Final Round. Фотоподборка финального матча Лиги чемпионов

В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы одержали победу (0:2) и стали победителями главного клубного турнира в Европе. Еженедельник «Футбол» составил для вас подборку интересных моментов финального поединка.

В Мадриде творилось что-то невероятное!

Популярная группа Imagine Dragons открыла финал ЛЧ.

Уже на 1-й минуте встречи главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который успешно реализовал Мохаммед Салах.

Мяч египтянина стал вторым в списке быстрых голов в финале Лиги чемпионов, быстрее Мо был только легендарный Мальдини.

Матч был прерван из-за полуголой болельщицы, которая выбежала на поле.

Ей оказалась возлюбленная Виталия Здоровецкого, того самого пранкера, который выбежал на поле в финале ЧМ-2014 и пытался поцеловать Хеведеса.

«Тоттенхэм» пытался удержать «Ливерпуль» всеми силами, но все пошло не по плану.

В этой битве Алиссон был на высоте!

А этот парень вышел на замену и поставил жирную точку в этом поединке.

А здесь — кубок, медали и незабываемые эмоции от великолепной Лиги чемпионов!

You’ll Never Walk Alone!

Фото: Global Look Press, Твиттер «Ливерпуля»

Источник: Еженедельник «Футбол»