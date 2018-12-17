Дзюба? Акинфеев? Зобнин? Кто будет лучшим игроком 2018 года?

Конец года – странное для футбола время. С одной стороны, сезон не завершился, а только взял паузу, с другой – все равно хочется подвести итоги, вспомнить все хорошее и, главное, выбрать человека года. Через неделю еженедельник «Футбол» на основе голосования сотен журналистов из разных изданий назовет лучшего игрока страны. Так же, как делал это более 50 лет начиная с 1964 года. Но, кажется, именно сейчас у нас такой огромный выбор, которого не было никогда.

2018 год был крут. В нем был Игорь Акинфеев со своей «ногой бога», вытащивший сборную России в послематчевой серии пенальти с Испанией, а потом еще и не давший рассыпаться собранному с колес ЦСКА и отыгравший два матча на ноль с мадридским «Реалом». В нем был и Роман Зобнин, которого тренерский штаб сборной России считает основообразующим футболистом национальной команды. И никакие травмы не могут его выбить из топа российских игроков. На днях полузащитник «Спартака» получил премию «Джентльмен года», удостоился других признаний и наград. Может быть, он должен быть футболистом года?

В 2018-м расцвел Александр Головин, установивший трансферный рекорд среди российских футболистов. И пусть его «Монако» сейчас не блещет, все равно это отличный шанс доказать, что ты можешь быть лидером команды. А сам Головин показал и «Ювентусу», и «Челси», и всему миру, что в России выросло новое поколение футболистов, способных заинтересовать топ-клубы Европы.

А Денис Черышев со своими сумасшедшими голами на чемпионате мира? Такую красоту в сборной России мы видим далеко не часто. А Марио Фернандес, показавший, что даже легионеры могут врасти в национальную российскую команду и стать там важнейшим звеном?

А Илья Кутепов, ставший вызовом для тренеров «Спартака»? Как так: на чемпионате он один из лучших защитников среди всех 32 команд, а в своем клубе иногда не нужен даже в стартовом составе? А Сергей Игнашевич, откликнувшийся на призыв тренеров сборной России, не побоявшись негативного фона и возможной неудачи, способной смазать последний месяц звездной карьеры?

А Федор Чалов, вернувший веру в молодость российского футбола и доказавший, что в бой могут идти не одни только старики? А Артем Дзюба, наконец? Тот самый футболист, зажегший сборную России и которого теперь знает вся страна, включая ставших легендарными бабушек.

Не стоит забывать и клуб, что стал чемпионом России в этом году. «Локомотив» долго шел к тому, чтобы вернуть себе «золото», и Ману Фернандеш, Фарфан, братья Миранчуки и другие лидеры команды достойны того, чтобы их вспомнить в конце года…

Это будет сложный выбор. Но пока есть время, составьте свою тройку лучших игроков года. Сравните с той, что назовут журналисты. Интересно же!

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»