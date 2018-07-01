Головиноломка. Как Россия оказалась в плей-офф чемпионата мира

Сборная России подходила к ЧМ-2018 в атмосфере практически нулевых ожиданий со стороны болельщиков. И на то были причины: серия без побед, экспериментальная линия обороны, отсутствие поставленной игры в атаке. Тем неожиданнее стали и игра, и результаты команды в первых двух матчах турнира. Пока сборная нашей страны готовилась к первому за 32 года плей-офф мирового форума, еженедельник «Футбол» разбирался, за счет чего ей удалось туда попасть.

Грамотный выбор стратегии

Надо отдать должное тренерскому штабу сборной, который не стал изобретать велосипед и постарался при построении игры отталкиваться от тех немногих сильных сторон, которые у команды уже имелись. Перед чемпионатом мы отмечали достаточно качественные действия без мяча — и в позиционной обороне, и в прессинге. Правда, тогда казалось, что для успешного выступления этого недостаточно. Но они стали хорошим базисом, от которого смогла оттолкнуться и наша игра в атаке.

Амплуа будущего. Часть 3. Атакующие центральные защитники

В матче с Саудовской Аравией (5:0) именно активный прессинг и компактное построение позиционной обороны позволили нашей сборной захватить инициативу. При этом мячом много владели саудовцы, но без особой пользы.

Россияне встречали соперника прессингом на границе средней трети, и даже если не удавалось перехватить мяч (а удавалось часто: 19 перехватов на чужой половине поля, лучший результат в первом туре), атака соперника направлялась к флангу. Обычно «орлы пустыни» предпочитают атаковать через центр, но наши игроки перекрывали передачи в середину и вынуждали соперника уходить к краям, через которые арабы в итоге провели три четверти своих атак.

Наша команда при движении мяча к боковой линии насыщала сильный фланг, откуда сопернику выбраться было проблематично. Столкнувшись с активным прессингом и необходимостью играть через непривычные зоны, саудовцы начали допускать потери даже без давления. Ошибки противника только лили воду на мельницу игрового превосходства россиян, которые смогли это превосходство преобразовать в голы. Пусть быстрые атаки российской команды не стали прямой причиной забитых мячей, но они вынудили Саудовскую Аравию играть в неудобный футбол на высоких скоростях. И это дало свой результат: за счет стандартов, за счет индивидуальных ошибок соперника, за счет преимущества россиян в «физике» и скорости мышления.

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Атакующие действия наш тренерский штаб при этом максимально упростил. Позиционные атаки обычно начинались забросом из глубины (47 длинных передач, третий показатель в туре). Верховую борьбу в атаке россияне выигрывали нечасто, однако за счет подбора (29 на чужой половине) нашим футболистам удавалось закрепиться у чужих ворот и через короткие розыгрыши обострять игру.

Такой стиль в атаке приобрел еще больший смысл с выходом Дзюбы. Артем в первом матче провел лишь 20 минут, но сразу подкупил своей заряженностью, особенно на фоне инертного и не попадающего в командный ритм Смолова, и заслуженно получил место в стартовом составе на второй матч. Эта рокировка вышла очень удачной. Египет не делает ставку на контроль мяча, как Саудовская Аравия, и против него прессинга и быстрых атак могло не хватить. Но с выходом Дзюбы у россиян появилась пусть примитивная, но достаточно выстроенная система позиционного нападения. Здесь, впрочем, не обошлось без случайности, причем довольно неприятной. Еще в первом матче травма Дзагоева вынудила Черчесова выпустить на левый фланг Черышева и двигать Головина в центральную зону. А появление Дзюбы позволило пазлу нашего состава окончательно сойтись.

Сложившийся состав

Трудно сказать, насколько осознанным был переход именно на такую расстановку с этими игроками. Со стороны кажется, что Черчесов просто перебирал варианты и наконец один из них сработал. В то же время этот вариант был настолько неочевиден, что до него главный тренер должен был перебрать еще с полдюжины. Например, напрашивался выход вместо Дзагоева одного из Миранчуков, в первую очередь Алексея, обладающего богатым опытом игры как раз на позиции «под нападающим». А с переходом на эту позицию Головина, который никогда на ней не выступал, и использованием слева совершенно новой связки Жирков — Черышев был связан немалый риск.

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В первую очередь следует отметить Головина, который практически идеально справился с необычной для себя ролью. Сборная России по-новому прочитала схему 4+2+3+1, сделав ставку на прессинг, подборы и быстрые атаки. Головин в такой игре идеально подошел на позицию «десятки». Здесь его оборонительные слабости не так заметны, зато подвижность без мяча позволяет прессинговать и собирать подборы в атаке, а скоростной дриблинг очень полезен в быстром нападении.

Кроме того, команда обрела, пусть и не сразу, необходимый баланс на флангах. В первом матче Черышев и Жирков взаимодействовали мало, и большинство атак шло через правый край, где поддержку фланговым игрокам часто оказывал Зобнин. Во втором же матче команда атаковала уже через оба фланга: 78% атак прошло через края, причем они распределились по флангам примерно поровну. Еще больший упор на фланговую игру и сохранившийся акцент на длинные передачи сформировали игровой рисунок россиян. Дзюба на острие атаки позволил этому рисунку стать эффективным.

Если в первом матче длинные передачи могли пойти практически на любого футболиста группы атаки или просто в свободную зону, то против Египта все забросы из глубины притягивал к себе Дзюба. Всего он вступил в 28 верховых единоборств (это с большим отрывом лучший результат на турнире) и выиграл из них 16 — невероятный результат. При этом он делал целенаправленные скидки: партнеры максимально насыщали зону подбора и сыграли еще эффективнее, чем с саудовцами, сделав 34 подбора на чужой половине поля. К Дзюбе примыкали и Головин (8 подборов на чужой половине), и крайние хавбеки, поддержку оказывали Газинский и Зобнин (еще 12 подборов за центральной линией на двоих).

Компактность расположения игроков позволяла проводить комбинации по центру после подбора либо выводить мяч к флангу, замедляя темп атаки, и за счет розыгрыша мяча выходить на позицию для навеса. Эффективность самих навесов была низкой (всего 2 точных из 19), однако они постоянно держали оборону соперника в напряжении, следствием чего стали ошибки египтян. Первые два гола пришли как раз после фланговых атак. Третий стал результатом розыгрыша стандарта.

Стандарты

Возрастающую роль стандартных положений давно отмечают специалисты. И чемпионат мира это еще больше подтверждает. Это логично: в условиях сборной наиграть позиционную атаку сложнее, чем стандартные положения, поэтому на них делается все больший упор при подготовке. Россияне не остались в стороне: ровно половина забитых голов нашей команды пришлась на стандарты. Отдельно следует отметить розыгрыш штрафного со своей половины поля, который привел к двум голам. Длинный заброс из статики на Дзюбу против саудовцев преобразовался в скидку и гол Черышева, а в матче с Египтом Дзюба уже сделал все сам. Примечательно, что ассистировали ему разные центральные защитники из разных зон, но комбинация все равно оказалась эффективной.

Интенсивность

Российский чемпионат справедливо упрекают за отсутствие скоростей, за постоянное замедление игры. Однако наши футболисты показали, что могут играть и быстрее. В первых встречах они продемонстрировали высочайшую интенсивность, без которой успех был бы невозможен. В обоих матчах по два игрока россиян пробегали более 12 километров — в большинстве других матчей не находилось ни одного футболиста с таким показателем на обе команды.

Оба раза в числе этих двух игроков оказывался Головин, причем его пробег набирался за счет ускорений (в обоих матчах у него более 60 спринтов — лучший показатель на турнире). Здесь следует отметить грамотную работу тренерского штаба сразу в двух компонентах — физическом и психологическом.

Команда качественно поработала в Австрии и пока очень неплохо бежит, почти не проседая даже в концовках матчей. Кроме того, повышенное давление со стороны общественности, потоки негатива в свой адрес и переполненные трибуны могли бы стать для россиян гирями на ногах. Однако сборной удалось преобразовать эти эмоции в положительную энергию, и в какие-то моменты наши футболисты могут выигрывать микроэпизоды если не за счет «физики», техники и тактики, то за счет преимущества в настрое.

В чем подвох

Однако в физическом и психологическом аспектах кроется и опасность для нашей команды. Здесь даже не так важны соперники — для сборной России все равно слабых соперников нет. Опасность в нас самих. Непонятно, насколько хватит фундамента, заложенного на сборах, — спад может прийтись как раз на начало плей-офф. Неизвестно, как команда справится с внезапным обожанием и атмосферой матчей на вылет.

Кроме того, рисунок игры у россиян пока очень хрупкий и крайне зависим от персоналий. А как таковых замен персоналиям нет. Нет второго «столба» в атаке на подмену Дзюбе. Нет запасного правого полузащитника вместо Самедова. Нет второго классического опорника на замену Газинскому.

Пока есть только один работающий принцип игры. Что будет, когда он перестанет действовать, тоже совершенно неясно. Впрочем, сейчас это уже неважно. Команда превзошла планку ожиданий, и теперь можно просто полюбоваться ею. Если не кружевным футболом, то хотя бы характером и боевитостью. На домашнем чемпионате мира эти качества могут творить чудеса.

В статье использованы данные компании InStat

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Григорий Ефимов Автор тактических статей еженедельника «Футбол»