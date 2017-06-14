«МанСити» приобрел Бернарду Силву и Эдерсона, Родригес, Мусаккьо и Силва — в «Милане», «Арсенал» подписал Колашинаца. Главные летние трансферы

«Манчестер Сити» объявил о подписании Бернарду Силвы и Эдерсона, Юри Тилеманс перешел в «Монако», Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале», а «Милан» проводит масштабную закупку новичков. Еженедельник «Футбол» представляет главные переходы летнего трансферного окна.

13 июня

«Рома» завершила приобретение защитника «ПСВ» Эктора Морено. Мексиканский защитник подписал с римлянами 4-летний контракт, а его трансфер обошелся клубу в 5,7 млн. евро.

Вингер «Фейеноорда» Элджеро Элиа перешел в «Истанбул». Сумма трансфера составила 1,2 млн евро, а контракт заключен сроком на три года.

«Хоффенхайм» подписал 4-летний контракт с защитником Юстином Хогмой. Детали трансфера 19-летнего голландца не сообщаются.

12 июня

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна перешел в «Бешикташ». Турецкий клуб заплатил за этот трансфер 1,5 млн евро.

«РБ Лейпциг» приобрел 18-летнего защитника «Сошо» Ибраиму Конате. Контракт рассчитан на пять лет.

Хавбек Лукас Лерагер перешел в «Бордо». Датчанин ранее выступал за бельгийский «Зюлте-Варегем», а с «жирондинцами» он подписал 4-летний контракт.

«Милан» подтвердил трансфер форварда «Порту» Андре Силвы. Стоимость трансфера составила 38 млн евро, а срок контракта рассчитан на пять лет.

Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о возвращении Хесуса Вальехо в мадридский «Реал». В минувшем сезоне 20-летний защитник выступал за немецкий клуб на правах аренды.

Полузащитник Даниэл Кандеяш стал игроком «Рейнджерс». Шотландский клуб выкупил футболиста у «Бенфики».

11 июня

«Бавария» подтвердила переход полузащитника «Вердера» Сержа Гнабри. Его трансфер обошелся в 8 млн евро, а контракт заключен на три года.

10 июня

«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Бенфикой» по трансферу Виктора Линделефа. 22-летний шведский защитник обойдется «МЮ» в 30 млн фунтов.

9 июня

Жереми Менез продолжит карьеру в «Антальяспоре». Экс-футболист «Бордо» подписал с турецким клубом 3-летний контракт.

8 июня

«Милан» объявил о подписании 4-летнего контракта с Рикардо Родригесом. Сумма трансфера экс-защитника «Вольфсбурга» оценивается в 18 млн евро.

«Аталанта» заключила контракт с полузащитником «Люцерна» Николасом Хаасом. 21-летний хавбек перебрался в Италию в качестве свободного агента.

Бразильский голкипер «Бенфики» Эдерсон перешел в «Манчестер Сити» за 40 млн евро. Детали контракта не раскрываются.

Хуан Пабло Каррисо на правах свободного агента перешел в мексиканский «Монтеррей». Ранее голкипер выступал за миланский «Интер».

7 июня

25-летний защитник Юлиан Корб перешел из менхенгладбахской «Боруссии» в «Ганновер». Футболист подписал 3-летний контракт со своим новым клубом.

«Вильярреал» приобрел защитника «Спортинга» Рубена Семеду. Срок контракта 23-летнего португальца рассчитан до лета 2022 года. Отступные составили 14 млн евро.

«Бешикташ» выкупил защитника Джанера Эркина у «Интера» за 750 тысяч евро.

Полузащитник Рани Хедира покинул «РБ Лейпциг» и подписал 4-летний контракт с «Аугсбургом». В баварский клуб футболист перешел в качестве свободного агента.

Атакующий полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп стал игроком дортмундской «Боруссии». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансфер обошелся шмелям в 20 млн евро.

Защитник «Халл Сити» Кертис Дэвис перешел в «Дерби Каунти». Со своим новым клубом 32-лентий футболист подписал контракт на два года, сумма трансфера не разглашается.

6 июня

«Арсенал» объявил о трансфере левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца. Босниец перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и будет зарабатывать по 140 тысяч евро в неделю.

5 июня

Защитник «Палмейраса» Витор Уго подписал контракт с «Фиорентиной». 26-летний бразилец обошелся итальянскому клубу в 8 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2021 года.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 18-летнего защитника Дан-Акселя Загаду. Экс-защитником «ПСЖ» также интересовались «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Детали трансфера не уточняются, но ранее сообщалось, что игрок достанется немцам бесплатно.

3 июня

Датский форвард Виктор Йенсен подписал 3-летний контракт с «Аяксом». Ранее 17-летний форвард выступал за «Копенгаген», сумма трансфера составила 3,5 млн евро.

2 июня

Нападающий Харис Сеферович перебрался из «Айнтрахта» в «Бенфику» на правах свободного агента. Швейцарец заключил 5-летний контракт с лиссабонским клубом.

Швейцарский полузащитник Желсон Фернандес заключил 2-летний контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Последние три года игрок провел в составе «Ренна».

Полузащитник «Аталанты» Франк Кессиэ продолжит карьеру в «Милане». «Россонери» арендовали хавбека на два года с обязательством выкупа за 28 млн евро.

31 мая

«Вольфсбург» приобрел защитника «Герты» Джона Брукса за рекордные 17 млн евро. 24-летний американец заключил с «волками» 5-летний контракт.

30 мая

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаккьо подписал 4-летний контракт с «Миланом». Сумма трансфера составила 18 млн евро.

Голкипер «Челси» Асмир Бегович продолжит карьеру в «Борнмуте». «Вишни» заплатили за боснийца 11,5 млн евро.

Еще один игрок «Челси» — форвард Доминик Соланке перебрался в «Ливерпуль». Сумма компенсации должна составить 2-3 млн фунтов. Сам нападающий был признан лучшим игроком молодежного ЧМ, в котором одержали победу англичане.

Менхенгладбахская «Боруссия» подтвердила переход Махмуда Дауда в «Боруссию» из Дортмунда. 21-летний хавбек подпишет контракт до лета 2022 года, а дортмундцы выплатят за его трансфер 10 млн евро.

26 мая

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 43 млн фунтов.

24 мая

«Монако» объявил о переходе игрока «Андерлехта» Юри Тилеманса. 25-миллионный трансфер хавбека стал рекордом бельгийской лиги. Контракт футболиста рассчитан на пять лет.

23 мая

Голкипер «Милана» Диего Лопес перешел в «Эспаньол». Прошлый сезон испанец провел в каталонском клубе на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года и включает сумму отступных в 50 млн евро.

Фото: официальный сайт «Милана»