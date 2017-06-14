«МанСити» приобрел Бернарду Силву и Эдерсона, Родригес, Мусаккьо и Силва — в «Милане», «Арсенал» подписал Колашинаца. Главные летние трансферы

«Манчестер Сити» объявил о подписании Бернарду Силвы и Эдерсона, Юри Тилеманс перешел в «Монако», Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале», а «Милан» проводит масштабную закупку новичков. Еженедельник «Футбол» представляет главные переходы летнего трансферного окна.
13 июня
«Рома» завершила приобретение защитника «ПСВ» Эктора Морено. Мексиканский защитник подписал с римлянами 4-летний контракт, а его трансфер обошелся клубу в 5,7 млн. евро.
Вингер «Фейеноорда» Элджеро Элиа перешел в «Истанбул». Сумма трансфера составила 1,2 млн евро, а контракт заключен сроком на три года.
«Хоффенхайм» подписал 4-летний контракт с защитником Юстином Хогмой. Детали трансфера 19-летнего голландца не сообщаются.
12 июня
Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна перешел в «Бешикташ». Турецкий клуб заплатил за этот трансфер 1,5 млн евро.
«РБ Лейпциг» приобрел 18-летнего защитника «Сошо» Ибраиму Конате. Контракт рассчитан на пять лет.
Хавбек Лукас Лерагер перешел в «Бордо». Датчанин ранее выступал за бельгийский «Зюлте-Варегем», а с «жирондинцами» он подписал 4-летний контракт.
«Милан» подтвердил трансфер форварда «Порту» Андре Силвы. Стоимость трансфера составила 38 млн евро, а срок контракта рассчитан на пять лет.
Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о возвращении Хесуса Вальехо в мадридский «Реал». В минувшем сезоне 20-летний защитник выступал за немецкий клуб на правах аренды.
Полузащитник Даниэл Кандеяш стал игроком «Рейнджерс». Шотландский клуб выкупил футболиста у «Бенфики».
11 июня
«Бавария» подтвердила переход полузащитника «Вердера» Сержа Гнабри. Его трансфер обошелся в 8 млн евро, а контракт заключен на три года.
10 июня
«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Бенфикой» по трансферу Виктора Линделефа. 22-летний шведский защитник обойдется «МЮ» в 30 млн фунтов.
9 июня
Жереми Менез продолжит карьеру в «Антальяспоре». Экс-футболист «Бордо» подписал с турецким клубом 3-летний контракт.
8 июня
«Милан» объявил о подписании 4-летнего контракта с Рикардо Родригесом. Сумма трансфера экс-защитника «Вольфсбурга» оценивается в 18 млн евро.
«Аталанта» заключила контракт с полузащитником «Люцерна» Николасом Хаасом. 21-летний хавбек перебрался в Италию в качестве свободного агента.
Бразильский голкипер «Бенфики» Эдерсон перешел в «Манчестер Сити» за 40 млн евро. Детали контракта не раскрываются.
Хуан Пабло Каррисо на правах свободного агента перешел в мексиканский «Монтеррей». Ранее голкипер выступал за миланский «Интер».
7 июня
25-летний защитник Юлиан Корб перешел из менхенгладбахской «Боруссии» в «Ганновер». Футболист подписал 3-летний контракт со своим новым клубом.
«Вильярреал» приобрел защитника «Спортинга» Рубена Семеду. Срок контракта 23-летнего португальца рассчитан до лета 2022 года. Отступные составили 14 млн евро.
«Бешикташ» выкупил защитника Джанера Эркина у «Интера» за 750 тысяч евро.
Полузащитник Рани Хедира покинул «РБ Лейпциг» и подписал 4-летний контракт с «Аугсбургом». В баварский клуб футболист перешел в качестве свободного агента.
Атакующий полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп стал игроком дортмундской «Боруссии». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансфер обошелся шмелям в 20 млн евро.
Защитник «Халл Сити» Кертис Дэвис перешел в «Дерби Каунти». Со своим новым клубом 32-лентий футболист подписал контракт на два года, сумма трансфера не разглашается.
6 июня
«Арсенал» объявил о трансфере левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца. Босниец перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и будет зарабатывать по 140 тысяч евро в неделю.
5 июня
Защитник «Палмейраса» Витор Уго подписал контракт с «Фиорентиной». 26-летний бразилец обошелся итальянскому клубу в 8 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2021 года.
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 18-летнего защитника Дан-Акселя Загаду. Экс-защитником «ПСЖ» также интересовались «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Детали трансфера не уточняются, но ранее сообщалось, что игрок достанется немцам бесплатно.
3 июня
Датский форвард Виктор Йенсен подписал 3-летний контракт с «Аяксом». Ранее 17-летний форвард выступал за «Копенгаген», сумма трансфера составила 3,5 млн евро.
2 июня
Нападающий Харис Сеферович перебрался из «Айнтрахта» в «Бенфику» на правах свободного агента. Швейцарец заключил 5-летний контракт с лиссабонским клубом.
Швейцарский полузащитник Желсон Фернандес заключил 2-летний контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Последние три года игрок провел в составе «Ренна».
Полузащитник «Аталанты» Франк Кессиэ продолжит карьеру в «Милане». «Россонери» арендовали хавбека на два года с обязательством выкупа за 28 млн евро.
31 мая
«Вольфсбург» приобрел защитника «Герты» Джона Брукса за рекордные 17 млн евро. 24-летний американец заключил с «волками» 5-летний контракт.
30 мая
Защитник «Вильярреала» Матео Мусаккьо подписал 4-летний контракт с «Миланом». Сумма трансфера составила 18 млн евро.
Голкипер «Челси» Асмир Бегович продолжит карьеру в «Борнмуте». «Вишни» заплатили за боснийца 11,5 млн евро.
Еще один игрок «Челси» — форвард Доминик Соланке перебрался в «Ливерпуль». Сумма компенсации должна составить 2-3 млн фунтов. Сам нападающий был признан лучшим игроком молодежного ЧМ, в котором одержали победу англичане.
Менхенгладбахская «Боруссия» подтвердила переход Махмуда Дауда в «Боруссию» из Дортмунда. 21-летний хавбек подпишет контракт до лета 2022 года, а дортмундцы выплатят за его трансфер 10 млн евро.
26 мая
Полузащитник «Монако» Бернарду Силва продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 43 млн фунтов.
24 мая
«Монако» объявил о переходе игрока «Андерлехта» Юри Тилеманса. 25-миллионный трансфер хавбека стал рекордом бельгийской лиги. Контракт футболиста рассчитан на пять лет.
23 мая
Голкипер «Милана» Диего Лопес перешел в «Эспаньол». Прошлый сезон испанец провел в каталонском клубе на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года и включает сумму отступных в 50 млн евро.
Фото: официальный сайт «Милана»