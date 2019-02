Фокусник Месси, влиятельная система видеоповторов, борьба за самый быстрый гол. Главные события 25-го тура испанской Примеры

«Валенсия» снова играет ничьи, Диего Симеоне одолевает синдром «Вильярреала», слуховые особенности Дани Карвахаля. Еженедельник Футбол — о главных событиях 25-го тура испанской Ла Лиги.

Спор тура

«Реал» перед двумя класико и ответной игрой с «Аяксом» одержал неоднозначную победу в гостях у «Леванте». Не подведи реализация, «лягушки» могли бы оформить разгромную победу в стиле «Эйбара» или «Севильи». Дисквалификация Серхио Рамоса подтвердила тезис: без четвертого номера «галактикос» в ряде моментов откровенно везло.

Снова вызвала общественный резонанс система видеоповторов. Если первый пенальти в ворота Фернандеса еще был очевиден, то фол на Каземиро так и остался тайной века, наподобие мистического Бермудского треугольника. Победа победой, но едва ли «Королевский клуб» смог полностью реабилитироваться за поражение «Жироне» в прошлом туре. Шутки про купленный Пересом VAR становятся более навязчивыми.

Матч тура

Гастроль «Барселоны» в Севилью могла закончиться по любому другому сценарию, если бы не феномен Месси. После ухода Роналду никто в Испании не может навязать конкуренцию аргентинцу, десятый номер «блаугранас» в каждой игре приносит результат. Хет-трик в ворота Вацлика и пас Суаресу позволили одолеть «Севилью» на «Рамон Санчес Писухан». Хотя в первом тайме интрига еще была жива: на перерыв нервионцы уходили лидерами встречи.

Ladies and gentlemen, welcome to the Lionel Messi show. 🎩

📺 #SevillaFCBarça highlights pic.twitter.com/6Xs4J9INLx

— LaLiga (@LaLigaEN) February 23, 2019