Филипп Лам: «Раньше в Москве я видел только футбол. Надеюсь, у меня будет возможность посмотреть достопримечательности»

Бывший игрок сборной Германии Филипп Лам прибыл в Москву вместе немецкой командой. Он ответил на вопросы Еженедельника «Футбол» о России, сборной Германии и своем детстве.

— Несколько лет назад вы были на месте нынешних игроков сборной Германии. Как ваши ощущения сейчас, когда вы уже не являетесь ее частью?

— Это очень хорошее чувство. И я рад быть тут и наблюдать за ЧМ так близко. Это было интересно поменять место, сейчас я обращаю внимание на стадион и организацию.

— Как развивалась немецкая сборная за последние годы? Что в ней другого по сравнению с прошлым ЧМ?

— Я думаю, что в команде появилось больше легкости и уверенности. В остальном сложно говорить они стали чемпионами мира.

— Не видите ли вы сходства между сборной Германии 2010 и 2018?

— Не думаю, что это схожая ситуация. У нынешних игроков больше опыта. В 2010-м для многих игроков был первый турнир.

— Что вы думаете по поводу отсутствия Лероя Сане в команде?

— Мы должны доверять решению тренера.

— Увидим ли мы когда-нибудь вас в сборной Германии?

— Мне нужно дистанцироваться от футбола, но сейчас мне всего 34, так что никогда не говори никогда.

— Считаете ли вы Йошуа Киммиха своим преемником в сборной и «Баварии»?

Он очень хороший игрок и он отлично справляется со своими задачами. Я очень хорошо его знаю, но сказать о его ближайших успехах сложно.

— Какие вы видите шансы сборной Германии на этом турнире?

— Я очень высокого мнения о нашей команде. Я думаю, они действительно способны на многое. Но все также зависит от удачи.

— Как вам Москва?

— Я только сегодня приземлился. Раньше в Москве я видел только футбол, надеюсь, у меня будет возможность посмотреть достопримечательности

— Расскажите о ваших воспоминаниях из детства и как отец привел вас в футбол?

Впервые, когда я оказался около футбольного поля, это был точно не стадион, а какое-то поле в Мюнхене. Вся наша семья любит футбол. Я очень рад, что вырос в этой среде.

Фото: Global Look Press

Текст: Лидия Дидык