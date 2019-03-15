Флэшбек в 1996 год, реванш за прошлогодний разгром, три очные встречи кряду. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

«Ювентус» встретится с победителями «Реала», «Тоттенхэм» впервые сыграет с «Манчестер Сити» в рамках турнира, «Порту» попробует взять реванш у «Ливерпуля». Еженедельник «Футбол» рассказывает о четвертьфинальных парах Лиги Чемпионов-2018/19.

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Победитель пары №3 — Победитель пары №1

Победитель пары №4 — Победитель пары №2

Пара №1. «Аякс» — «Ювентус»

Самая яркая встреча команд состоялась 23 года назад. В финале Лиги Чемпионов итальянский клуб одолел голландский клуб по серии пенальти. В основное время команды сыграли вничью 1:1. Последняя встреча датируется 2010 годом: в 1/16 Лиги Европы «Ювентус» по сумме двух встреч обыграл «Аякс» со счетом 2:1.

Пара №2. «Ливерпуль» — «Порту»

Команды встречались год назад в рамках 1/8 финала. Команда Юргена Клоппа уже решила задачу в Португалии, забив пять голов на «Драгау». У португальского клуба до сих пор нет победы в очной встрече с мерсисайдцами.

Пара №3. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Впервые в истории встреч команды встречаются в рамках Лиги чемпионов. В текущем сезоне команды встретились пока один раз, на «Уэмбли» команда из Манчестера победила с минимальным счетом. С 9 по 20 апреля команды трижды встретятся между собой: две игры пройдут в рамках Лиги чемпионов, одна — в рамках чемпионата Англии.

Пара №4. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

Последние две встречи команд состоялись в рамках финала главного турнира Старого Света среди клубов. В 2009 году «Барселона» Хосепа Гвардиолы обыграла «Юнайтед» в Риме со счетом 2:0, а два года спустя на «Уэмбли» снова взяла верх — 3:1. Самая памятная встреча состоялась 16 сентября 1998 года, на «Камп Ноу» в драматическом поединке победитель так и не был выявлен — 3:3.

Фото: Global Look Press

Автор: еженедельник «Футбол»