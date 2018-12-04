Рокировка «Барселоны» и «Севильи», летучие мыши на «Бернабеу», перестрелка в Вальядолиде. Главные события 14-го тура испанской Ла Лиги

Фестиваль голов в Кастилии-Леоне, плохое настроение «Эспаньола», новые претенденты на еврокубки, поддержка на «Камп Ноу». Еженедельник «Футбол» рассказывает о главных мгновениях 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Матч тура

После фиаско в Эйбаре мадридский «Реал» принимал «летучих мышей» из Валенсии. Сантьяго Солари подходил к поединку в хорошем настроении: к выездной победе в Лиге чемпионов над «Ромой» добавилась приятная новость о возвращении Серхио Регилона и Альваро Одриосолы в общую группу. «Валенсия», наоборот, испытывала кадровый дефицит, команде не смог помочь нападающий сборной Испании Родриго. Потеря нападающего сыграла ключевую роль: «мыши» не смогли забить в ряде ключевых моментов. «Реал» же взял три очка, выиграв вторую игру подряд дома со счетом 2:0.

Благородство тура

Игроки «Барселоны» на матч с «Вильярреалом» вышли в майках со словами поддержки в адрес Рафиньи. Полузащитник получил серьезную травму, которая отправила его в лазарет на несколько месяцев. Игроки порадовали и болельщиков, запустив две торпеды в «желтую лодку».

👕 Els jugadors han sortit a la gespa amb una samarreta amb el lema 'Muita força Rafinha' per donar suport a @Rafinha , lesionat al lligament encreuat del genoll esquerre contra l'Atlètic de Madrid

💪 #ForçaRafinha pic.twitter.com/X4dd5aAMc0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 2, 2018

Курьез тура

«Вальядолид» и «Леганес» выдали настоящий спектакль с элементами трагикомедии. К встрече команды подходили в не самом хорошем расположении духа. Команда из Кастилии-Леона последний раз одерживала победу еще в октябре над «Бетисом». Для поддержки команды Серхио Гонсалеса на тренировке клуба накануне встречи присутствовал Роналдо, который после занятий дал напутственное слово. «Леганес», хоть и стал набрать очки, отправлялся в Вальядолид с жуткой мыслью: команда не могла победить в гостях с ноября 2017 года.

В итоге зрители увидели шесть голов, нелепый ляп вратаря хозяев Хорди Масипа и эмоции «огурцов» после финального свистка. Долгожданная выездная победа в гостях есть, как и отдаление от зоны вылета.

Неудачи тура

«Эспаньол» после паузы в чемпионате пока не может похвастаться результатами. Команда Руби сначала уступила «Жироне» в домашних стенах, а теперь неожиданно проиграла «Хетафе». Да как: «попугаи» вторую игру кряду пропускают три гола в свои ворота. Потеря важных очков отбросила команду из Барселоны на восьмое место, а ведь в случае победы «Эспаньол» мог расположиться на четвертой строчке. Следующий тур доставит им еще больше хлопот — в Барселоне состоится дерби с «блаугранас».

На «Мендисороссе» состоялась встреча «Алавеса» и «Севильи». Гости намеревались сохранить лидерство, а «Алавес», шедший четвертым, был готов совершить прыжок в топ-3. Басконцы едва не воплотили мечту в реальность, но победный счет удержать так и не смогли. Ничейный матч разочаровал и тех, и других.

Гол тура

Яго Аспас из «Сельты» оформил дубль в матче с «Уэской» и включился в гонку бомбардиров. Второй гол вышел особенно красивым: нападающий технично оставил не у дел защитника гостей Карлоса Акапо.

Цитата тура «У «Реала» очень серьезный роман с «Золотым мячом». Это красивая любовная история между «Реалом» и этим престижным трофеем, и я уверен, что она будет длиться и дальше»

— так прокомментировал Флорентино Перес выигрыш награды Лукой Модричем.

Результаты 14-го тура:

Райо Вальекано – Эйбар – 1:0 (0:0)

(Эмбарба, 53).

Сельта – Уэска – 2:0 (1:0)

(Яго Аспас, 38, 77).

Вальядолид – Леганес – 2:4 (0:2)

(Вилья, 50, Энес Унал, 90; Сиовас, 11, Родригес, 42, Карильо, 66, 75).

Хетафе – Эспаньол – 3:0 (0:0)

(Молина, 55, Мата, 65, Антунеш, 80).

Реал Мадрид – Валенсия – 2:0 (1:0)

(Васс, 8 — в свои ворота, Васкес, 83).

Бетис – Реал Сосьедад – 1:0 (1:0)

(Фирпо, 33).

Жирона – Атлетико – 1:1 (1:0)

(Стуани, 45 — с пенальти; Рамальо, 82 — в свои ворота).

Барселона – Вильярреал – 2:0 (1:0)

(Пике, 36, Аленья, 87).

Алавес – Севилья – 1:1 (1:0)

(Хони, 37; Бен Йеддер, 78).

Леванте – Атлетик – 3:0 (1:0)

(Чема, 45, Кампанья, 59, Рохер, 69).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 11 — Стуани (Жирона), 10 — Яго Аспас (Сельта), 9 — Л. Суарес, Месси (оба — Барселона)

Фото: Global Look Press; твиттер «Хетафе»

Видео: Youtube-канал Ла Лиги

Текст: Андрей Синельщиков