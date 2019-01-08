Приключения «индейцев» в Андалусии, личные счеты Иманола Альгуасилы, самый быстрый гол чемпионата. Главные события 18-го тура испанской Ла Лиги

Будильник Усмана Дембеле, заветная победа «Уэски», красивый спектакль на «Рамон Санчес Писхуан». Еженедельник «Футбол» — о главных мгновениях 18-го тура испанской Примеры.

Дебют тура

Пока команды отдыхали после рождественских праздников, «Сосьедад» незаметно осуществил смену тренера. Асьер Гаритано был уволен ввиду отсутствия результатов, и спасать ситуацию доверили Иманолу Альгуасилю. Баск второй раз пришел на тренерский мостик доностийцев, и сходу решил архисложную задачу: выстоять в матче против мадридского «Реала». Более того, Альгуасиль перевыполнил задачу, сотворив сенсацию: «Сосьедад» победил в гостях 2:0. Последний раз сан-себастьянцы такую выходку позволяли себе в мае 2002-го, когда Хаби Прието забивал «Королевскому клубу» пенальти в стиле Паненки, а помогали ему на поле Валерий Карпин и Хаби Алонсо. На этот раз счет вышел поскромнее: вместо цифр «1:4» на табло «Бернабеу» отображалось «0:2». В мадридском королевстве доктор Солари пока не может вылечить население от постчемпионской чумы.

Курьез тура

«Райо Вальекано» одержал вторую победу кряду в Ла Лиге. На этот раз три очка взяты были в гостях у «Вальядолида», который переживает не самые лучшие времена. Исход встречи был решен мгновенно: диктор стадиона «Хосе Сорилья» будничным тоном объявлял состав команд, но уже на 23-й секунде счет в игре был открыт. Полузащитник Альваро Медран на данный момент вписывает себя в историю чемпионата Испании сезона-2018/19 как автор самого быстрого гола.

Баннер тура

Торсида «Хетафе» достойно настроила своих любимцев на игру с «Барселоной». «Мы продолжаем кататься среди гигантов» — посыл мотивировал на достижение еврокубкой зоны и завоевание высоких мест в турнирной таблице среди безоговорочных лидеров чемпионата. Команда действительно не подкачала и показала достойный футбол, но «блаугранас» оказались сильнее — 2:1.

Матч тура

«Севилья» и мадридский «Атлетико» не выявили сильнейшего на «Рамон Санчес Писхуан». Результат игры оказался справедлив, обе команды оказали достойное сопротивление, а в тактическом плане друг друга обыграть не смогли. Тем интереснее были следующие факты: у обеих команд были самые длительные беспроигрышные серии в Примере, 8 и 14 игр без поражений соответственно. «Нервионцы» дома вообще набрали 18 очков из 18-ти возможных за последние шесть игр у себя дома. А команда Диего Симеоне последний раз в гостях проигрывала аж в первый день осени — «Сельте». Как итог: команды обменялись голами и сохранили свои позиции в топ-3, правда отрыв от лидирующей «Барселоны» увеличился.

Троллинг тура

Усман Дембеле, хотя и приносит результат «Барселоне», изрядно успел потрепать нервы Эрнесто Вальверде и руководству клуба. 21-летний француз уже не первый раз был замечен в опозданиях на тренировки клуба, и полузащитник списывал свои проделки на крепкий сон. После Рождества и Нового года ряд пользователей в твиттере изрядно надоели французу напоминаниями поставить будильник, чтобы не проспать очередную тренировку перед выездной игрой с «Хетафе». На очередной подкол Дембеле ответил сухо: «Завтра», намекая, что тренировка «блаугранас» состоится на следующий день. Но тут включился Бенжамен Менди: напарник по сборной Франции выложил фотографию, на которой было это:

Дембеле и на этот раз не промолчал: «Ты великолепен, браво Бен». Менди же закончил диалог: «это определенно лучшая фотография мира».

Гол тура

Луис Суарес отметился голом-шедевром в ворота «Хетафе». Уругваец безукоризненно пробил с лета по мячу.

Сенсация тура

«Уэска» начала 2019-й год с долгожданной победы. одержала заветную победу в родных стенах. Долгие восемь игр команда не могла взять верх на родном «Алькорасе». В самой Ла Лиге у оскенцев безвыигрышная серия составляла ни много ни мало 16 игр.

Но все серии рано или поздно заканчиваются, вот и арагонцы не стали исключением. Не повезло проиграть в гостях дебютантам команде из Севильи. «Бетис» показал неожиданно слабую игру, за что и поплатился поражением. Кике Сетьен явно был мрачнее тучи после финального свистка, в то время как весь стадион ликовал от радости первой заветной победы «Уэски».

Цитата тура

«Сейчас я больше доволен победой на «Бернабеу», чем когда сам был футболистом. К тому же мы приехали сюда после серии из четырех поражений, смены тренера, так что я очень рад за игроков»,

— так прокомментировал победу Иманол Альгуасиль. «Реал» воистину его «любимая» команда: в далеком 1993-м игроком он тоже одерживал победу на «Бернабеу». Счет вышел идентичным — 2:0.

Результаты 18-го тура:

Вильярреал – Реал Мадрид – 2:2 (1:2)

(Касорла, 4, 82; Бензема, 7, Варан, 20).

Леванте – Жирона – 2:2 (0:1)

(Моралес, 58, Коке, 86; Порту, 31, Гарсия, 72).

Эспаньол – Леганес – 1:0 (1:0)

(Иглесиас, 9).

Вальядолид – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)

(Медран, 1).

Алавес – Валенсия – 2:1 (2:1)

(Бастон, 21, Пина, 45; Парехо, 14).

Уэска – Бетис – 2:1 (0:0)

(Феррейро, 73, Ривера, 79; Санабриа — с пенальти, 55).

Эйбар – Вильярреал – 0:0.

Севилья – Атлетико – 1:1 (1:1)

(Бен Йеддер, 37; Гризманн, 45).

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:2 (0:1)

(Виллиан Жозе, 3, с пенальти, Пардо, 83).

Хетафе – Барселона – 1:2 (1:2)

(Мата, 43; Месси, 20, Суарес, 39).

Сельта – Атлетик – 1:2 (1:1)

(Бельтран, 45; Муньяин, 19, Уильямс, 54).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 16 голов; Л. Суарес («Барселона») – 12 голов; Стуани («Жирона») – 11 голов; Яго Аспас («Сельта») – 10 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков

