Филипп Лам: «Раньше в Москве я видел только футбол. Надеюсь, у меня будет возможность посмотреть достопримечательности»

Бывший игрок сборной Германии Филипп Лам прибыл в Москву вместе немецкой командой. Он ответил на вопросы Еженедельника «Футбол» о России, сборной Германии и своем детстве.
— Несколько лет назад вы были на месте нынешних игроков сборной Германии. Как ваши ощущения сейчас, когда вы уже не являетесь ее частью?
— Это очень хорошее чувство. И я рад быть тут и наблюдать за ЧМ так близко. Это было интересно поменять место, сейчас я обращаю внимание на стадион и организацию.
— Как развивалась немецкая сборная за последние годы? Что в ней другого по сравнению с прошлым ЧМ?
— Я думаю, что в команде появилось больше легкости и уверенности. В остальном сложно говорить они стали чемпионами мира.
— Не видите ли вы сходства между сборной Германии 2010 и 2018?
— Не думаю, что это схожая ситуация. У нынешних игроков больше опыта. В 2010-м для многих игроков был первый турнир.
— Что вы думаете по поводу отсутствия Лероя Сане в команде?
— Мы должны доверять решению тренера.
— Увидим ли мы когда-нибудь вас в сборной Германии?
— Мне нужно дистанцироваться от футбола, но сейчас мне всего 34, так что никогда не говори никогда.
— Считаете ли вы Йошуа Киммиха своим преемником в сборной и «Баварии»?
Он очень хороший игрок и он отлично справляется со своими задачами. Я очень хорошо его знаю, но сказать о его ближайших успехах сложно.
— Какие вы видите шансы сборной Германии на этом турнире?
— Я очень высокого мнения о нашей команде. Я думаю, они действительно способны на многое. Но все также зависит от удачи.
— Как вам Москва?
— Я только сегодня приземлился. Раньше в Москве я видел только футбол, надеюсь, у меня будет возможность посмотреть достопримечательности
— Расскажите о ваших воспоминаниях из детства и как отец привел вас в футбол?
Впервые, когда я оказался около футбольного поля, это был точно не стадион, а какое-то поле в Мюнхене. Вся наша семья любит футбол. Я очень рад, что вырос в этой среде.
Фото: Global Look Press
Текст: Лидия Дидык