Гимн ЧМ-2018, «тренеришка» в «Арсенале», Муса-освободитель. Главные истории недели

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Уилл Смит исполнил гимн ЧМ-2018, «тренеришка» дорос до «Арсенала», игроки сборной России облачились в формы остальных участников ЧМ-2018, Муса освобождает заключенных. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Контрольный матч. Россия — Аргентина — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 ноября 2017 г.

Представлен гимн чемпионата мира в России

Правда, он мало кому нравится

25 мая в сети был опубликован официальный гимн чемпионата мира-2018. Поп-композицию Live It Up исполнили американский певец Ники Джем, его соотечественник актер Уилл Смит, а также албанская певица Эра Истрефи. Продюсером гимна стал диджей из США Diplo. Песня выложена на официальном YouTube-канале NickyJamTV в виде аудиоверсии на фоне заставки, где изображены сами исполнители. Клип к гимну появится ровно за неделю до старта мирового первенства (7 июня), а сами Смит, Джем и Истрефи приедут на матч открытия в «Лужники» и официально презентуют песню в режиме Live во время торжественной церемонии.

Аудиоверсия сразу собрала миллионы просмотров, но пользователи не оценили новый хит: это заметно и по количеству дизлайков, и по гневным комментариям. Многие замечают, что в тексте нет ни одного слова о футболе, поэтому песня не передает атмосферы спортивного праздника. Некоторым понравилась сама музыка, но удивило, что в гимне для турнира в России не упоминается страна-хозяйка.

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Но обычно к чемпионату мира пишется сразу несколько песен. Так, популярная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро уже выпустила клип на композицию United By Love, посвященную предстоящему футбольному чемпионату. Сама Наталия появляется в конце видео, где признается в любви к России и кричит «Поехали!». А по ходу трэка южноамериканка несколько раз повторяет фразу «Поднимите руки вверх!» на русском языке.

Игорь Акинфеев

Акинфеев оделся в форму Озила, Смолов – в футболку Месси

Так сборная России показала, что рада видеть все команды на Кубке мира

«Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионат мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду. В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством», — говорил Игорь Акинфеев, облачившись в футболку Месута Озила. Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поддерживал своего коллегу и уверял всех, что лето в России создаст отличные условия для проведения чемпионата мира по футболу.

Трудно было представить наших футболистов в футболках других национальных команд. Однако если присмотреться, то можно определить для себя: Федор Кудряшов в майке Колумбии, Сергей Игнашевич в джерси французов, Юрий Газинский с эмблемой испанцев на груди выглядят отлично в новом образе. Даже Илья Кутепов в футболке сборной Австралии смотрится совершенно натурально (в интернете пользователи надеются, что Кутепов будет косячить в матчах за австралийскую команду, а не за нашу).

Самая прикольная деталь этой фотосессии – Марио Фернандес в майке бразильцев. Кажется, вот кто исполнил свою давнюю мечту. А вот главному тренеру нашей команды Станиславу Черчесову досталась футболка России. Было бы очень непривычно видеть нашего коуча с каким-то другим гербом на груди.

Унаи Эмери

«Арсенал» определился с новым боссом

Им стал самый известный «тренеришка» в мире Унаи Эмери

Лондонские «канониры» очень долго мотали своим болельщикам нервы темой с назначением нового коуча команды. Сначала «Арсенал» засматривался на Карло Анчелотти, но проиграл конкуренцию «Наполи». Потом журналисты, приближенные к клубу, рвали души фанатам инсайдами о возможном приглашении Патрика Вийеры или Тьерри Анри – эти варианты приблизили бы «Арсенал» к Чемпионшипу. Микель Артета засомневался в своих полномочиях в клубе и решил не оставлять Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити». Последний кандидат – бывший тренер «ПСЖ», «Севильи» и «Спартака» Унаи Эмери договорился о работе с клубом из столицы Англии буквально за пару дней.

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«Я очень рад присоединиться к одному из величайших клубов. «Арсенал» известен и любим во всем мире за свой стиль игры, акцент на молодых игроков, фантастический стадион и то, как работает клуб. Рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории «Арсенала», — говорил на своей первой пресс-конференции Эмери.

Пока ситуация с трансферами (еще одна больная мозоль болельщиков «канониров») такова: руководство лондонцев выделило 50 млн евро на покупку новых игроков, но Эмери выклянчил еще 20. Кроме того, Унаи активно обновляет тренерский штаб команды (забрал из «ПСЖ» помощника, намеревается еще и прихватить тренера вратарей) и полностью меняет оборудование в зале для тактической подготовки. Ближайшие несколько месяцев для «Арсенала» заполнит дух перемен и обновлений. Как говорится, keep calm and believe in Unai.

РФПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 2:1. Москва. «ВЭБ Арена». 22 апреля 2018 г.
Муса — главный герой матча.

Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 заключенных

Для этого ему даже не пришлось делать подкоп или нападать на автозак.

Священный для мусульман праздник Рамадан начался 17 мая и продлится аккурат до старта чемпионата мира (14 июня). Помимо поста, во время Рамадана религия велит приверженцам ислама совершать как можно больше благодеяний. Известно, что один из лучших игроков минувшего сезона – Мохамед Салах недавно пожертвовал более 500 тысяч фунтов на оборудование для детской онкологической больницы.

Последовать его примеру решил и нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса, на правах аренды отыгравший последний сезон за ЦСКА. Форвард посетил несколько тюрем на родине и в конце концов помог выйти на свободу 40 осужденным в городе Кано. Все было осуществлено на абсолютно легальной основе. Бедолаги попали за решетку из-за того, что не могли рассчитаться по долгам. Муса вместе с партнером по сборной Шеху Абдуллахи погасил задолженности арестантов, вследствие чего они были отпущены на волю.

Нигерийские СМИ также сообщают, что Ахмед оказал гуманитарную помощь малоимущим жителям города, пожертвовав продукты и деньги. Примечательно, что Кану – не родной для футболиста город. Сам Муса родился в городе под названием Джос с населением порядка 600 тысяч человек. Кано же является крупным административным центром и вторым по численности населения городом Нигерии: в нем проживает почти 4 миллиона человек. Судя по всему, в родном крае Мусы должников не осталось с тех пор, как Ахмед получил первую зарплату в России.

Текст: Илья Егоров, Антон Муша, Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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