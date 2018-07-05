Движение вверх. Как легенды «Манчестер Юнайтед» играют в Football Manager в реальной жизни

Четыре года назад знаменитые «Класс-92» захотели создать свою футбольную академию. Их идея зашла дальше – они приобрели футбольный клуб из 8-й английской лиги. С головой уйдя в настоящее гетто британского футбола, Райан Гиггз и компания творят историю. Из вчерашних любителей они собрали команду, которая уже через несколько лет может добраться до АПЛ.

История города

Солфорд – индустриальный городок на северо-западе Англии, тесно соседствующий с Манчестером. Их разделяет только мост через реку Эруэлл. Это место всегда было портовым и промышленным центром региона. Крупные доки здесь соседствовали с ткацкими мастерскими, шелковые и хлопковые ткани которых считались одними из лучших в стране. А еще местная улица Чэпел-стрит в 1806 году стала первой в мире улицей с газовым освещением.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали в солфордских пабах революцию и коммунизм, культовые британцы The Smiths фотографировались на фоне местной архитектуры. А Юэн Макколл посветил городу свою нетленку Dirty Old Town. Песня стала настолько популярной, что ее различным каверам и перепевакам сегодня нет конца.

После Второй мировой войны город пришел в упадок и получил славу самых неблагополучных трущоб страны. Фабрики и порты были заброшены, а вчерашний рабочий класс начал познавать совершенно другое ремесло. Сегодня Солфорд имеет один из самых высоких показателей преступности в стране. Это делает город настоящим андеграундом современной Британии, придавая ему противоречивый шарм и уникальную атмосферу.

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«Класс 92» приходит в «Солфорд»

Закончив съемки в фильме «Класс 92», Гари Невилл и Райан Гиггз возвращались на поезде из Лондона в Манчестер. Друзья вели оживленную беседу о создании новой футбольной академии в городе. «Подобных учреждений всегда не хватает, или же они превращаются в детсады для богатых, которые могут позволить себе платить за обучение неподъемные для простых людей суммы. Мы чувствовали, что многие футбольные школы работают неэффективно и неправильно», — говорил Гари Невилл. Поразмыслив, они поняли, что единственный способ организовать хорошую академию — стать владельцем небольшого местечкового клуба.

Так Гари с Райаном и вспомнили про «Солфорд Сити» — полулюбительский клуб, прозябавший на тот момент в восьмом дивизионе. «Мы понятия не имели, кто является владельцем клуба, кто играет в нем. Ни малейшей идеи. Но беседа в поезде разожгла наш интерес, и два дня спустя мы с Райаном отправились на встречу с президентом Дейвом Расселлом, а затем с главой совета директоров Кэрен Бэйрд», — вспоминает Невилл. Встреча прошла успешно: руководство приняло предложение экс-звезд «МЮ», и механизм был запущен. К проекту присоединились Фил Невилл, Ники Батт и Пол Скоулз – все пятеро получили по 10% акций клуба. Оставшуюся половину купил сингапурский миллиардер Питер Лим, владелец «Валенсии». До того клуб управлялся комитетом из 12 волонтеров и болельщиками, активно принимавшими участие в жизни любимой команды.

Раскол

В Британии всегда было очень трепетное отношение к футбольной истории, поэтому к участию в проекте сингапурца Лима многие отнеслись особенно настороженно. Примеров, когда иностранцы скупали местные команды, меняя их до неузнаваемости, предостаточно. Более того, Лим и «Класс-92» осмелились сменить цвета и логотип команды. И если эмблема пережила лишь небольшой ребрендинг, то цвета изменились кардинально. На смену мандариново-черным пришли красно-белые, как у «МЮ». «Все уже никогда не будет, как раньше. Если они хотят громких побед и успеха, пусть идут на «Олд Траффорд» или на «Этихад» — это все тут, рядом. Нам это зачем? Ничего не изменится. Мы будем для них как красивая машина», — с сожалением говорил один из давних болельщиков команды.

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В структуре «Солфорда» новость также встретили без энтузиазма. Для работника билетной кассы местного «Мур Лейн» клуб стал домом и спасением. И у него были веские причины на то, чтобы охранить команду от перемен. «Раньше я очень любил выпить. Начинал с понедельника и продолжал всю неделю. Шестнадцать банок пива в день: парочку перед уходом на работу, еще парочку за обедом – пил постоянно. Но четыре года назад пришел сюда, в «Солфорд», и в моей жизни все изменилось. Я полностью посвятил себя клубу, а он излечил меня от этого ужаса. Это стало моим хобби и помогло отвлечься от дома, работы, рутинных проблем. Сейчас все прекрасно. Внуки приходят ко мне каждую субботу, продают со мной билеты на игры. Я не хочу, чтобы все это исчезло из моей жизни. Раньше она состояла лишь из смутных воспоминаний, теперь же я наслаждаюсь каждым днем», — говорит мужчина.

Поняв, что «Солфорд» может расколоться на две части, Гари Невилл собрал болельщиков и сотрудников, чтобы всех успокоить. Он заявил, что этот шаг был сделан лишь во благо клуба: «Если мы вечно хотим сидеть на дне английского футбола – Питер Лим нам не нужен. Но у нас в планах сделать клуб настолько большим, насколько это возможно. Поэтому он нам необходим».

Почему же именно «Солфорд»?

«Класс 92» и Солфорд неразрывно связаны. Именно здесь родился Пол Скоулз. Видимо, потому у англичанина столь тяжелый характер: попробуй проведи детство в таком месте. Здесь началась карьера Гари Невилла: свой первый просмотр он проходил именно в местном «Солфорд Сити» и только потом оказался в «МЮ». Семья Райна Гиггза переехала в этот город из Кардиффа. Покупка клуба в родном для всех них месте – логичное решение. «Спортивное наследие этого региона имеет 320-летнюю историю. Это самое старое достояние своего рода, которое только есть в районе Манчестера. И все это должно быть защищено таким образом, чтобы стать прочным наследием для будущих поколений», — говорит Ники Батт, глава академии «МанЮнайтед».

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У разбитого туалета

Четыре года бывшие одноклубники исследуют низы английского футбола. За это время Гиггз и компания повидали немало настоящего трэша, с коим не столкнешься в топ-лиге. Игроки команды трудятся сразу на нескольких работах, приходят пьяными на тренировки и моются всем составом в паре душевых кабинок. А инфраструктура клуба ограничивается полем, похожим на картофельное, и парой трибун, которые вот-вот развалятся. Оставить такое без внимания ребята не могли. «Классу-92» захотелось увековечить свою работу и жизнь клуба изнутри в истории.

В 2015 году они позвали журналистов BBC, на протяжении года снимавших документальный фильм о том, как «Солфорд Сити» рубится в чисто британский футбол без примесей. «Сейчас здесь творится история, и мы обязаны показать, с чего все начиналось», — объяснили свое решение владельцы клуба. Фильм «Класс-92: вне своей лиги» подробно рассказывает о внутренней кухне команды, освещая все, вплоть до мелких деталей.

Вначале показана сцена, отлично передающая ситуацию в «Солфорд Сити» на момент прихода бывших звезд «МЮ»:

«Черт возьми! Нам нужно все переделать! Проще сделать все с нуля, чем что-то здесь восстановить. Как думаешь, что лучше — новый туалет или нападающий?» — сокрушается Гари Невилл, посмотрев на санузел. «Вообще-то нам нужно и то и то», – с грустью отвечает работник клуба.

Дебютный сезон и кризис в команде

На старте первого сезона ведомый новыми владельцами «Солфорд» превзошел все ожидания: первые месяцы команда уверенно держалась на первой строчке таблицы. Но к ноябрю начался спад. Тренер Фил Пауэр от матча к матчу отчаянно пытался достучаться до игроков в раздевалке каждую неделю, но клуб продолжал катитьcя вниз.

Он даже усадил на скамейку одного из лидеров команды, Джейсона Джарретта, чем спровоцировал у него рецидив депрессии. Когда-то Джарретт играл за «Уиган», побеждая с ним в Чемпионшипе. Там он зарабатывал 9 тысяч фунтов в неделю. Теперь он сидит дома с дочкой, листает альбом старых фотографий и играет за 300 фунтов.

«Проблемы у меня начались лет в 25-26. Слишком многого ожидал от карьеры и слишком мало получил. Все это привело меня к ужасной депрессии. Я ходил к психологу и даже думал о суициде. Серьезно, я однажды чуть не сделал это. Только в последние годы я стал чувствовать себя лучше, смирился с этим. Но к психологу я хожу до сих пор. Когда ты жил хорошо, а потом вдруг потерял все – это сложно. Но сейчас клуб и все ребята помогают мне, и я чувствую, что на правильном пути», — откровенничает футболист.

В январе 2015-го «Класс-92» отправил Фила Пауэра в отставку. На смену ему пришел дуэт тренеров в лице Энтони Джонсона и Бернарда Морли. Они ветераны лиги с репутацией самых жестких коучей, за что их прозвали головорезами. Под их руководством «Солфорд» выиграл 15 из 17 матчей, получив автоматический промоушн в седьмую лигу. Еще через год они были уже в шестом дивизионе. Но все это стоило команде больших нервов. Джонсон и Морли были настолько жестки с игроками, что даже после победного матча могли выдать в раздевалке что-то вроде: «Мать вашу, чем вы занимались эти две недели?» Мужики могли легко ввязаться в драку и выкинуть оппонента за пределы поля. Особенно Джонсон: днем он подрабатывает водителем фуры, потому что на зарплату тренера низшей лиги долго не протянешь. «Мой нрав такой, потому что я хочу, чтобы моя команда делала все правильно. Если этого не происходит, я разгораюсь сильнее. Я усердно работал всю неделю, а они в один миг все спустили в унитаз», — говорит Джонсон.

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Подвиги в Кубке Англии и трагическая осечка

В сезоне-2015/16 «Солфорд» по-крупному отжег в Кубке Англии. Команда «Класса-92» вынесла пару клубов из Футбольной лиги. В 2015-м не повезло «Ноттс Каунти», а в 2016-м – «Брэдфорду». Игра с «сороками» стала официальным дебютом «Солфорда» на британском телевидении (матч транслировал канал BBC 2), а сам клуб одержал победу со счетом 2:0. «Я, ***, в восторге!» – рецензировал игру тренер Джонсон после финального свистка. Остановить их смог только «Хартлпул», да и то в переигровке.

На следующий год «Солфорд» перешел на профессиональную основу и открыл реконструированный «Мур Лейн». Отныне стадион вмещает пять тысяч человек вместо двух и носит название Peninsula Stadium — в честь спонсора. В марте 2017-го Энтони Джонсон и Бернард Морли подписали с клубом полноценные контракты. Но затем команда угодила в кризис, выиграв лишь в одном матче из пяти. Тренерский дуэт перешел к экстренным мерам: в перерыве шестого матча в раздевалке вспыхнула драка – и это помогло! «Солфорд» одержал волевую победу. Но радость была недолгой. Уже в следующем матче игроки привезли себе три пенальти с 84-й по 90-ю минуты, упустили победу и начали новую разборку. Помимо долгих и жестких разговоров игроков ожидали изнурительные ночные пробежки по городу. В конечном итоге сквозь мат и унижения «Солфорд» доковылял до плей-офф. Но там их ждало главное разочарование в истории – поражение от «Галифакса» в серии пенальти.

Исторический успех и перспективы

Летом 2017-го клуб вновь ждали перемены. Спортивным директором «Солфорда» был назначен Крис Каспер – еще один выпускник «Класса-92», правда не такой успешный, как Гиггз и компания. В этот же период «Солфорд» полностью стал профессиональным клубом. Некоторые игроки даже отказались от основной работы, подписав двухлетние контракты на сумму 30-35 тысяч фунтов в год. И это дало результат. Команда проиграла первый матч сезона «Дарлингтону», зато потом провела серию без поражений длиной в несколько месяцев. По итогам сезона «Солфорд» уступил всего в 7 матчах из 42 и уверенно выиграл северную Национальную лигу. Главной целью руководства было и остается попадание в Футбольную лигу (2-4-й дивизионы страны) за первые десять лет.

До заветной цели осталось удачно провести один сезон. А значит, скоро «Солфорду» будет впору помечтать о чем-то покруче. Например, о выходе в Чемпионшип. Деньги у Питера Лима есть, а поскольку проект полностью оправдывает ожидания, большие инвестиции неминуемы. В планах построить новый стадион на 25 тысяч (старый «Мур Лейн» отойдет академии) и создать в Манчестере еще один по-настоящему сильный клуб. Следуя братскому принципу «Вместе играли – вместе ведем дела», закадычные друзья из «Класса-92» способны на чудеса. Через несколько лет «Солфорд» будет выступать в Премьер-лиге – это не должно кого-то удивлять. Это всего лишь вопрос времени.

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«Класс 92» — документальный рассказ о том, как шестеро молодых игроков «Манчестер Юнайтед» — Фил и Гари Невиллы, Райан Гиггз, Ники Батт, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм становились суперзвездами. Фильм охватывает период с 1992 года, когда «МЮ» выиграл молодежный Кубок Англии, по 1999-й – до победы «красных дьяволов» в Лиге чемпионов. История побед и дружбы на фоне социальных и политических перемен, происходивших в Великобритании в эти восемь лет.

«Класс 92» — документальный рассказ о том, как шестеро молодых игроков «Манчестер Юнайтед» — Фил и Гари Невиллы, Райан Гиггз, Ники Батт, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм становились суперзвездами звездами. Фильм охватывает период с 1992 года, когда «МЮ» выиграл молодежный Кубок Англии, по 1999-й – до победы «красных дьяволов» в Лиге чемпионов. История побед и дружбы на фоне социальных и политических перемен, происходивших в Великобритании в эти восемь лет.

«Класс-92»: друг о друге

Райан Гиггз, братья Невиллы, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Ники Батт – эти игроки хорошо знакомы каждому поклоннику английского футбола. Главным прорывом для них стал сезон-1998/99, когда эта шестерка помогла завоевать «Манчестер Юнайтед» требл (выиграть АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов). Но лучше всего охарактеризовать друг друга могут они сами, ведь крепкая дружба может сказать больше, чем кубки и медали.

Гари и Фил Невиллы

«Гари – настоящий трудяга! Он постоянно что-то делал, был чем-то занят, не мог усидеть на месте. Мы так и звали его — Чертова пчелка. Он один из тех ребят, которых если знаешь лично, то просто обожаешь. Если же нет, то он мог сильно раздражать. Такой у него характер», — говорили о Гари Невилле друзья из «Класса-92».

Таким же был и его брат Фил. «Они постоянно возились с мячом! Вы сидите после каких-то упражнений, отдыхаете. А эти двое угарают над вами, называют бездельниками и зовут играть. Говоришь им: «Да расслабьтесь, парни, отдохните!» А они в ответ только смеются и шушукаются между собой. Такими они были с самого детства – полностью сосредоточенные на игре. И это работало», — говорят о братьях Бекхэм, Гиггз и Скоулз.

Райан Гиггз

Имя валлийца вписано в Книгу рекордов Гиннеса – он принимал участие во всех сезонах английской Премьер-лиги (с 1992 года) и является единственным игроком, который забивал в каждом из них. «Когда я впервые увидел, как он играет, подумал, что это конец! Если мы все должны так играть – это бессмысленно. Проще сразу возвращаться домой и пинать мяч во дворе», — вспоминает Гари Невилл.

Ники Батт

«Ники родом из Гартона – очень неблагополучного района Манчестера. Его первой машиной был форд. Когда я увидел ее, просто опешил. Она вся была обмотана толстой цепью, да так, что я даже не мог представить, как машина может с ней ездить. Я сказал ему: «Эй, парень, зачем ты обмотал свою тачку цепью, ты что вообще делаешь?» На что он ответил мне: «Там, откуда я родом, без нее никуда, это для безопасности!» А еще он был очень жестким парнем, всегда говорил то, что думает, в лицо. Зато ты всегда чувствовал себя с ним в безопасности в темной подворотне», — рассказывают о Ники друзья из «Класса-92».

Пол Скоулз

Пол Скоулз начал играть за юношескую команду «Манчестер Юнайтед» в 1991 году и уже через полтора года получил сертификат профессионального игрока. «Очень трудно описать Пола. На поле он имел буйный нрав, но вне его вел себя совершенно иначе. Заходишь к нему в комнату – там темнота, как в пещере. Занавески, закрытые ставни, и только телевизор работает. Ему не нужна была слава или что-то еще. Он тихий романтик, который просто хотел играть в футбол и отдавал всего себя этому», — говорят о нем Фил Невилл и Райан Гиггз.

Дэвид Бекхэм

«Бекс всегда хотел быть знаменитым, одного футбола ему было мало. Он хотел ходить на концерты, кататься на крутых тачках и крутиться в высшем обществе. Дэвид перевернул привычное представление о футболистах и начал заниматься еще и модой. Однако в раздевалке он всегда был обычным человеком», — характеризует Дэвида Райан Гиггз. Хоть Бекхэма и относят к «Классу-92», он оказался в Манчестере чуть позже своих будущих товарищей. Дэвид родился в Лондоне, в семье рабочего и парикмахерши, а карьеру свою начинал в столице. «Он не достиг тех высот, когда про игрока можно сказать: это действительно топовый футболист мирового масштаба. Излишняя слава и светская жизнь помешали ему», — с грустью констатирует Фергюсон.

Текст: Евгений Морозов

Фото: официальный сайт «Солфорд Сити»