отправиться в дорогу?

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— Когда Клаудио Маркизио приехал в Россию, его сразу же признали самым модным и стильным игроком РПЛ. Но вы наверняка могли бы составить ему конкуренцию. Самый стильный игрок в «Локомотиве» это вы?

— Да, так и есть.

— А когда вы играли в «ПСЖ»?

— Несомненно, я был самым стильным и там.

— Когда вы решились на открытие собственного бутика модной одежды в Варшаве?

— Это случилось год назад, вернее, год назад состоялось открытие бутика. А сама идея родилась пару лет назад. И сейчас мы планируем открыть второй магазин.

— Может, пора уже это сделать и в Москве?

— Нет, рано. Для начала нам нужно открыть шесть магазинов в Польше, а дальше уже посмотрим.

— У вас есть какие-нибудь идеи о создании нового бизнеса?

— Я вполне доволен тем, что у меня есть сейчас. Когда дело касается бизнеса, то здесь я работаю со многими людьми и доверяю им. Сам же стараюсь фокусироваться на футболе, потому что для меня это в приоритете.

Проклятие Дрейка и песня для «ПСЖ»

— В вашем инстаграме есть видео, где вы поете Last Christmas. Вам нравится петь?

— Нет, не люблю. Поверьте, если я не буду петь, так будет лучше для всех! Так что я предпочитаю этого не делать.

— Когда игрок переходит в новый клуб, он должен пройти посвящение. К примеру, нужно спеть перед командой. А что вы делали, когда перешли в «Локомотив»?

— Здесь все немного по-другому. Мне не нужно было петь, но предстояло угостить одноклубников ужином.

— А когда вы переходили в «Севилью» и «ПСЖ»?

— А вот там мне уже пришлось петь. Я исполнил для них детскую польскую песенку.

— Какая музыка звучит в раздевалке «Локомотива»?

— Очень много русской музыки.

— И как вам? Понимаете ее?

— Да, я понимаю, о чем поют. Я думаю, что это важно, когда ты меняешь клуб и страну, — открывать для себя новую культуру, новую музыку. Так что да, мне нравится. Да и в принципе я люблю любую музыку, независимо от стиля и языка.

— Вы наверняка слышали о «проклятии Дрейка»: если кто-то из футболистов фотографируется с ним и выкладывает снимок в соцсетях, то в следующий раз команда этого игрока терпит поражение. Вы сами верите в подобные проклятия или это лишь совпадения?

— Нет, я считаю, что это просто совпадения. Но этот парень действительно пугает, ведь уже было столько историй, когда из-за него проигрывали команды.

— Вы бы стали с ним фотографироваться?

— О нет! Думаю, что это не слишком хорошая идея.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, пресс-служба ФК «Локомотив», Global Look Press