Георгий Джикия: «От Карреры перед каждой игрой звучит пламенная речь»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия – тот самый игрок, чья карьера показывает, как можно за один сезон из глубины Премьер-лиги подняться до чемпионских медалей и сборной России. В начале нового сезона еженедельник «Футбол» встретился с Джикией, чтобы спросить, какие слова знает Массимо Каррера и почему Георгий снял медаль с лобового стекла автомобиля.

Футболка, альбом и Лига чемпионов

— Прошлый сезон у вас стал сезоном открытий: «Спартак», чемпионство, дебют в сборной, Кубок конфедераций… Начался новый — и впереди дебют в Лиге чемпионов. Для вас это событие?

— Конечно, событие. Для меня Лига чемпионов тоже будет впервые. Но вот чтобы считал дни до нее — такого нет. И клубов, которые бы хотел увидеть в нашей группе после жеребьевки, тоже нет. Там такой состав, что с любыми будет интересно. Тем более что до Лиги чемпионов у нас еще столько игр в чемпионате. Так что я о них прежде всего думаю, а до лиги дело дойдет в свое время.

— Почти у каждого футболиста в календаре матчей есть несколько, обведенных красным кружочком. У вас такие имеются?

— Не-а. Все соперники одинаковые. Даже «Локомотив», который для меня вроде как должен быть не чужим клубом. Но я несколько раз уже играл против них. Если что-то и было, то отлегло уже.

— Вы тренировались с ребятами из К-11 во время их сборов. Какие впечатления они произвели на вас, что можете сказать о самом проекте?

— Я считаю, что это очень правильный проект. Он дает ребятам, у которых когда-то что-то не получилось в школах и секциях, возможность сделать хорошую перезагрузку, осмыслить все, оценить свои силы. И, если честно, когда я с ними тренировался, то не ожидал, что у них будет такой темп и они начнут показывать настолько неплохой уровень. Было видно, что есть ребята, которые могут играть на более серьезном уровне. Не там, где они сейчас находятся. А касательно того, как все у них сложится, то все зависит от них самих. Они играют на особенном для меня стадионе и на одном из главных стадионов страны — «Открытие Арене». Я помню свои эмоции, когда впервые вышел на него, могу представить, как сейчас они волнуются. Но когда выходишь на поле, важно оставаться с холодной головой, но с горящим сердцем.

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— Вы верите в судьбу? И верите в удачу и невезение?

— Немного.

— Когда «Спартак» сделал две ничьи в тех матчах, где должен был выигрывать, сразу же заговорили о том, что это расплата за то чемпионское везение, которое сопутствовало вам в предыдущем сезоне.

— А вот кто что там говорит, мне, честно говоря, все равно. Я знаю, как мы внутри команды воспринимали те результаты, знаю, о чем мы говорили в раздевалке. Зачем мне думать про невезение?

— И что было? Тарелки, как в конце прошлого сезона, по раздевалке не летали?

— Нет, был нормальный разговор. Разбор, что мы делали правильно и неправильно, и четкое понимание, что нам надо исправить.

— Одна из причин скомканного старта – затянувшийся сезон из-за Кубка конфедераций?

— Не согласен. Просто так получилось, стечение обстоятельств. И дело не в отсутствии новичков. Я с самого начала думал, что еще есть время и они обязательно появятся.

— У вас что-нибудь осталось на память о чемпионском сезоне «Спартака»? Ну, кроме медали? Чего-нибудь такое, что вы могли бы достать лет через 30 и внукам рассказать, как снимали 16-летнее чемпионское проклятие…

— И медаль есть, и футболка чемпионская, и альбом чемпионский, и много чего еще. Так что будет что разложить и детям-внукам показать.

— И футболка? Теперь это раритет. После того что творилось на «Открытие Арене» по окончании чемпионского матча, мало кому из «Спартака» удалось сохранить футболки.

— Она у меня под курткой была. Я в том матче не играл и сразу после финального свистка пошел под трибуны. Так что все сохранил.

— Медаль вы обещали на лобовое стекло машины повесить.

— А я вешал. Ролик не видели в инстаграме? Потом снял. Потому что пора следующую завоевывать.

Словарь Карреры

— Футболисты, когда приезжают в чужую страну, первым делом учат матерные слова. У вас иностранный тренер – Массимо Каррера. Он тоже эти слова выучил?

— Я, во всяком случае, ничего такого от него не слышал. Вообще ни одного подобного слова. Но русский он точно учит, это я знаю.

— Все отмечают его темперамент. Помните свою первую встречу с Каррерой?

— Это была первая моя тренировка в «Спартаке». Мы поприветствовали друг друга, и с первой же минуты пошла серьезная работа. Каррера объяснил свое видение футбола, и все сложилось. Он вообще очень хороший мотиватор. Умеет подобрать определенные слова, которые нужны именно в этот момент. Не бывает такого, чтобы он тебе два раза сказал одно и то же. Всегда старается что-то обновить, что-то добавить. В этом его главное качество.

— В мае по интернету гулял ролик из раздевалки немецкой «Арминии». Ее тренер зачитал мощную мотивационную речь, после которой команда выиграла 6:0. Самая памятная речь из раздевалки в вашей карьере?

— От Карреры практически перед каждой игрой звучит пламенная речь. Его слова зажигают игроков. А так, чтобы что-то конкретное запомнилось, ничего определенного нет. Есть несколько вещей, я их и теперь прокручиваю в голове. Но вот сейчас, если их повторить, вы не услышите ничего необычного. Видимо, важно, кто их говорит, как и где.

— Вам когда-нибудь устраивали публичный разнос в раздевалке за неудачную игру?

— Были неудачные игры, да. И я считаю, что подобные разборы — это нормально и правильно. Это рабочие моменты, без них никуда.

Саутгейт, Роналду, Головин

— «Мне понравился Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров. Если он продолжит в том же духе, то вполне может перейти в сильный европейский клуб» — это слова Гарета Саутгейта, главного тренера сборной Англии. Приятно?

— Это самые лестные слова, которые я слышал в свой адрес. Тем более от такого человека, как Саутгейт. Меня потом ребята подтравливали на тренировках: «Сколько ты заплатил, чтобы он это сказал?»

— А вам больше всего на Кубке конфедераций понравился Видаль. Почему не Роналду?

— Не так. Меня спросили, кто произвел наибольшее впечатление. Я ответил, что Видаль. Просто раньше почему-то не выделял его, а тут был впечатлен. Но Криштиану Роналду – это конечно же топ-уровень. Это чувствовалось каждую минуту нашего матча.

— Есть мнение, что сборные России и Англии имеют общую проблему: в составах команд много хороших игроков, но по какой-то причине футболисты больше концентрируются на игре за клубы, нежели за сборную. Готовы спорить?

— Я не видел в сборной, чтобы кто-то жалел свои силы и ждал клубного сезона. Все отдавались на поле, старались, и каждый старался показать свой лучший футбол.

— Хотели бы увидеть в РФПЛ какие-то из нововведений, которые тестировали на Кубке конфедераций? Видеоповторы, например?

— Я думаю, что футбол становится более честным в такие моменты. Это и привлекает. Но нужно еще и специалистов подобрать, которые будут трактовать эти моменты объективно. Это ведь решают не футболисты.

— Летом «Зенит» возглавил Роберто Манчини. Слуцкий поехал тренировать в Англию. А вокруг ходят слухи об интересе со стороны западных клубов к Смолову, Головину… Российский футбол растет?

— Думаете? Если честно, то я особо не задумывался об этом. Но Головина зовут за рубеж, на мой взгляд, справедливо. Он показывает отличный футбол и очень быстро прогрессирует. Он большой молодец, и у него все впереди.

— Согласились бы поехать в Чемпионшип, если бы поступило приглашение, скажем, от Слуцкого?

— Я счастлив в «Спартаке».

10 из 10 единоборств

— Станислав Черчесов сказал, что у вас «дефицитное амплуа» – левоногий центральный защитник.

— В каждой команде есть такая позиция. Просто так получилось, что я являюсь левоногим. Может, определенный плюс в этом и есть, но я не считаю, что у меня какое-то необычное амплуа. Хотя, например, в детстве я начинал впереди. А потом с годами стал опускаться все ниже и ниже. Сейчас остановился на позиции центрального защитника.

— Не жалеете? Атакующим игрокам внимания больше. Вот Неймара купили за 222 млн евро.

— 222 млн — это безумие, конечно, так не должно быть. Впрочем, каждый игрок стоит столько, сколько за него готовы заплатить… Но такие суммы, на мой взгляд, это уже перебор. И я вообще считаю, что позиция защитника более ответственная, чем атакующие амплуа. У каждого свое предназначение на поле. Хотя цена ошибки защитника выше, чем нападающего.

— Вам приходят распечатки ТТД после матчей?

— Да, после каждой игры смотрю.

— Какую цифру первым делом?

— Первое – количество единоборств и сколько из них выиграно. Второе – процент точности передач.

— Какие цифры в единоборствах должны быть у Георгия Джикии, чтобы он сказал: «Да, я доволен».

— 10 из 10. Серьезно. Я же говорю: любая ошибка может стать голом в твои ворота.

Снежный барс

— Если брать историю вашей карьеры, то Виталий Мутко высказал мнение, что по ней можно написать роман.

— Если учитывать, что когда я был в «Амкаре», еще и на ЛФЛ играл, то возможно. В моей карьере бывало разное: игры на коробках, дворовые турниры, КФК, вторая лига, первая лига, сейчас Премьер-лига. Я везде поиграл, так скажем.

— На что потратили свои первые премиальные?

— На дорогу и фастфуд.

— В футболе очень любят спорить. Мэру французского города, например, пришлось съесть крысу из-за поражения «ПСЖ». Что вы готовы поставить на кон в споре?

— Что угодно. При условии если я знаю, что выиграю.

— В Перми вы варили раков на заднем дворе стадиона. В «Спартаке» устраивали званые ужины?

— В «Спартаке» особо времени нет собираться, как там, потому что все живут в Москве вместе с женами и детьми, у многих семьи. Мы, холостяки, иногда можем собраться и пойти куда-то поужинать.

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— Вы рассказывали, что не пробиваете пенальти. Это какое-то суеверие?

— Да нет, просто не мое это. Но если в серии пенальти одиннадцатым по счету надо будет бить, тогда пойду и ударю.

— Спартаку Гогниеву в «Урале» дарили нарды за хет-трик. Никита Баженов рассказывал, что ему в Томске в качестве презента преподнесли орехи. У вас есть какие-нибудь памятные сувениры от болельщиков?

— В «Спартаке» дарили шарф именной, от фанатов. В Перми ребенок нарисовал небольшую картину с моим изображением и пожеланиями. Было очень приятно.

— Вы постоянно играете в футболке с коротким рукавом. Почему?

— Привык. Так давно уже повелось, и я не люблю, чтобы что-то стесняло движения.

— То есть в маске, как Кудряшов, не смогли бы?

— Я не знаю ни одного человека, которому было бы комфортно играть со сломанным носом.

— Вы рассказывали, что «джики» в переводе означает «снежный барс». Выходит, у вас есть свой тотемный зверь?

— Точно! Вычитал где-то в интернете, мне понравилось. Но нет, никаких татуировок не будет. Во всяком случае пока.

Текст: Андрей Вдовин, Никита Котов

Фото: Global Look Press, Nike, Сергей Дроняев

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