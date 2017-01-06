Дракслер перешел в «ПСЖ», а китайские клубы снова заманивают игроков из Европы. Главные зимние трансферы

Юлиан Дракслер заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года, Хуан Мануэль Итурбе перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона. Еженедельник «Футбол» представляет главные переходы зимнего трансферного окна.

Примечание: с таблицей трансферов РФПЛ можно ознакомиться здесь

6 января

Джон Оби Микел перешел из «Челси» в китайский «Тяньцзинь Теда». Сообщается, что полузащитник достался китайскому клубу бесплатно, а его зарплата составит 140 тысяч фунтов в неделю.

5 января

«Дженоа» арендовал форварда «Аталанты» Маурисио Пинилью. В арендное соглашение включен пункт обязательного выкупа игрока сборной Чили по окончании сезона

«Вольфсбург» подписал контракт с полузащитником «Майнца» Юнусом Малли. «Волки» заплатили за этот трансфер 12,5 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2021 года. Ранее «Вольфсбург» усилился полузащитником «Аякса» Ришедли Базуром, а также в этом месяце вступило в силу соглашение с нападающим нигерийского клуба «Ультимейт Страйкерс» Виктором Осимхеном, которое было подписано в конце января 2016 года.

Нападающий «Бордо» Исаак Телин перешел в «Андерлехт» на правах аренды. По окончании сезона бельгийский клуб сможет выкупить шведского игрока.

Амстердамский «Аякс» продал Неманью Гуделя в китайский «Тяньцзинь Теда» за 5,5 млн евро. Сербским полузащитником также интересовался питерский «Зенит».

Полузащитник «Пескары» Альберто Аквилани остаток сезона проведет в аренде в «Сассуоло». В этом сезоне хавбек отметился одним голом в девяти матчах Серии А.

19-летний нападающий «Чарльтона» Адемола Лукман заключил контракт с «Эвертоном» на 4,5 года. Стоимость трансфера оценивается в 10 млн фунтов

«Астон Вилла» арендовала голкипера «Манчестер Юнайтед» Сэма Джонстона до конца сезона. В октябре вратарь продлил свой контракт с «манкунианцами» до лета 2018 года.

«Галатасарай» объявил о расторжении контракта с Хамитом Алтынтопом. Турецкому клубу пришлось выплатить 34-летнему хавбеку 825 тысяч евро за досрочный разрыв контракта.

«Трабзонспор» укрепил линию обороны двумя защитниками. Из лиссабонского «Спортинга» в турецкий клуб бесплатно перешел 32-летний португалец Жоау Перейру. А 27-летний футболист сборной Аргентины Эмануэль Маса был приобретен у «Сан-Лоренсо» за 1,28 миллиона евро.

Нападающий «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда продолжит карьеру в «Малаге». 19-летний форвард сборной Венесуэлы перешел в испанский клуб на правах аренды до лета с опцией продления соглашения еще на сезон. Первую половину этого сезона Пеньяранда провел в «Удинезе».

4 января

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Караваев отправляется в аренду в турецкий «Фенербахче» до конца сезона. При этом украинский клуб отказался включать в договор опцию выкупа игрока.

19-летний нападающий «Ювентуса» Альберто Черри вторую половину сезона проведет в аренде в «Пескаре». Летом «дельфины» могут выкупить футболиста у туринцев.

«Боруссия» из Менхенгладбаха заключила контракт с защитником Тимоте Колодзейчаком до лета 2021 года. 25-летний француз в этом сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах в составе «Севильи». Испанский клуб заработал с этого трансфера около 7,5 млн евро

«Рома» объявила о переходе Хуана Мануэля Итурбе в «Торино» на правах аренды до конца сезона. По условиям соглашения, туринский клуб имеет приоритетное право выкупа контракта игрока после 30 июня 2017 года. Предполагается, что трансферная стоимость Итурбе для «Торино» составляет 12,5 млн евро.

«Сток Сити» приобрел голкипера «Дерби Каунти» Ли Гранта за 1,5 млн фунтов. Первую половину сезона 34-летний вратарь провел в составе «гончаров» в аренде, заменив травмированного Джека Батленда.

«Нанси» объявил о переходе защитника Клемана Лангле в «Севилью». Стоимость трансфера составила 6 млн евро. В этом сезоне 21-летний защитник сыграл 18 матчей во французской Лиге 1.

«Мидлсбро» пополнился нападающим «Астон Виллы» Руди Жестедом. «Речники» выложили за этот трансфер 6 млн. фунтов, соглашение рассчитано до лета 2020 года. В этом сезоне Жестед провел 18 матчей в Чемпионшипе и забил 4 гола.

Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски перешел из Легии в Сампдорию. Футболист подписал контракт на 4,5 года, а сумма трансфера составила 2 млн евро.

3 января

«Лестер» приобрел опорного полузащитника бельгийского «Генка» Онинье Ндиди. 19-летний игрок подписал с «лисами» контракт до лета 2022 года. Стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов.

2 января

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер перешел в «ПСЖ». Футболист заключил с парижанами контракт на 4,5 года с зарплатой 850 тысяч евро в месяц. «Вольфсбург» заработал на этом трансфере 40 млн евро.

Защитник Боян Йокич расторг контракт с «Вильярреалом». В нынешнем сезоне словенец не провел ни одного матча, а с конца октября отсутствовал из-за травмы.

«Гамбург» объявил о решении расторгнуть контракт с защитником Эмиром Спахичем. Защитник более не входит в планы главного тренера команды Маркуса Гиздоля. В этом сезоне босниец 11 раз выходил на поле в матчах Бундеслиги.

Полузащитник Джоуи Бартон заключил контракт с «Бернли» до конца сезона. Бартон выступал в составе «кларетовых» в прошлом сезоне в Чемпионшипе, сыграл в 38 матчах и отметился 3 голами. Нынешний сезон он начинал в «Рейнджерс», однако в ноябре контракт с ним был расторгнут. Недавно англичанина обвинили в играх на ставках.

Райан Бабел подписал контракт на 2,5 года с турецким «Бешикташем». Первую половину сезона полузащитник провел в составе «Депортиво», соглашение с которым у него истекло в конце декабря. В 11 матчах чемпионата Испании на его счету 4 гола и 1 голевая передача.

31 декабря

ПСВ объявил об аренде хавбека «Челси» Марко ван Гинкела до конца сезона. Ранее голландский игрок уже выступал за клуб из Эйндховена во второй половине прошлого сезона, также на правах аренды.

Фото: официальный сайт «ПСЖ»