Фокусник Месси, влиятельная система видеоповторов, борьба за самый быстрый гол. Главные события 25-го тура испанской Примеры

«Валенсия» снова играет ничьи, Диего Симеоне одолевает синдром «Вильярреала», слуховые особенности Дани Карвахаля. Еженедельник Футбол — о главных событиях 25-го тура испанской Ла Лиги.

Спор тура

«Реал» перед двумя класико и ответной игрой с «Аяксом» одержал неоднозначную победу в гостях у «Леванте». Не подведи реализация, «лягушки» могли бы оформить разгромную победу в стиле «Эйбара» или «Севильи». Дисквалификация Серхио Рамоса подтвердила тезис: без четвертого номера «галактикос» в ряде моментов откровенно везло.

Снова вызвала общественный резонанс система видеоповторов. Если первый пенальти в ворота Фернандеса еще был очевиден, то фол на Каземиро так и остался тайной века, наподобие мистического Бермудского треугольника. Победа победой, но едва ли «Королевский клуб» смог полностью реабилитироваться за поражение «Жироне» в прошлом туре. Шутки про купленный Пересом VAR становятся более навязчивыми.

Матч тура

Гастроль «Барселоны» в Севилью могла закончиться по любому другому сценарию, если бы не феномен Месси. После ухода Роналду никто в Испании не может навязать конкуренцию аргентинцу, десятый номер «блаугранас» в каждой игре приносит результат. Хет-трик в ворота Вацлика и пас Суаресу позволили одолеть «Севилью» на «Рамон Санчес Писухан». Хотя в первом тайме интрига еще была жива: на перерыв нервионцы уходили лидерами встречи.

Ladies and gentlemen, welcome to the Lionel Messi show. 🎩 📺 #SevillaFCBarça highlights pic.twitter.com/6Xs4J9INLx — LaLiga (@LaLigaEN) February 23, 2019

Сенсация тура

«Атлетик» при Гаиске Гаритано выступает отменно: за последние 10 туров баски 19 очков и занимают четвертую строчку после трех грандов, «Реала», «Барселоны», и «Атлетико». Вот и на этот раз команда из Бильбао одержала победу над земляками из Эйбара. Исход встречи определился благодаря голу Рауля Гарсии на 54-й секунде. Никто еще так рано не забивал на «Сан Мамесе». Гарсия наряду с Альваро Медраном стал автором гола на первой минуте в текущем чемпионате, но полузащитник «Райо Вальекано» все равно «опережает» баска на полминуты.

«Валенсия» четвертый матч подряд играет вничью. На этот раз «летучие мыши» разошлись миром с «Леганесом». Тренер гостей Марселино наверняка опять жаловался на тот факт, что матч состоялся днем, в 16:15 по местному времени. По его словам, в такое время мяч медленнее катится по полю и скорости у игроков не такие большие. Впрочем, дело в хозяевах. «Огурцы» в очередной раз взяли очки у достаточно сильного соперника на родной «Бутарке». Если «Атлетико», «Барселона», «Бетис» не уехали с победой, то чем «Валенсия» хуже — так подумали в клубе. Похоже, «Реалу» предстоит непростой вояж в будущем.

Радость тура

Никакая другая команда, как «Вильярреал», так не портила нервы Диего Симеоне. Аргентинский специалист не мог победить у «желтой лодки» аж три года, но серия прервалась в этом туре. После феерической победы в Лиге чемпионов над «Ювентусом» «кольчонерос» явно поймали кураж, и на достигнутом останавливаться не намерены. Два точных выстрела Мораты и Сауля только подняли настроение Симеоне. Но на этот раз аргентинец не хвастался волей и характером своих игроков. Приятный бонус: Ян Облак в очередной раз отстоял на ноль. Словенец из 25 туров в 13 матчах не пропускал голов.

Гол тура

«Бетис» Кике Сетьена следует двум основным принципам: владение мячом и красивые голы. Если в гостевом матче с «Вальядолидом» баломпийцам не удалось большую часть времени бегать с мячом, то красивый гол в исполнении Аиссы Манди точно не оставил никого равнодушным.

Цитата тура

«Я был в 25 метрах от Каземиро, но услышал удар. Я не судья и не буду оценивать его решения – раз пенальти был назначен, значит, так тому и быть»,

— у Дани Карвахаля точно проблем с слухом нет. Наверняка защитник мог услышать и полет мухи на стадионе, а также СМС-уведомления от зрителей.

Результаты 25-го тура:

Эспаньол — Уэска — 1:1 (1:0)

(Гранеро, 20; Этчейта, 47).

Хетафе — Райо Вальекано — 2:1 (1:0)

(Мата, 28, Молина, 68; де Томас, 58).

Севилья — Барселона — 2:4 (2:1)

(Хесус Навас, 22, Меркадо, 42; Месси, 26, 67, 85, Суарес, 90).

Алавес — Сельта — 0:0.

Атлетик Бильбао — Эйбар — 1:0 (1:0)

(Рауль Гарсия, 1).

Леганес — Валенсия — 1:1 (0:1)

(Брэтуэйт, 89; Кондогбия, 22).

Атлетико Мадрид — Вильярреал — 2:0 (1:0)

(Мората, 31, Сауль, 88).

Вальядолид — Бетис — 0:2 (0:1)

(Манди, 45, Хоакин, 87).

Леванте — Реал Мадрид — 1:2 (0:1)

(Рохер, 60; Бензема, 43 — с пенальти, Бэйл, 78 — с пенальти).

Жирона — Реал Сосьедад — 0:0.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 25 голов; Л. Суарес («Барселона») – 16 голов; Стуани («Жирона») – 13 голов; Шарлес («Эйбар») и Гризманн («Атлетико») – по 12 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков